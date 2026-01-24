Tendencias

Khaby Lame, el influencer más seguido del mundo, vendió su empresa por USD 900 millones

El creador senegalés-italiano transfirió Step Distinctive Limited en una operación millonaria que marca un hito en el negocio de los creadores de contenido digital

Guardar
Khaby Lame continuará produciendo contenido y colaboraciones, aunque la estrategia y administración de la marca queda bajo el control de Rich Sparkle Holdings

Khaby Lame, el creador de contenido con mayor cantidad de seguidores en TikTok, concretó la venta de su empresa Step Distinctive Limited por una cifra cercana a USD 900 millones, según informó Forbes.

El acuerdo transfiere todos los activos y operaciones de la compañía a Rich Sparkle Holdings, una firma que busca expandir su presencia en el sector digital. La operación, cerrada esta semana, impacta en la gestión de publicidad, colaboraciones y ventas online de Lame, quien suma más de 160 millones de seguidores en la red social.

Con sede en Dubái, Step Distinctive Limited operaba en el rubro del comercio electrónico y controlaba diversas líneas de negocio asociadas al fenómeno Khaby Lame. El influencer, de origen senegalés y nacionalidad italiana, se convirtió en una figura global gracias a sus videos mudos en los que reacciona a situaciones cotidianas con gestos y humor visual.

La venta de la empresa marca un nuevo capítulo en la trayectoria del joven creador, que ahora se mantiene vinculado a sus contenidos, pero cede la administración y expansión de su marca a un conglomerado internacional.

La operación involucra la transferencia
La operación involucra la transferencia total de activos a Rich Sparkle Holdings, que asume la gestión y expansión internacional de la marca Khaby Lame (REUTERS/Eric Gaillard)

La transacción se realizó únicamente en acciones, sin intercambio de efectivo inmediato. Esto implica que Lame pasa a ser accionista relevante dentro de Rich Sparkle Holdings, integrándose a una estructura empresarial enfocada en escalar negocios digitales y maximizar ingresos por distintas vías.

El acuerdo y sus implicancias para el negocio digital

De acuerdo con Forbes, Step Distinctive Limited explotaba la imagen digital de Khaby Lame, incluyendo licencias y colaboraciones con marcas internacionales. La compañía disponía de plataformas propias de venta, alianzas comerciales y gestión de derechos publicitarios.

Con la adquisición, Rich Sparkle Holdings asume el control integral de estas operaciones, lo que incluye la gestión de la TikTok Shop de Lame, el cumplimiento de ventas transfronterizas y la administración de acuerdos con marcas globales.

El acuerdo también contempla la autorización para utilizar el AI Digital Twin de Khaby Lame. Esta tecnología permite adaptar su contenido a diferentes idiomas y regiones, ampliando el alcance de la marca en todo el mundo. Según especialistas del sector, la integración de inteligencia artificial a la estrategia de contenidos representa una ventaja competitiva significativa para el grupo comprador.

El monto total de la operación oscila entre USD 900 y USD 975 millones, según informaron fuentes cercanas a la negociación. El valor de la transacción refleja tanto el alcance de la audiencia como el potencial de crecimiento de la marca Khaby Lame en el entorno digital.

El acuerdo se pactó exclusivamente
El acuerdo se pactó exclusivamente en acciones, lo que convierte a Khaby Lame en socio relevante dentro de la estructura de Rich Sparkle Holdings (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Rich Sparkle Holdings: expansión y estrategia

Rich Sparkle Holdings, la compañía compradora, se consolida como un actor central en el mercado de influencers y economía digital. Según datos de la propia empresa, su objetivo principal es potenciar marcas personales de alto impacto mediante la integración de tecnología y gestión global de contenidos. La adquisición de Step Distinctive Limited fortalece su portafolio y le permite acceder a una audiencia internacional consolidada.

Fuentes del sector señalan que la estrategia de la firma incluye el desarrollo de nuevas líneas de negocio vinculadas a la inteligencia artificial, la creación de productos digitales exclusivos y la expansión en mercados emergentes. El control sobre la imagen y las operaciones de Khaby Lame se presenta como un activo clave para estos planes.

Step Distinctive Limited, con sede
Step Distinctive Limited, con sede en Dubái, gestionaba licencias, publicidad, colaboraciones y ventas online vinculadas a la imagen digital de Khaby Lam (REUTERS/Stephane Mahe)

La autorización para utilizar el AI Digital Twin abre la puerta a la producción de videos en varios idiomas con la imagen del influencer, lo que facilitará la llegada a públicos de diferentes zonas horarias y perfiles culturales. Esta herramienta tecnológica permite mantener la esencia del contenido original, pero adaptada a las necesidades de cada mercado.

