El universo de looks de Flea, bajista de Red Hot Chili Peppers: cultura pop, colores vibrantes y estampados

El músico sorprende en cada aparición pública con prendas poco convencionales, combinaciones inesperadas y una identidad visual que refleja su espíritu creativo

El lanzamiento del álbum “Honora”
El lanzamiento del álbum "Honora" coincide con una etapa de exploración estilística de Flea en la moda urbana y de autor

El carismático bajista de los Red Hot Chili Peppers, Michael “Flea” Balzary, sorprendió a sus seguidores con el anuncio de su álbum solista, “Honora”, y, al mismo tiempo, se consolidó como un referente de moda en cada aparición pública.

A días de lanzar un disco donde combina jazz, colaboraciones y versiones de clásicos, Flea reafirma su personalidad con atuendos que fusionan el desenfado, la cultura pop y la pasión por el baloncesto.

Su vestuario y el de su mujer, Melody Ehsani, diseñadora de modas, se caracterizan por colores saturados, estampados atrevidos y texturas poco convencionales. Sin dudas, es un reflejo de su espíritu inquieto y creativo.

A continuación, un repaso por sus looks más destacados según las distintas ocasiones.

Looks urbanos y deportivos

La pasión por los Lakers
La pasión por los Lakers se refleja en el vestuario y los detalles de ambos, con prendas deportivas y colores emblemáticos

En los partidos de la NBA, Flea despliega una variedad de estilos que mezclan lo alternativo con lo urbano. Uno de sus conjuntos más llamativos consistió en una chaqueta y pantalón con estampado tipo caricatura en tonos grises y detalles multicolores, combinados con botas naranja y un gorro de lana gris oscuro.

Su esposa llevó un conjunto de chaqueta y pantalón amplios de color azul oscuro con detalles en blanco.

La pareja Flea y Melody
La pareja Flea y Melody Ehsani se consolida como referente de moda alternativa y espíritu inquieto

En otro partido, optó por una chaqueta de mezclilla azul claro con motivos impresos, sobre una camiseta amarilla con gráfico negro. Su cabello teñido de rosa con secciones verdes aportó un guiño excéntrico y desenfadado.

Melody llevó una chaqueta deportiva amplia de los Lakers en tonos blanco, violeta y amarillo, con gráficos grandes del equipo. Además, usó un bolso de cadena dorada cruzado y su cabello estaba recogido en un moño alto.

La pasión por los Lakers
La pasión por los Lakers se refleja en el vestuario y los detalles de ambos, con prendas deportivas y colores emblemáticos

Además, se lo pudo ver con un suéter violeta de punto con detalles amarillos y blancos, adornado con el logo de los Lakers y una boina a juego, reafirmando su vínculo con el equipo angelino.

Su esposa vistió una chaqueta marrón claro sobre una camiseta amarilla y negra.

El vestuario oversize y los
El vestuario oversize y los accesorios coloridos son sello de identidad en cada look

No falta el look relajado y alternativo: camiseta oversize con estampado gráfico y tonos desgastados, pantalones vino y medias blancas. En cada caso, los accesorios y el uso del color reforzaron su afinidad tanto con la cultura pop como con el baloncesto.

Atuendos de alfombra roja y eventos especiales

Los trajes de alfombra roja
Los trajes de alfombra roja de Flea rompen con los códigos clásicos y apuestan por combinaciones inesperadas

La presencia de Flea en alfombras rojas se destaca por la apuesta a prendas de alto impacto visual. En una de sus apariciones, posó sobre la alfombra roja de la película Babylon con un traje sastre de color rosa claro, decorado con un patrón geométrico simétrico y textura marcada.

El conjunto, de corte clásico pero ajuste holgado, se completó con una camisa roja de estampado blanco y cuello abierto, y calzado gris celeste de acabado mate.

Este tipo de elecciones subraya su preferencia por prendas fuera de lo común y una actitud que trasciende los códigos de la moda tradicional. La combinación de texturas y la paleta cromática lo convierten en uno de los artistas más originales en eventos públicos.

Conjuntos llamativos en conciertos y presentaciones

Los accesorios coloridos son sello
Los accesorios coloridos son sello de identidad en cada look

En el contexto de presentaciones musicales y escenarios, Flea continúa su apuesta por la diversidad estilística. Durante una actuación en cancha de baloncesto, fue visto con un traje de dos piezas efecto tie-dye en tonos morado y blanco, acompañado de un gorro tejido de lana morado y zapatillas deportivas en blanco, amarillo y violeta.

Las elecciones de chaquetas, pantalones
Las elecciones de chaquetas, pantalones y boinas refuerzan la conexión de Flea con la cultura urbana y musical

Otro look destacado incluyó un cárdigan grueso y abotonado de lana, con bloques de color morado, naranja, verde, azul y negro, sobre camiseta negra. Los anillos dorados en sus manos completaron una imagen de artista que no teme mezclar estilos y materiales.

Guiños a la cultura Lakers

En momentos más distendidos, Flea optó por prendas sintéticas brillantes en tonos violeta, tanto en camisas como en pantalones, sumando una boina de punto al tono y camiseta interior blanca.

Estos atuendos, de corte cómodo pero llamativo, refuerzan el carácter lúdico y familiar del músico, siempre dispuesto a destacar en cualquier contexto sin perder autenticidad.

