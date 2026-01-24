Quién era Ko Tin Zaw Htwe, el influencer queer que apareció muerto tras salir de su casa por una llamada

Ko Tin Zaw Htwe, influencer queer de Myanmar con casi un millón de seguidores en TikTok, fue hallado muerto en Mae Sot, Tailandia (Facebook Ko Tin Zaw Htwe)

Ko Tin Zaw Htwe, influencer conocido como Irrawaddy o Ayarwaddy, murió a los 25 años. Su cuerpo fue hallado el 20 de enero de 2026 en una zona boscosa del distrito de Mae Sot, en Tailandia, según confirmaron fuentes policiales. El creador de contenido, originario de Myanmar, contaba con casi un millón de seguidores en TikTok, donde compartía videos de baile, moda y tendencias.

De acuerdo con el medio tailandés Thairath, el cuerpo presentaba rastros de sangre seca en el rostro y, cerca del lugar del hallazgo, los investigadores encontraron un palo manchado de sangre que sería la posible arma utilizada en el crimen. Las autoridades informaron que el principal sospechoso ya fue arrestado, aunque la investigación continúa abierta y aún no se difundieron oficialmente las causas exactas de la muerte.

Htwe era una figura destacada dentro de la comunidad digital del sudeste asiático y uno de los pocos creadores abiertamente queer de Myanmar, condición que lo convirtió en un referente para seguidores de distintos países de la región.

De acuerdo a fuentes policiales citadas por Thairath, Htwe salió de su casa en la localidad fronteriza de Mae Sot la madrugada del 18 de enero tras recibir una llamada telefónica. Desde ese momento, no se volvió a comunicar con familiares ni amigos. El último video publicado en su cuenta data del 19 de enero y lo muestra luciendo una chaqueta de elefante.

La muerte de Ko Tin Zaw Htwe generó conmoción en la comunidad LGBTIQ+ y entre creadores digitales de Asia (Facebook Ko Tin Zaw Htw)

Impacto en la comunidad y detalles de la investigación

La noticia generó conmoción entre seguidores y amigos de Htwe, quienes expresaron su dolor y reconocimiento a través de redes sociales. Decenas de usuarios compartieron mensajes y recuerdos sobre el influencer, destacando su personalidad afable y su transparencia al mostrarse en público.

“Su corazón era puro. Compartía sus snacks conmigo cuando trabajábamos en Yangon antes de que se hiciera famoso”, afirmó un amigo cercano en Facebook.

Las autoridades tailandesas confirmaron la detención de un sospechoso vinculado al caso, aunque no revelaron identidad ni detalles sobre el móvil. La investigación sigue en curso mientras se esperan los resultados de peritajes forenses y el análisis de registros telefónicos, según informó la policía de Mae Sot. El hallazgo de un palo ensangrentado y la presencia de lesiones físicas en el cuerpo refuerzan la hipótesis de un ataque violento.

La comunidad LGBTIQ+ de Myanmar manifestó su pesar por la pérdida de Htwe, quien inspiró a muchos jóvenes a mostrarse tal como son en plataformas digitales. Diversas organizaciones defensoras de derechos humanos solicitaron un esclarecimiento rápido del caso y la protección de creadores vulnerables ante situaciones de violencia.

Las autoridades de Tailandia encontraron un palo ensangrentado cerca del cuerpo e investigan la hipótesis de un ataque violento (Facebook)

Otro caso conmociona a Asia: la muerte de Lula Lahfah

En el mismo contexto, la muerte de Lula Lahfah, influencer de Indonesia de 26 años, sacudió a la comunidad digital. De acuerdo a CNN, la policía halló su cuerpo el 23 de enero en un apartamento de la región de Dharmawangsa, en el sur de Yakarta.

El jefe de relaciones públicas de la policía de Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, confirmó: “Es cierto que una influencer con las iniciales LL fue encontrada sin vida en el Essence Dharmawangsa Apartment”.

La policía localizó el cuerpo aproximadamente a las 18:44 horas y se encuentra trabajando en el lugar para aclarar las circunstancias del fallecimiento. Según la familia, Lahfah había estado hospitalizada semanas antes por problemas de salud, aunque no se especificaron las causas exactas. La noticia llevó a la cancelación de un show del grupo musical Weird Genius, vinculado sentimentalmente con la creadora.

Repercusiones y pedidos de justicia

La comunidad de seguidores de ambos creadores expresó su tristeza en redes sociales y exigió avances en las investigaciones. Tanto en Myanmar como en Indonesia, los casos generaron debates sobre la exposición pública y los riesgos de la vida digital para jóvenes creadores. Diversas organizaciones reclamaron que se tomen medidas para garantizar la seguridad de quienes exponen su vida en redes.

Las autoridades tailandesas y de Indonesia aseguraron que continuarán trabajando hasta esclarecer los hechos, mientras familiares y amigos despiden a dos figuras influyentes del mundo digital.