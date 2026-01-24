Tendencias

El programa universitario que busca frenar la soledad estudiantil

Desarrollado por la Universidad Radboud y analizado junto a la revista ESB, mostró que una intervención simple y de bajo costo puede mejorar la satisfacción vital de los estudiantes y convertirse en una herramienta replicable para combatir el aislamiento en la educación superior

Guardar
La soledad afecta al 65%
La soledad afecta al 65% de los estudiantes universitarios en los Países Bajos, impactando su bienestar mental y rendimiento académico (Imagen Ilustrativa Infobae)

La soledad estudiantil afecta a casi dos tercios de los alumnos universitarios en los Países Bajos, incidiendo negativamente en el bienestar mental y el rendimiento académico, según investigadores de la Universidad Radboud de Nijmegen y la revista ESB.

Un estudio reciente evaluó la efectividad del programa REconnect, desarrollado como intervención preventiva y de bajo costo para prevenir la soledad y mejorar la satisfacción vital entre los estudiantes. El mismo demostró potencial de replicabilidad en otras instituciones de educación superior con recursos limitados.

La Universidad Radboud indica que el 65% de los estudiantes universitarios neerlandeses presentan algún grado de soledad. El fenómeno representa una preocupación creciente en las políticas universitarias, impulsando la creación de iniciativas para mejorar la salud mental y combatir el aislamiento social entre los jóvenes.

Frente a la presión presupuestaria en la educación superior, la revista ESB subraya la importancia de diseñar intervenciones preventivas que sean accesibles, eficaces y asequibles. A pesar de la proliferación de tutorías, mentorías, módulos digitales y espacios comunes, los especialistas advierten la falta de evidencia clara sobre su efectividad y costos asociados.

El estigma que rodea la salud mental agrava la situación al dificultar que los estudiantes busquen apoyo profesional, lo que justifica la urgencia de alternativas inclusivas y libres de prejuicios.

El programa REconnect en la
El programa REconnect en la Universidad Radboud busca prevenir la soledad y mejorar la satisfacción vital entre los estudiantes universitarios - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El programa REconnect fue implementado durante mayo y junio de 2022, dirigido a estudiantes de grado neerlandeses e internacionales. La intervención incluyó tres sesiones plenarias con ponentes universitarios que compartieron experiencias sobre adversidad, seguidas de debates informales en cafeterías del campus.

Además, se organizaron retos en grupos de cuatro o cinco personas, que se comunicaban a través de redes sociales para realizar actividades como cocinar, caminar o conversar fuera del entorno académico, reforzando la inclusión social antes de que la soledad se volviera crónica.

De acuerdo con los datos presentados por ambas fuentes, los participantes de REconnect partían de un nivel de soledad más elevado que el grupo de control, según la escala específica empleada (6,82 frente a 5,69 puntos, p = 0,017). Tras la intervención, la satisfacción con la vida de los participantes aumentó significativamente en 1,89 puntos (p < 0,010), aunque la disminución de la soledad no fue estadísticamente significativa debido al tamaño reducido de la muestra.

En tanto, el 80% de los asistentes se inscribió para conocer personas nuevas y el 27% expresó insatisfacción con sus relaciones personales anteriormente, en comparación con solo el 8% del grupo de control.

Testimonios recogidos por los investigadores resaltan el valor de REconnect. Un participante comentó: “Lo bueno de este proyecto en particular es que sabes que los demás están abiertos a hacer nuevos amigos; de lo contrario, no estarían allí, y eso lo facilita”.

Otro resaltó la atmósfera del programa: “Fue un ambiente perfecto para sentirse cómodo acercándose a personas nuevas, todos parecían sentir lo mismo”.

Estudios revelan la necesidad de
Estudios revelan la necesidad de intervenciones accesibles y asequibles frente a la creciente preocupación por la salud mental estudiantil en los Países Bajos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

A pesar de los resultados positivos, los especialistas advierten sobre algunas limitaciones del estudio, como el reducido número de participantes y la dificultad para coordinar reuniones en grupos de alumnos que no se conocían previamente. Algunos estudiantes sugirieron que la intervención habría requerido estructuras más sólidas para asegurar el compromiso real con las dinámicas propuestas y una mejor planificación de los encuentros grupales.

En paralelo, la revista ESB señala que diversas universidades neerlandesas han impulsado otras iniciativas de bienestar mental universitario: programas de mentoría y acompañamiento entre pares, módulos digitales de bienestar, salas de convivencia y actividades regulares de conversación o caminatas en dúo. Todas buscan fortalecer los vínculos sociales y reducir el aislamiento estudiantil.

La Universidad Radboud subrraya que REconnect es solo un primer paso. Destacan la necesidad de un enfoque integral, evaluaciones rigurosas y replicación del programa en grupos más amplios. La coautora Jana Vyrastekova señala: “Mejorar el bienestar estudiantil requiere un enfoque integral, y un solo programa no es suficiente”.

En este escenario, los estudiantes reconocen la importancia de promover espacios de colaboración y habilidades sociales. Consideran que iniciativas como REconnect pueden influir positivamente no solo durante la etapa académica, sino también en su desarrollo profesional.

Temas Relacionados

Soledad estudiantilBienestar mental universitarioPrograma REconnectUniversidad Radboud de NijmegenPaíses BajosAislamiento socialEducación superiorNewsroom BUE

