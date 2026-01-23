Tendencias

Qué es el entumecimiento emocional y cuáles son las señales para identificarlo

El psicólogo Mark Travers, analizó en su columna para Forbes cómo la desconexión afectiva puede confundirse con estabilidad interna y advirtió sobre los riesgos de interpretar el bloqueo de sentimientos como un signo de bienestar

Guardar
La psicología diferencia entre entumecimiento
La psicología diferencia entre entumecimiento emocional y seguridad emocional, dos conceptos que suelen confundirse en la vida cotidiana (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la conversación cotidiana, la idea de “no sentir nada” suele asociarse con fortaleza, autocontrol o madurez emocional. La psicología contemporánea advierte que esa percepción puede resultar engañosa: la ausencia de emociones no siempre señala estabilidad interna y, en muchos casos, es una señal de alerta sobre procesos de desconexión más profundos.

El psicólogo Mark Travers destacó en su columna para Forbes una confusión frecuente: interpretar el entumecimiento emocional como si fuera seguridad emocional. Este error distorsiona la comprensión del bienestar propio, interfiere en las relaciones, obstaculiza el crecimiento personal y afecta la regulación emocional a largo plazo.

Seguridad emocional y entumecimiento: dos estados distintos

El psicólogo distinguió en su análisis que ambos conceptos suelen mezclarse en el discurso popular, aunque describen experiencias psicológicas diferentes. La seguridad emocional consiste en la capacidad de expresar y experimentar toda la gama de emociones sin temor al juicio o rechazo, apoyada en la confianza y en vínculos confiables. Este estado permite tolerar la incomodidad sin desconectarse.

El entumecimiento emocional aparece frecuentemente
El entumecimiento emocional aparece frecuentemente como resultado del estrés, el trauma o conflictos internos persistentes (Imagen Ilustrativa Infobae)

El entumecimiento emocional, por el contrario, se caracteriza por una reducción marcada en la intensidad de las emociones. Surge con frecuencia como respuesta ante estrés extremo, trauma o conflictos internos persistentes.

Puede generar alivio momentáneo al disminuir el dolor emocional, aunque no constituye un equilibrio saludable. Desde la psicología clínica, se entiende como un bloqueo defensivo y no como una verdadera forma de estabilidad.

La necesidad de seguridad emocional según la investigación

El artículo de Forbes retoma investigaciones recientes para contextualizar esta diferencia. Un estudio publicado en 2024 en JAMA Network Open observó que las personas expuestas a traumas, especialmente quienes sufren trastorno de estrés postraumático, presentan oscilaciones emocionales intensas.

En ese contexto, el entumecimiento se asocia con reacciones abruptas ante estímulos negativos seguidas por un apagamiento emocional.

La ausencia de emociones no
La ausencia de emociones no siempre indica estabilidad interna, sino que puede ser un signo de desconexión emocional según la psicología clínica (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde esta perspectiva, el entumecimiento no refleja un estado regulado, sino una adaptación de supervivencia. De manera complementaria, un trabajo en The Lancet Psychiatry sostiene que la seguridad emocional es central para el bienestar general, especialmente en contextos terapéuticos, donde el objetivo consiste en reducir la angustia sin anular la expresión emocional ni fomentar el desapego.

Primera señal: evitar sentir para no incomodarse

Uno de los indicadores más claros del entumecimiento emocional aparece cuando la prioridad es no sentir nada antes que tolerar la incomodidad. Travers explicó que la seguridad emocional admite emociones difíciles sin activar mecanismos de cierre. El entumecimiento, en cambio, se manifiesta como un estado de vacío o afecto plano, sin matices como alegría, tristeza o irritación.

Esta aparente “inmunidad” frente al dolor suele confundirse con fortaleza, aunque responde a una reactividad emocional reducida. Desde la psicología, esa reducción no equivale a regulación emocional ni a bienestar sostenido.

Segunda señal: supresión y evasión de los sentimientos

Otra señal frecuente es la tendencia a evitar o suprimir emociones en vez de integrarlas. La seguridad emocional permite reconocer los sentimientos y procesarlos sin retraimiento extremo ni autoataques internos.

La supresión constante de sentimientos
La supresión constante de sentimientos y la evasión de emociones son señales clave de entumecimiento emocional, advierten los expertos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El entumecimiento se expresa mediante conductas evasivas: cambiar de tema cuando surge una emoción, recurrir a distracciones constantes o experimentar desconexión con personas cercanas.

Travers señaló que estos patrones no reflejan dominio emocional, sino estrategias de evitación. La literatura psicológica describe la evasión y la supresión como respuestas desadaptativas, pues mantienen la angustia y debilitan la conexión interpersonal.

Tercera señal: calma basada en la desconexión

El tercer indicio surge cuando la sensación de calma solo aparece en estados de desconexión emocional. Quienes atraviesan este proceso suelen interpretar la ausencia de dolor como protección. Sin embargo, la seguridad emocional no aísla de la experiencia, sino que permite permanecer en contacto con ella.

