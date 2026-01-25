Cuáles son las 10 mejores regiones gastronómicas del mundo, según un ranking

El ranking internacional de TasteAtlas resalta la diversidad de platos tradicionales en regiones emblemáticas de Europa, Asia y América Latina (Imagen Ilustrativa Infobae)

La reciente lista publicada por TasteAtlas, referente internacional en gastronomía, reveló cuáles son las mejores regiones gastronómicas del mundo.

En el ranking se encuentran varias ciudades italianas y urbes representativas de Asia, América Latina y Europa. La selección se basa en la diversidad de platos emblemáticos y la calidad de sus productores gourmet.

1- Nápoles

Nápoles figura como la principal referencia culinaria mundial gracias a su herencia gastronómica y a sus reconocidos productores locales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Nápoles encabeza la selección gracias a la trascendencia global de la pizza Margherita, los gnocchi a la sorrentina y dulces como la sfogliatella.

La ciudad italiana sobresale por emplear ingredientes frescos, quesos locales y pastas artesanales, además de vinos que complementan su carta. La tradición culinaria napolitana se transmite en cada plato, donde la autenticidad y el respeto por la materia prima marcan el perfil distintivo de esta cocina.

2- Milán

El corazón gourmet de Lombardía brilla en el ranking internacional por su risotto a la milanesa, ossobuco y la excelencia de sus quesos, chocolates y restaurantes tradicionales (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el segundo lugar figura Milán, una ciudad reconocida por su risotto a la milanesa, el ossobuco y la cotoletta.

El panettone, postre icónico de las fiestas, también integra el repertorio milanés. La oferta local incluye quesos, chocolates y licores de reconocido prestigio. La cocina milanesa conjuga la elegancia de sus recetas con la calidad de sus productores, consolidando su lugar en el mapa mundial.

3- Bolonia

La cuna de la pasta italiana es reconocida por sus tagliatelle con ragú, tortellini y una herencia gastronómica celebrada en todo el mundo por productores y locales emblemáticos (Imagen ilustrativa Infobae)

Bolonia ocupa la tercera posición, célebre por platos como las tagliatelle con ragú, los tortellini en caldo y la lasaña.

La región de Emilia-Romaña, donde se ubica la ciudad, aporta materias primas de excepción, como quesos y chocolates artesanales. Las recetas boloñesas mantienen técnicas tradicionales y una selección cuidada de ingredientes, atributos que se reflejan en cada preparación.

4- Florencia

La ciudad toscana destaca en la élite culinaria internacional con su bistec a la florentina, pappardelle con jabalí y una sólida oferta de aceites de oliva y chocolates (Freepik)

El cuarto puesto corresponde a Florencia, donde la gastronomía toscana se expresa en especialidades como el bistec a la florentina, las pappardelle con salsa de jabalí y la ribollita.

El aceite de oliva y los vinos de la región se integran a los platos, reforzando la identidad local. Florencia se distingue por la autenticidad de su cocina y la combinación de sabores sencillos pero contundentes.

5- Bombay

El vibrante destino indio sobresale por su cocina callejera, dulces tradicionales y una diversidad de sabores que la posicionan entre las grandes urbes gastronómicas del mundo (REUTERS/Francis Mascarenhas)

En la quinta posición se encuentra Bombay, ciudad que destaca por la variedad y popularidad de su cocina callejera.

El pav bhaji, el vada pav, el bhelpuri y dulces como el modak representan el mosaico de sabores que define a la capital financiera de la India. Los quesos y chocolates artesanales, junto con la diversidad de especias, enriquecen la experiencia gastronómica de la urbe.

6-Génova

La región ligur se distingue por la autenticidad de su pesto (Imagen Ilustrativa Infobae)

Génova ocupa el sexto lugar, principalmente por su pasta al pesto, la farinata de garbanzos y una amplia gama de productos locales.

El aceite de oliva, los quesos y los chocolates de la región ligur se suman a una tradición culinaria que prioriza la frescura y la sencillez. Las combinaciones de hierbas aromáticas y productos del mar completan el menú genovés.

7- París

La capital francesa reafirma su prestigio global con platos emblemáticos como foie gras, caracoles y crème brûlé (Imagen ilustrativa Infobae)

En el séptimo puesto se encuentra París, ciudad que mantiene su prestigio por platos emblemáticos como el foie gras, los caracoles y la crème brûlée. Los vinos, licores y chocolates de la capital francesa refuerzan la oferta culinaria, reconocida por su influencia en la gastronomía mundial. París continúa siendo un destino obligado para quienes buscan sabores clásicos y productos de alta calidad.

8- Viena

La elegancia austriaca se refleja en el escalope vienés, el strudel de manzana y una oferta gastronómica que combina tradición y excelencia en cada plato (Imagen Ilustrativa Infobae)

Viena ocupa la octava posición con preparaciones tradicionales como el escalope vienés y el strudel de manzana.

Las salchichas cocidas y los vinos locales completan la propuesta austriaca, reconocida tanto en los cafés históricos como en los restaurantes familiares. La repostería vienesa y la variedad de embutidos ofrecen una experiencia culinaria única.

9- Roma

La ciudad eterna sobresale por sus recetas clásicas como cacio e pepe, carbonara y tiramisú (Imagen Ilustrativa Infobae)

El noveno lugar corresponde a Roma, ciudad que aporta recetas emblemáticas como el cacio e pepe, la carbonara y el tiramisú.

El aceite de oliva, los vinos y los quesos de la región integran la herencia gastronómica romana, que conserva el equilibrio entre tradición y adaptación a las nuevas tendencias.

10- Lima

La capital peruana representa a América Latina en el ranking mundial a través de su ceviche, lomo saltado y una oferta culinaria que fusiona tradición, innovación y productos autóctonos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cierra el ranking Lima, representante de América Latina. La capital peruana se distingue por el ceviche, el pollo a la brasa, el lomo saltado, los picarones y el tiradito. La oferta local incluye bebidas como el pisco y chocolates reconocidos a nivel internacional.

Lima ha ganado notoriedad global por la creatividad y calidad de sus platos, así como por la riqueza de sus ingredientes autóctonos.