Receta de dulce de higos, rápida y fácil

El dulce de higos casero se destaca como una de las recetas más tradicionales del verano argentino y permite conservar la fruta por meses (Imagen Ilustrativa Infobae)

El dulce de higos es una de las preparaciones caseras más tradicionales en muchas regiones de Argentina, especialmente donde la higuera es un árbol común en patio. La cosecha de higos, que suele darse entre fines de verano y principios de otoño, invita a aprovechar el excedente de fruta para preparar dulces que se conservan durante meses.

Receta de dulce de higos rápido y fácil

Con higos frescos, azúcar, jugo de limón y un toque de vainilla, se obtiene un dulce tradicional que se prepara en una sola olla. Durante la cocción, la fruta adquiere una textura brillante y suave, mientras el almíbar espesa. Este dulce es perfecto para untar en pan, acompañar galletitas o combinar con quesos.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 13 horas (incluye el reposo nocturno de la fruta)

Preparación activa: 15 minutos

Cocción: 40 minutos

Ingredientes

1 kg de higos frescos, limpios y cortados en cubos

700 gr de azúcar

2 limones (el jugo)

1 chaucha de vainilla, cortada al medio (opcional)

Frascos de vidrio esterilizados con tapa hermética (cantidad necesaria)

El dulce se prepara en 15 minutos de trabajo más 40 minutos de cocción, rindiendo aproximadamente seis frascos de 200 gramos cada uno (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer dulce de higos, paso a paso

Colocar los higos cortados y el azúcar en una olla grande. Añadir el jugo de limón y la chaucha de vainilla. Tapar y dejar en la heladera toda la noche para que suelten jugo. Al día siguiente, llevar la olla a fuego mediano hasta que hierva. Cuando suelte el hervor, bajar el fuego y cocinar durante 40 minutos, revolviendo cada tanto con cuchara de madera. Retirar la chaucha de vainilla, abrirla, extraer las semillas y volverlas a la olla. El dulce está listo cuando los higos están tiernos y el almíbar espeso. Para chequear el punto, poner una cucharadita en un platito y dejar enfriar: debe quedar brillante y apenas correr. Envasar bien caliente en frascos esterilizados. Llenar hasta casi el borde, limpiar los bordes y cerrar fuerte. Dar vuelta los frascos unos minutos para ayudar al vacío. Dejar enfriar a temperatura ambiente antes de guardar en la heladera.

No dejar de revolver cuando el dulce empieza a espesar para evitar que se pegue.

El envasado en caliente y al vacío garantiza una óptima conservación del dulce de higos en frascos de vidrio esterilizados con tapa hermética (Freepik)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 6 frascos de 200 gr cada uno.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 180 kcal (por 2 cucharadas grandes)

Grasas: 0,1 gr

Carbohidratos: 44 gr

Proteínas: 0,6 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En la heladera, bien cerrado, dura hasta 3 meses. En freezer, hasta 6 meses. Una vez abierto, consumir dentro de las 2 semanas.