La psicología del trauma identifica
La psicología del trauma identifica la desconexión afectiva como una respuesta de supervivencia vinculada a la alternancia entre alerta intensa y bloqueo emocional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde la psicología del trauma, el entumecimiento forma parte de un sistema que oscila entre amenaza y desconexión. El estudio de JAMA Network Open mencionado anteriormente muestra que las personas expuestas a traumas reportan tanto reacciones negativas intensas como entumecimiento, reforzando la idea de un funcionamiento inestable.

Consecuencias de confundir ambos estados

El análisis del psicólogo advirtió que interpretar el entumecimiento como seguridad emocional tiene costos psicológicos concretos. Se encuentran la reducción de la empatía, deterioro de los vínculos, posibilidad de enmascarar ansiedad, depresión o trauma y el riesgo de abordajes terapéuticos inadecuados. Además, esta confusión limita el desarrollo de resiliencia y la regulación emocional efectiva.

Travers sostiene que la regulación adaptativa implica percibir, tolerar e integrar las emociones dentro de una identidad coherente. En ese marco, experimentar emociones es un componente central de la fortaleza psicológica, mientras que bloquearlas debilita la capacidad de respuesta ante la adversidad.

Temas Relacionados

Entumecimiento emocionalBienestarSeguridad emocionalEstabilidad internaSentimientosSalud mentalTraumasEstrésMagazinesNewsroom BUE

Últimas Noticias

Lo que antes era imposible: científicos de Harvard y el MIT lograron almacenar la historia genética de células vivas

Esta nueva herramienta posibilita investigar las transformaciones celulares asociadas a la resistencia de los tumores a medicamentos

Lo que antes era imposible:

Los deportes que aumentan la longevidad: por qué los de raqueta aportan más beneficios

El ejercicio físico es un pilar clave para ganar calidad de vida y retrasar el envejecimiento. Recientes investigaciones detallan cuáles disciplinas están asociadas a una mayor expectativa de vida

Los deportes que aumentan la

Receta de tarta griega Melópita, rápida y fácil

Un postre tradicional que sorprende por su simpleza y calidez. La clave está en ingredientes de calidad y un paso a paso impecable. Detalles para lograr el plato ideal en casa

Receta de tarta griega Melópita,

No todo el sedentarismo es igual: descubren que el cerebro responde distinto según la actividad

Científicos de Australia y Canadá encontraron que ciertos hábitos diarios asociados al tiempo sentado pueden influir en la cognición y el envejecimiento

No todo el sedentarismo es

Emma Stone rompe récords en los Oscar y deslumbra en la moda: sus ocho looks más icónicos

La actriz, que entró en la historia de los premios al convertirse en la mujer más joven en alcanzar siete nominaciones, brilla en cada alfombra roja con estilo propio

Emma Stone rompe récords en
DEPORTES
El divertido intercambio entre Ruggeri

El divertido intercambio entre Ruggeri y Morena Beltrán sobre la propuesta de matrimonio de Lucas Blondel: “¡Vamos, se nos casó!”

La nueva Ferrari fue empujada a boxes tras su primera vuelta y el video desató una polémica que el equipo debió aclarar

Detuvieron a dos tenistas sudamericanos en Brasil por realizar gestos racistas durante un partido del Challenger de Itajaí

Con San Lorenzo-Lanús en el inicio, la agenda con los partidos del viernes en la 1ª fecha del Torneo Apertura

Los cuatro poderosos de Europa que movieron fichas por Julián Álvarez: qué dijo su representante

TELESHOW
Facundo Arana y María Susini:

Facundo Arana y María Susini: del salto en paracaídas que selló su amor a un presente atravesado por los rumores

Sofía Pachano y Santiago Ramundo volvieron a su casa con su bebé: “El universo escuchó nuestras plegarias”

El recuerdo de Eduardo de la Puente en un nuevo aniversario de la Rock & Pop: “Era una hermosa cueva”

Secretos revelados y un cruce en televisión en clave olfativa: “¿A qué huele la China Suárez?”

Maxi López reveló la advertencia que le hizo Wanda Nara antes de su escandalosa publicación contra la China Suárez

INFOBAE AMÉRICA

Exlegislador Romeo Auerbach apela resolución

Exlegislador Romeo Auerbach apela resolución que otorga protección a la diputada Marcela Villatoro

Tras meses detenido en Venezuela, liberan al marino panameño Javier Olmedo Núñez

Premios Oscar: películas con enfoques audaces dominan la lista de nominaciones

¿Cuál es la relación entre dormir bien y perder grasa corporal?

La cárcel más violenta de Ecuador bajo escrutinio: se instala mesa de emergencia tras denuncias de casi 1.000 muertes