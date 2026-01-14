Entretenimiento

De los Red Hot Chili Peppers a su primer disco solista: “Flea” Balzary debutará con un álbum que mezcla jazz, covers y voces internacionales

El bajista de 63 años explora nuevas facetas musicales con Honora, un disco de 10 canciones que incluye temas originales, versiones de clásicos y colaboraciones con artistas

El bajista Michael ‘Flea’ Balzary de Red Hot Chili Peppers lanzará su primer álbum solista 'Honora', que fusiona jazz, versiones y voces internacionales

El músico australiano, Michael ‘Flea’ Balzary lanzará su primer álbum solista, titulado “Honora”. La fecha, según confirmó el bajista será el 27 de marzo de 2026. Este trabajo, de marcada influencia jazzística, incluye colaboraciones con destacados artistas internacionales y se presentará en vivo durante una gira que recorrerá Estados Unidos, Canadá y Europa en mayo.

El nuevo álbum de ‘Flea’ cuenta con diez canciones, seis originales y cuatro versiones. Entre los músicos invitados figuran el saxofonista y productor Josh Johnson, el guitarrista Jeff Parker, la bajista Anna Butterss y el baterista Deantoni Parks.

El disco suma las voces de Thom Yorke, líder de Radiohead, y Nick Cave, además de la participación de Nate Walcott (tecladista de Bright Eyes) y Mauro Refosco, conocido por su trabajo con David Byrne y Atoms For Peace. Según American Songwriter, “Honora” rinde homenaje a un familiar querido de Flea.

La promoción del nuevo álbum incluye el lanzamiento de dos sencillos. El primero, “A Plea”, salió en diciembre de 2025. El segundo, “Traffic Lights”, se publicó junto al anuncio oficial del álbum y cuenta con la colaboración vocal de Yorke. El tema, coescrito con Yorke y Johnson, puede escucharse junto a un visualizador animado en YouTube. Flea interpreta la trompeta en este corte, reafirmando su versatilidad musical.

‘Honora’, el debut en solitario
‘Honora’, el debut en solitario de Flea, estará disponible a partir del 27 de marzo de 2026 en plataformas digitales de música REUTERS/Mario Anzuoni

Versiones y repertorio: de Funkadelic a Frank Ocean

El repertorio de “Honora” abarca tanto composiciones originales como interpretaciones de temas reconocidos. Las versiones incluyen “Maggot Brain” de Funkadelic, “Wichita Lineman” de Glen Campbell, escrita por Jimmy Webb, “Thinkin Bout You” de Frank Ocean y “Willow Weep For Me”, una pieza popular de 1932. De acuerdo con la nota de prensa, replicado por American Song Writer, “Honora” se puede reservar en distintas plataformas digitales.

La gira de presentación del álbum comenzará el 7 de mayo en Chicago y concluirá el 28 de mayo en París. Flea recorrerá ciudades como Toronto, Montreal, Nueva York, Washington D.C., Los Ángeles, Berlín, Ámsterdam y Londres.

Las entradas generales estarán disponibles a partir del 23 de enero a las 10:00, mientras que la preventa para los conciertos europeos comenzará el 20 de enero.

El disco incluye colaboraciones con
El disco incluye colaboraciones con artistas como Thom Yorke, Nick Cave, Josh Johnson, Jeff Parker y Anna Butterss, enriqueciendo el sonido jazzístico del proyecto (Captura de video)

Inspiración y proceso creativo de Flea

Flea, de 63 años, manifestó que su pasión por el jazz nació en su infancia, cuando músicos amigos de su familia tocaban en su casa. Según declaraciones difundidas por American Songwriter, el bajista recordó: “Fue lo mejor que vi en mi vida. La energía y la calidez me mostraron que existían cosas superiores a la mezquindad que me desanimaba”. La música, el deporte y la naturaleza conformaron para él un “trifecta sagrado”.

El deseo de grabar un álbum solista con sello jazzístico surgió en 1991, durante la filmación de “My Own Private Idaho”, dirigida por Gus Van Sant. Flea buscaba crear un disco instrumental con melodías hipnóticas y atmósferas meditativas, pero priorizó perfeccionar su técnica con la trompeta antes de grabar.

Poco antes de cumplir 60 años, decidió practicar trompeta diariamente durante dos años, con el objetivo de plasmar finalmente su visión artística.

Flea interpretó trompeta en el
Flea interpretó trompeta en el sencillo 'Traffic Lights', lanzado junto al anuncio del álbum y acompañado por un videoclip animado en YouTube REUTERS/Mario Anzuoni

Un entorno de colaboración y apoyo mutuo

Al reunir a los músicos para grabar “Honora”, admitió sentir temor ante la posibilidad de no estar a la altura. Sin embargo, destacó el respaldo de sus colegas, quienes lo animaron durante todo el proceso. Expresó: “Me conmovieron profundamente con su generosidad. Compartir la música con ellos me hizo sentir en otro estado. Los amo, entregaron todo de sí”.

La gira de “Honora” contará con invitados especiales, según anticipó en sus redes sociales. El bajista prometió que estos “hermosos invitados” ofrecerán momentos únicos durante los conciertos. La expectativa crece entre los seguidores, que esperan presenciar una faceta renovada del músico en escenarios de ambos continentes.

Con el lanzamiento de “Honora”, Flea suma un nuevo capítulo a su carrera, explorando géneros y colaboraciones que reflejan su versatilidad y su búsqueda constante de nuevas expresiones musicales. La combinación de jazz, rock y reinterpretaciones de clásicos promete un disco distinto dentro de la discografía del artista.

El petróleo sigue al alza: el barril de Brent superó los USD 66 ante las inquietudes sobre las protestas en Irán