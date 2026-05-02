De Río de Janeiro a Viena: los 10 festivales más imperdibles del mundo

Los festivales reúnen a miles de personas en celebraciones donde la música, los colores, las tradiciones y la creatividad transforman ciudades enteras

Los festivales reúnen a miles de personas en celebraciones donde la música, los colores, las tradiciones y la creatividad transforman ciudades enteras. Estos encuentros funcionan como puertas de entrada a la cultura local, ofrecen experiencias únicas y permiten conocer el pulso de una sociedad desde adentro.

La revista Travel + Leisure destacó los 10 festivales más emblemáticos del mundo, con propuestas que van desde desfiles multitudinarios en Brasil hasta rituales ancestrales en India, pasando por celebraciones masivas en Europa y América.

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Cada uno representa una oportunidad única para sumergirse y vivir momentos inolvidables en escenarios tan diversos como playas, ciudades históricas y paisajes naturales.

1. Carnaval de Río de Janeiro, Brasil

El Carnaval de Río de Janeiro encabeza la selección como la fiesta más grande del mundo, con desfiles y fiestas en todos los barrios (Pablo PORCIUNCULA / AFP)

El Carnaval de Río de Janeiro encabeza la selección como la fiesta más grande del mundo. Este evento, que se desarrolla cada mes de febrero, atrae a millones de personas con sus desfiles en el Sambódromo, comparsas, disfraces y fiestas callejeras en todos los barrios de la ciudad.

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Su magnitud lo convierte en un fenómeno sin igual: solo el desfile principal convoca a más de 70.000 espectadores, mientras que los blocos (agrupaciones musicales callejeras) reúnen multitudes en cada esquina. La tradición de la samba, la creatividad de las escuelas y la interacción con el público definen la identidad de este festival.

2. Festival de los Colores, India

En Mathura, India, el Festival de Holi marca el inicio de la primavera con polvos de colores y agua, símbolo de victoria y renacimiento (REUTERS/Amit Dave)

En Mathura, India, se vive el Festival de Holi, conocido como el Festival de los Colores. La celebración marca el inicio de la primavera y tiene un significado especial en esta ciudad, cuna del dios Krishna. Durante varios días, la comunidad se reúne para arrojar polvos de colores y agua, una tradición que simboliza la victoria del bien sobre el mal y el renacimiento.

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El momento cúlmine ocurre cuando toda la ciudad se transforma en un escenario de alegría colectiva, donde los visitantes son recibidos como parte de una familia extendida. Holi también incluye música, danzas y rituales religiosos, lo que refuerza su carácter integrador y festivo.

3. Día de Muertos, Oaxaca, México

El Día de Muertos en Oaxaca se destaca por altares, procesiones nocturnas y flores de cempasúchil, combinando gastronomía y arte popular (AP Foto/Maria Alferez)

Aunque esta festividad se celebra en todo México, la ciudad oaxaqueña es reconocida por su apego a las tradiciones más auténticas. Entre el 31 de octubre y el 2 de noviembre, familias enteras construyen altares, decoran panteones con flores de cempasúchil y organizan procesiones nocturnas iluminadas por velas.

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La conmemoración gira en torno al recuerdo de los seres queridos, pero el clima general resulta comunitario y festivo. La combinación de gastronomía, música y arte popular convierte al Día de Muertos en Oaxaca en una de las experiencias culturales más enriquecedoras.

4. Carnaval de Venecia, Italia

El Carnevale de Venecia resalta por la elegancia de sus máscaras, trajes históricos y celebraciones en plazas y canales de la ciudad (REUTERS/Claudia Greco)

El Carnaval de Venecia, en Italia, destaca por la elegancia de sus máscaras y el misticismo de sus bailes. Las celebraciones se desarrollan en diferentes plazas y canales, donde habitantes y turistas desfilan con trajes históricos y participan en fiestas privadas y públicas.

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El evento remonta su origen al siglo XI y se caracteriza por su ambiente enigmático, los concursos de disfraces y los espectáculos de ópera y teatro. Resalta por su atractivo internacional, que transforma a Venecia en un escenario teatral a cielo abierto durante dos semanas entre enero y febrero.