Impacto en la industria de creadores de contenido

El caso de Khaby Lame refleja la profesionalización y el crecimiento del sector de los creadores de contenido digital. Según analistas consultados por Forbes, las adquisiciones de empresas asociadas a influencers de gran alcance son cada vez más frecuentes y buscan capitalizar el valor de las audiencias globales. En este contexto, la venta de Step Distinctive Limited representa uno de los movimientos más relevantes del año en el mercado digital.

La integración de inteligencia artificial,
La integración de inteligencia artificial, mediante el AI Digital Twin de Khaby Lame, permitirá adaptar contenidos a distintos idiomas y públicos internacionales (REUTERS/Yara Nardi)

La operación marca una tendencia hacia la consolidación de marcas personales bajo estructuras corporativas sofisticadas. Este tipo de acuerdos permite escalar negocios, diversificar fuentes de ingreso y responder a la demanda de contenidos personalizados en todo el mundo. Especialistas prevén que otras estrellas de las redes sociales seguirán el ejemplo de Lame en los próximos meses.

A pesar de la venta, Khaby Lame continuará vinculado a la producción de contenidos y colaboraciones. Su presencia en TikTok y otras plataformas seguirá siendo un factor decisivo para el posicionamiento de la marca, aunque la gestión y el desarrollo estratégico queden bajo supervisión de Rich Sparkle Holdings.

Temas Relacionados

Khaby LameCreadores de contenidoStep Distinctive LimitedRich Sparkle HoldingsInfluencersNewsroom BUE

Últimas Noticias

Diabetes: cómo las superbacterias desafían los tratamientos de infecciones asociadas a la enfermedad

Investigadores secuenciaron el genoma de cepas de los patógenos que afectaban a pacientes en 10 países. Por qué los resultados sugieren que es necesario indicar estrategias terapéuticas más personalizadas

Diabetes: cómo las superbacterias desafían

El programa universitario que busca frenar la soledad estudiantil

Desarrollado por la Universidad Radboud y analizado junto a la revista ESB, mostró que una intervención simple y de bajo costo puede mejorar la satisfacción vital de los estudiantes y convertirse en una herramienta replicable para combatir el aislamiento en la educación superior

El programa universitario que busca

Café con limón, laxantes y ayunos extremos: las peligrosas tendencias para adelgazar que se viralizan en redes sociales

Videos que prometen resultados rápidos y sin esfuerzo multiplican la difusión de métodos para bajar de peso sin respaldo científico ni control médico. Especialistas advierten que estas prácticas, impulsadas por los algoritmos y la presión estética, pueden provocar graves consecuencias físicas y emocionales

Café con limón, laxantes y

Looks total white, DJs y gastronomía marítima: la tendencia que se impone en Pinamar y conquista a los jóvenes

La elección del blanco y la creatividad culinaria predominan en la playa, donde la fiesta, la moda y la comida dan vida a veladas inolvidables

Looks total white, DJs y

Tragos de verano: propuestas refrescantes con vino para disfrutar en la playa o las noches con amigos

Opciones originales con vinos suaves, frutas frescas y toques aromáticos invitan a descubrir experiencias ligeras y sabrosas, perfectas para disfrutar en reuniones relajadas

Tragos de verano: propuestas refrescantes
DEPORTES
River Plate debutará en el

River Plate debutará en el Torneo Apertura en su excursión a Barracas Central: hora, TV y formaciones

Las nuevas revelaciones sobre el estado de Michael Schumacher: el dato sobre su salud, los falsos rumores y el círculo íntimo

El golazo de cabeza de Cuti Romero a los 90 minutos para salvar al Tottenham en la Premier League

El duro análisis de Oscar Ruggeri sobre el presente de Edinson Cavani en Boca Juniors: “Son señales que le está dando el fútbol”

Con bajas de peso, la vuelta de un marginado y varios juveniles, Úbeda dio la lista de Boca para enfrentar a Riestra en el inicio del Apertura

TELESHOW
Aníbal Pachano y el nacimiento

Aníbal Pachano y el nacimiento que transformó su mundo: las lágrimas del primer abrazo a su nieto

La tierna postal de Cami Homs en la recta final de su embarazo: “Semana 40 y la niña sigue en la panza”

El elogio de Luis Ortega a Wos, el protagonista de su nueva película: “Nunca vi actuar así a nadie”

La foto retro que Mauro Icardi le envió a Wanda Nara y que podría desatar la furia de la China Suárez

Pampita en modo Baywatch: la modelo deslumbró con su look en Costa Mujeres

INFOBAE AMÉRICA

Diabetes: cómo las superbacterias desafían

Diabetes: cómo las superbacterias desafían los tratamientos de infecciones asociadas a la enfermedad

Guatemala recibe doble reconocimiento en Fitur 2026 por innovación y sostenibilidad en turismo

Jóvenes encabezan el 61% de los accidentes laborales en El Salvador

El Festival de Sundance 2026 rinde homenaje a Robert Redford, su fundador y principal impulsor

El FMLN sostiene que participará en las elecciones presidenciales de 2027 en El Salvador