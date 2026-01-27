Receta de dulce de higos, rápida y fácil

El dulce de higos es una de las preparaciones caseras más tradicionales en muchas regiones de Argentina, especialmente donde la higuera es un árbol común en patio. La cosecha de higos, que suele darse entre fines de verano y principios de otoño, invita a aprovechar el excedente de fruta para preparar dulces que se conservan durante meses.
Receta de dulce de higos rápido y fácil
Con higos frescos, azúcar, jugo de limón y un toque de vainilla, se obtiene un dulce tradicional que se prepara en una sola olla. Durante la cocción, la fruta adquiere una textura brillante y suave, mientras el almíbar espesa. Este dulce es perfecto para untar en pan, acompañar galletitas o combinar con quesos.
Tiempo de preparación
Tiempo total: 13 horas (incluye el reposo nocturno de la fruta)
- Preparación activa: 15 minutos
- Cocción: 40 minutos
Ingredientes
- 1 kg de higos frescos, limpios y cortados en cubos
- 700 gr de azúcar
- 2 limones (el jugo)
- 1 chaucha de vainilla, cortada al medio (opcional)
- Frascos de vidrio esterilizados con tapa hermética (cantidad necesaria)
Cómo hacer dulce de higos, paso a paso
- Colocar los higos cortados y el azúcar en una olla grande. Añadir el jugo de limón y la chaucha de vainilla. Tapar y dejar en la heladera toda la noche para que suelten jugo.
- Al día siguiente, llevar la olla a fuego mediano hasta que hierva. Cuando suelte el hervor, bajar el fuego y cocinar durante 40 minutos, revolviendo cada tanto con cuchara de madera.
- Retirar la chaucha de vainilla, abrirla, extraer las semillas y volverlas a la olla.
- El dulce está listo cuando los higos están tiernos y el almíbar espeso. Para chequear el punto, poner una cucharadita en un platito y dejar enfriar: debe quedar brillante y apenas correr.
- Envasar bien caliente en frascos esterilizados. Llenar hasta casi el borde, limpiar los bordes y cerrar fuerte. Dar vuelta los frascos unos minutos para ayudar al vacío.
- Dejar enfriar a temperatura ambiente antes de guardar en la heladera.
No dejar de revolver cuando el dulce empieza a espesar para evitar que se pegue.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde aproximadamente 6 frascos de 200 gr cada uno.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 180 kcal (por 2 cucharadas grandes)
- Grasas: 0,1 gr
- Carbohidratos: 44 gr
- Proteínas: 0,6 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En la heladera, bien cerrado, dura hasta 3 meses. En freezer, hasta 6 meses. Una vez abierto, consumir dentro de las 2 semanas.