Las joyas históricas de la realeza británica y española que inspiran a las nuevas generaciones

Las joyas reales mantienen su relevancia como símbolos de poder y tradición en la monarquía británica y española (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un selecto grupo de joyas de la realeza trascendió el tiempo, la moda y los cambios de dinastía, convirtiéndose en símbolos inconfundibles de poder, elegancia y legado.

Estas piezas, más allá de su deslumbrante valor material, encierran historias de amor, tragedia y tradición, que marcaron momentos claves en la vida de las mujeres más influyentes de la monarquía.

1- El choker de perlas y zafiro de Diana de Gales

El choker de perlas y zafiro marcó momentos inolvidables en la vida de Diana de Gales (AFP)

Entre las piezas más reconocibles de la colección real destaca el choker de perlas y zafiro de Diana de Gales. La historia de este collar comienza mucho antes de que Diana lo luciera: originalmente, se trataba de un broche ovalado rodeado de diamantes, regalo de boda de la Reina Madre. La princesa Diana, conocida por su estilo y carisma, decidió transformar este broche en un collar de siete filas de perlas, dándole un aire renovado y contemporáneo.

El choker acompañó a Diana en varios momentos clave de su vida pública. En 1985, lo lució mientras bailaba con John Travolta en la Casa Blanca, escena que quedó grabada en la memoria colectiva. En 1994, la pieza brilló junto al famoso “vestido de la venganza” y, más tarde, en la Met Gala de 1996, última gran aparición pública de la princesa con este collar.

Tras el fallecimiento de Diana, el choker pasó a manos de sus hijos, Guillermo y Harry, y desde entonces no volvió a aparecer en público, lo que ha contribuido a aumentar su misticismo y aura legendaria.

2- La Tiara Spencer: símbolo de historia y aristocracia

La Tiara Spencer representa la conexión entre la aristocracia y la realeza moderna (Amer ghazzal/Alamy Live News)

Otra joya ineludible en la narrativa real es la Tiara Spencer. Aunque no pertenece a la familia real británica, su estrecha relación con Lady Diana Spencer la llevó a la fama mundial. Esta tiara, compuesta por diamantes centelleantes a lo largo de su estructura, fue un regalo de la familia Spencer a Diana y se convirtió en un símbolo del vínculo entre la aristocracia y la realeza.

Diana llevó la Tiara Spencer en su boda con el príncipe Carlos en 1981, un evento seguido por millones de personas en todo el mundo. El diseño elegante y la historia personal de la princesa dotaron a la pieza de un significado especial. La tiara representa no solo la artesanía y el lujo, sino también la conexión emocional con la figura de Diana y su vida marcada por la notoriedad y la tragedia.

En el imaginario colectivo, la Tiara Spencer permanece asociada tanto a la imagen de la princesa como al concepto mismo de pertenecer a la realeza británica.

3- Los aros de perla de Lady Di: legado en la nueva generación

Los aros de perla de Lady Di continúan su legado a través de Kate Middleton en eventos clave

Entre las joyas más personales y queridas por Lady Di se encuentran los aros de perla que actualmente forman parte del joyero de la princesa de Gales, Kate Middleton. Durante la coronación del rey Carlos III en la Abadía de Westminster, Kate sorprendió al público al lucir estos pendientes, rindiendo homenaje a su difunta suegra.

Los aros fueron un regalo de la firma Collingwood a Diana antes de su matrimonio con Carlos en 1981. El diseño combina un botón de diamante, del que cuelga una campana con tres filas de pequeños diamantes, y una gran perla en forma de lágrima. Lady Di los consideraba sus favoritos y los eligió para ocasiones de alto perfil, como giras reales y cenas de gala.

La influencia de Diana de Gales y Kate Middleton moderniza el significado de las piezas históricas del joyero real (REUTERS)

Uno de los momentos más recordados fue durante su visita a Estados Unidos en 1985, donde los llevó junto a un vestido blanco de encaje y la tiara Lover’s Knot. Actualmente, su uso por parte de Kate Middleton refuerza el sentido de continuidad y tributo dentro de la familia real.

4- Tiara de la flor de Lis de la Casa Real española

La reina Letizia mantiene viva la tradición al lucir la emblemática tiara de la flor de Lis (EFE/Chema Moya)

La Tiara de la flor de Lis se ha consolidado como una de las joyas más emblemáticas de la Casa Real española. Fue mandada a fabricar por el rey Alfonso XIII en 1906, como regalo de bodas para la reina Victoria Eugenia. Su diseño destaca por la delicadeza floral inspirada en la flor de lis, símbolo tradicional de la realeza europea.

Compuesta por 450 diamantes y 10 perlas, la tiara representa el lujo y la sofisticación que caracterizan a la monarquía española. Esta pieza no solo impresiona por su valor material, sino también por ser un emblema de la tradición borbónica.

En la actualidad, la reina Letizia ha lucido la tiara en diversas ocasiones, reforzando su posición como una de las piezas más queridas y representativas del joyero real. La flor de Lis sigue siendo un símbolo de continuidad y arraigo en la monarquía española.

5- Tiara Cambridge Lover’s Knot: réplicas, amor y continuidad

El romanticismo y el glamour de la tiara Lover’s Knot unen a Diana de Gales y Kate Middleton (WireImage)

La tiara Cambridge Lover’s Knot ha pasado de ser un símbolo del amor romántico a convertirse en la favorita tanto de Diana como de Kate Middleton. Esta tiara, compuesta por 19 arcos de diamantes decorados con 39 perlas, fue creada en 1913 por encargo de la reina María de Teck al joyero Garrard.

Sin embargo, su origen se remonta aún más atrás, a principios del siglo XIX, cuando el duque de Cambridge recibió una tiara original de nudos como regalo de boda.

Las joyas reales cuentan historias de amor, tragedia y herencia que trascienden generaciones (REUTERS)

La versión actual, utilizada por Diana y después por Kate, es una réplica de aquella primera joya. Diana la recibió temporalmente de la reina Isabel II tras casarse con el príncipe Carlos, y la popularizó en numerosas apariciones públicas.

En diciembre de 2015, Kate Middleton lució la tiara como duquesa de Cambridge durante una recepción diplomática en el Palacio de Buckingham, consolidando la pieza como un icono contemporáneo de la monarquía. La historia de la Lover’s Knot encierra el simbolismo del compromiso y el legado, y sigue vigente como una de las joyas más reconocidas y admiradas del joyero real británico.