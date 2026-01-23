Qué es el entumecimiento emocional y cuáles son las señales para identificarlo

La psicología diferencia entre entumecimiento emocional y seguridad emocional, dos conceptos que suelen confundirse en la vida cotidiana (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la conversación cotidiana, la idea de “no sentir nada” suele asociarse con fortaleza, autocontrol o madurez emocional. La psicología contemporánea advierte que esa percepción puede resultar engañosa: la ausencia de emociones no siempre señala estabilidad interna y, en muchos casos, es una señal de alerta sobre procesos de desconexión más profundos.

El psicólogo Mark Travers destacó en su columna para Forbes una confusión frecuente: interpretar el entumecimiento emocional como si fuera seguridad emocional. Este error distorsiona la comprensión del bienestar propio, interfiere en las relaciones, obstaculiza el crecimiento personal y afecta la regulación emocional a largo plazo.

Seguridad emocional y entumecimiento: dos estados distintos

El psicólogo distinguió en su análisis que ambos conceptos suelen mezclarse en el discurso popular, aunque describen experiencias psicológicas diferentes. La seguridad emocional consiste en la capacidad de expresar y experimentar toda la gama de emociones sin temor al juicio o rechazo, apoyada en la confianza y en vínculos confiables. Este estado permite tolerar la incomodidad sin desconectarse.

El entumecimiento emocional aparece frecuentemente como resultado del estrés, el trauma o conflictos internos persistentes

El entumecimiento emocional, por el contrario, se caracteriza por una reducción marcada en la intensidad de las emociones. Surge con frecuencia como respuesta ante estrés extremo, trauma o conflictos internos persistentes.

Puede generar alivio momentáneo al disminuir el dolor emocional, aunque no constituye un equilibrio saludable. Desde la psicología clínica, se entiende como un bloqueo defensivo y no como una verdadera forma de estabilidad.

La necesidad de seguridad emocional según la investigación

El artículo de Forbes retoma investigaciones recientes para contextualizar esta diferencia. Un estudio publicado en 2024 en JAMA Network Open observó que las personas expuestas a traumas, especialmente quienes sufren trastorno de estrés postraumático, presentan oscilaciones emocionales intensas.

En ese contexto, el entumecimiento se asocia con reacciones abruptas ante estímulos negativos seguidas por un apagamiento emocional.

La ausencia de emociones no siempre indica estabilidad interna, sino que puede ser un signo de desconexión emocional según la psicología clínica

Desde esta perspectiva, el entumecimiento no refleja un estado regulado, sino una adaptación de supervivencia. De manera complementaria, un trabajo en The Lancet Psychiatry sostiene que la seguridad emocional es central para el bienestar general, especialmente en contextos terapéuticos, donde el objetivo consiste en reducir la angustia sin anular la expresión emocional ni fomentar el desapego.

Primera señal: evitar sentir para no incomodarse

Uno de los indicadores más claros del entumecimiento emocional aparece cuando la prioridad es no sentir nada antes que tolerar la incomodidad. Travers explicó que la seguridad emocional admite emociones difíciles sin activar mecanismos de cierre. El entumecimiento, en cambio, se manifiesta como un estado de vacío o afecto plano, sin matices como alegría, tristeza o irritación.

Esta aparente “inmunidad” frente al dolor suele confundirse con fortaleza, aunque responde a una reactividad emocional reducida. Desde la psicología, esa reducción no equivale a regulación emocional ni a bienestar sostenido.

Segunda señal: supresión y evasión de los sentimientos

Otra señal frecuente es la tendencia a evitar o suprimir emociones en vez de integrarlas. La seguridad emocional permite reconocer los sentimientos y procesarlos sin retraimiento extremo ni autoataques internos.

La supresión constante de sentimientos y la evasión de emociones son señales clave de entumecimiento emocional, advierten los expertos

El entumecimiento se expresa mediante conductas evasivas: cambiar de tema cuando surge una emoción, recurrir a distracciones constantes o experimentar desconexión con personas cercanas.

Travers señaló que estos patrones no reflejan dominio emocional, sino estrategias de evitación. La literatura psicológica describe la evasión y la supresión como respuestas desadaptativas, pues mantienen la angustia y debilitan la conexión interpersonal.

Tercera señal: calma basada en la desconexión

El tercer indicio surge cuando la sensación de calma solo aparece en estados de desconexión emocional. Quienes atraviesan este proceso suelen interpretar la ausencia de dolor como protección. Sin embargo, la seguridad emocional no aísla de la experiencia, sino que permite permanecer en contacto con ella.

La psicología del trauma identifica la desconexión afectiva como una respuesta de supervivencia vinculada a la alternancia entre alerta intensa y bloqueo emocional

Desde la psicología del trauma, el entumecimiento forma parte de un sistema que oscila entre amenaza y desconexión. El estudio de JAMA Network Open mencionado anteriormente muestra que las personas expuestas a traumas reportan tanto reacciones negativas intensas como entumecimiento, reforzando la idea de un funcionamiento inestable.

Consecuencias de confundir ambos estados

El análisis del psicólogo advirtió que interpretar el entumecimiento como seguridad emocional tiene costos psicológicos concretos. Se encuentran la reducción de la empatía, deterioro de los vínculos, posibilidad de enmascarar ansiedad, depresión o trauma y el riesgo de abordajes terapéuticos inadecuados. Además, esta confusión limita el desarrollo de resiliencia y la regulación emocional efectiva.

Travers sostiene que la regulación adaptativa implica percibir, tolerar e integrar las emociones dentro de una identidad coherente. En ese marco, experimentar emociones es un componente central de la fortaleza psicológica, mientras que bloquearlas debilita la capacidad de respuesta ante la adversidad.