5. Boryeong Mud Festival, Corea del Sur

El Boryeong Mud Festival en Corea del Sur combina entretenimiento y actividades al aire libre, con juegos de barro y competencias deportivas (REUTERS/Heo Ran)

En la ciudad costera de Boryeong, Corea del Sur, se realiza el Boryeong Mud Festival, un evento que combina entretenimiento con actividades al aire libre. Miles de personas participan en juegos de barro, competencias deportivas y conciertos.

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El festival nació como una iniciativa para promocionar los beneficios cosméticos del lodo local, pero con el tiempo se consolidó como una cita obligada para quienes buscan diversión. La atmósfera descontracturada y el entorno natural convierten esta celebración en una de las más originales del continente asiático.

6. Burning Man, Estados Unidos

Burning Man en Nevada permite a los asistentes construir una ciudad efímera, donde prima la creatividad y la autoexpresión artística (Trevor Hughes/USA Today Network via REUTERS)

El desierto de Black Rock en Nevada, Estados Unidos, alberga cada año el Burning Man. Este festival no tiene un programa fijo: los asistentes construyen una ciudad efímera en la que prima la creatividad, la autoexpresión y la experimentación artística. El evento culmina con la quema de una enorme figura humana, símbolo de transformación y renacimiento.

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El ambiente favorece la interacción sin barreras y el desarrollo de proyectos colectivos de arte, tecnología y música. La ausencia de estructuras comerciales y la filosofía de autosuficiencia distinguen a este festival dentro de la escena global.

7. Glastonbury, Reino Unido

El Glastonbury Festival en Reino Unido reúne artistas consagrados y emergentes en una extensa zona rural, epicentro cultural y musical de Europa (REUTERS/Jaimi Joy)

En Somerset, Reino Unido, el Glastonbury Festival se considera uno de los encuentros musicales más influyentes del mundo. El evento, que se lleva a cabo en una extensa zona rural, reúne a artistas consagrados y emergentes de géneros diversos.

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Más allá de los conciertos, ofrece espacios para el arte, la ecología y la expresión alternativa. La variedad de propuestas y la escala lo posicionan como uno de los epicentros culturales y musicales de Europa.

8. Tomorrowland, Bélgica

Tomorrowland en Bélgica es el mayor festival de música electrónica, con espectáculos de luces, escenarios temáticos y DJ reconocidos (EFE/Paul Bergen)

Tomorrowland, celebrado en Boom, Bélgica, es el mayor festival de música electrónica del planeta. El evento convoca a miles de fanáticos de la electrónica que disfrutan de espectáculos de luces, escenarios temáticos y una programación con los DJ más reconocidos.

La experiencia excede lo musical: la escenografía y la organización generan un ambiente de fantasía donde la comunidad y la diversidad cobran protagonismo. Destaca su capacidad para reinventarse en cada edición y expandir su influencia internacional.

9. Sziget Festival, Hungría

Sziget Festival en Budapest promueve la convivencia multicultural con cientos de conciertos, talleres y espectáculos circenses en una isla (REUTERS/Bernadett Szabo)

En Budapest, Hungría, el Sziget Festival se desarrolla en una isla del río Danubio, Óbuda, y combina música, arte y actividades culturales. La programación incluye cientos de conciertos de artistas internacionales, talleres, espectáculos circenses y exposiciones.

Los organizadores promueven la convivencia multicultural y el intercambio creativo entre asistentes de todo el mundo. Lo caracteriza su inclusividad, su diversidad musical y la atmósfera de convivencia que define a cada edición.

10. Donauinselfest, Viena, Austria

Donauinselfest en Viena ofrece tres días de conciertos gratuitos en una isla del Danubio, superando los dos millones de asistentes cada año (REUTERS/Elisabeth Mandl)

Es reconocido como el festival al aire libre más grande de Europa. Se realiza en una isla del Danubio, Donauinsel, y ofrece tres días de conciertos gratuitos, con géneros que van del pop al rock y la música clásica.

La magnitud del evento, que suele superar los dos millones de asistentes, lo convierte en uno de los principales atractivos de la ciudad durante el verano. La propuesta abierta y la calidad de la programación distinguen al Donauinselfest como una cita ineludible para los amantes de la música y la cultura urbana.