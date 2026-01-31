Reducir, reafirmar, tensar: cuáles son los mejores tratamientos corporales para hacerse en verano

Especialistas enfatizan el acompañamiento de hábitos saludables, alimentación equilibrada y ejercicio para potenciar los tratamientos corporales (Imagen Ilustrativa Infobae)

La demanda de tratamientos corporales se incrementa notablemente en la previa a los meses de calor, y también durante el verano.

Las consultas más frecuentes giran en torno a reducir adiposidad localizada, celulitis, mejorar el aspecto de la piel con flacidez y disminuir la retención de líquidos.

“Los motivos de consulta más frecuentes en estética corporal suelen estar relacionados con adiposidad localizada, especialmente en abdomen, flancos, cartucheras, muslos y brazos. No siempre se asocia a sobrepeso, sino a acumulaciones resistentes a dieta y ejercicio”, comenzó a explicar ante la consulta de Infobae el médico especialista en cirugía plástica y reparadora Alfredo Romero (MN 105.550).

La demanda de tratamientos corporales crece en verano por la búsqueda de reducir adiposidad, reafirmar la piel y mejorar el contorno, con alternativas no invasivas y cuidados que acompañan los resultados (Freepik)

Para él, la búsqueda de mejoría en la calidad de la piel y la circulación también figura entre las preocupaciones principales.

Con él coincidió respecto a las principales causas que llevan a las personas a la consulta la médica especialista en cirugía plástica y estética Griselda Seleme (MN 80.033), quien añadió aunque la consulta históricamente fue mayoritariamente femenina, en los últimos años hubo “un aumento exponencial de los hombres” interesados en estos procedimientos.

“No puedo decir que son 50 y 50, pero sí hoy entre un 30 y un 40% de quienes consultan son hombres”, aseguró.

¿Cuándo es el mejor momento para iniciar un tratamiento corporal?

La combinación de tecnologías, como radiofrecuencia y crioterapia, potencia los resultados en reducción de adiposidad y mejora de la calidad cutánea (Freepik)

Ambos especialistas remarcaron que si bien la mayor demanda de este tipo de procedimientos se concentra en los meses previos al verano, el período estival resulta adecuado para iniciar y consolidar tratamientos corporales.

Romero destacó: “Esta época del año es ideal para iniciar y consolidar tratamientos, ya que permite trabajar de forma progresiva y profunda. Recomendamos la continuidad durante el año porque los procesos que generan la celulitis, edemas localizados o adiposidad también son continuos y progresivos”.

Seleme señaló que “la mayoría de las personas se acuerdan de hacer los tratamientos corporales cuando empiezan a probarse la ropa de verano. Son procedimientos que uno debería realizar durante todo el año, pero sí es real que estos tratamientos aumentan previo al verano y durante el verano”.

Reducir: las tecnologías más efectivas para eliminar grasa localizada

La criolipólisis es una técnica no invasiva que destruye las células grasas mediante la aplicación de frío controlado en zonas específicas del cuerpo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los procedimientos más solicitados en la actualidad es la criolipólisis selectiva. Según Seleme, “la criolipólisis es un tratamiento seguro, efectivo y probado a nivel mundial que permite destruir en forma definitiva y selectiva las células grasas por medio del frío”.

Y tras precisar que “en solo una sesión de 35 minutos logra la destrucción selectiva de cúmulos de grasa localizada de forma no invasiva sin dañar otros tejidos”, destacó que la técnica muestra resultados visibles después de la tercera semana, sobre todo en zonas como el pantalón de montar, abdomen, flancos y brazos.

Romero agregó que, para quienes buscan opciones no invasivas, existen alternativas como el ultrasonido focalizado o cavitación, que utiliza ondas ultrasónicas sobre el tejido adiposo.

“Provoca la ruptura de las células grasas, reduciendo así la adiposidad localizada y mejorando el contorno corporal”, indicó el especialista. Las sesiones suelen espaciarse entre siete y quince días, con un promedio de seis a ocho aplicaciones.

En el caso de áreas con adiposidad localizada resistente, Seleme señaló que “la lipoaspiración sigue siendo uno de los tratamientos de elección, pero cuando un paciente no quiere someterse a algo quirúrgico para adiposidades localizadas, la criolipólisis es el tratamiento de primera elección”.

Reafirmar y tensar: cómo mejorar la calidad y firmeza de la piel

La radiofrecuencia estimula la producción de colágeno y elastina, mejorando la firmeza y la textura de la piel en áreas con flacidez moderada (Freepik)

La radiofrecuencia es uno de los métodos más utilizados para reafirmar tejidos y mejorar la textura cutánea.

Romero explicó que “se utiliza la energía térmica controlada para estimular la parte profunda de la piel a formar colágeno y elastina. Esta forma reafirma los tejidos y mejora la textura de la piel”. El protocolo habitual contempla entre seis y diez sesiones, una por semana, ideal para tratar la flacidez moderada y el envejecimiento.

Otro recurso es la estimulación muscular electromagnética de alta intensidad, dirigida a desarrollar músculo y quemar grasa, que complementa el entrenamiento físico y contribuye a mejorar el aspecto de grupos musculares complejos.

Las tecnologías combinadas también ganan espacio: “Radiofrecuencia y crioterapia combinan calor y frío localizado, mientras que la radiofrecuencia y succión resultan útiles para celulitis y laxitud, sumando la estimulación del colágeno y el aumento de la circulación local”, describió Romero. La combinación con ultrasonido permite abordar tanto la adiposidad localizada como la celulitis.

Celulitis: abordajes integrales y nuevos tratamientos

Las ondas de choque ayudan a reorganizar el colágeno y combatir la celulitis, especialmente en casos de celulitis compacta (Imagen Ilustrativa Infobae)

La celulitis requiere un abordaje individualizado, según el tipo y las características del tejido. Seleme sostuvo que “la celulitis no es un defecto; es una condición del tejido que varía con las hormonas, el clima, el estrés y la arquitectura subcutánea. Hoy el enfoque realista es trabajar por capas, no con un único tratamiento”.

En los casos de celulitis compacta, Seleme recomienda la combinación de radiofrecuencia y ondas de choque, que reorganizan el colágeno y flexibilizan los septos fibrosos que generan los hoyuelos. Para celulitis mixta con adiposidad localizada, la criolipólisis selectiva actúa en los cúmulos de grasa de manera focalizada.

Entre las novedades, la especialista destacó los tratamientos inyectables subcutáneos como Alidya, que “atacan factores antes ignorados, como la acumulación de hierro en el tejido adiposo”. Estos inyectables, según Seleme, “neutralizan ese hierro, restauran el pH, mejoran la microcirculación, reducen edema, estimulan colágeno, mejoran elasticidad y firmeza”. Y añadió: “La piel se ve más lisa, las piernas más livianas y hay menos pesadez. Son protocolos médicos que suman bienestar”.

Romero, por su parte, mencionó las ondas de choque: “Mediante ondas ultrasónicas logran desarmar las adiposidades constituidas y organizadas y haciendo que reduzcan el volumen y las células pierdan las vacuolas grasas. Sirve para adiposidad resistente y celulitis”.

Complementos esenciales: drenaje linfático y hábitos diarios

Los hábitos saludables, como una alimentación equilibrada, hidratación adecuada, actividad física regular y buen descanso, son esenciales para optimizar y mantener los resultados de los tratamientos estéticos (Freepik)

El drenaje linfático, tanto manual como mecánico, ocupa un lugar relevante como complemento.

“Este tratamiento siempre efectivo reduce la acumulación de líquidos y favorece la circulación sanguínea para la disminución de edemas, sensación de liviandad y mejora del aspecto de la piel”, indicó Romero, quien enfatizó que las sesiones deben asociarse a los otros tratamientos para potenciar los resultados.

Ambos profesionales coincidieron en que los tratamientos corporales requieren del acompañamiento de hábitos saludables. Romero lo resumió así: “Los tratamientos corporales requieren siempre del acompañamiento de hábitos saludables para optimizar y sostener los resultados en el tiempo”. En ese sentido, recomendó una alimentación equilibrada, hidratación suficiente, ejercicio combinado de fuerza y aeróbico, así como descanso regular.

“Dormir adecuadamente y manejar el estrés evita desequilibrios hormonales que impactan directamente en la grasa corporal y la piel”, concluyó.