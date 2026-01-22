La masa para pizza con levadura seca es una receta casera básica y favorita en los hogares argentinos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La masa para pizza con levadura seca es una receta clásica y fundamental para quienes buscan una base casera, práctica y con ese sabor característico de la pizza argentina de pizzería. Es una preparación muy elegida en hogares de todo el país, tanto por lo accesible de sus ingredientes como por lo fácil que resulta obtener una masa aireada y elástica, lista para recibir cualquier tipo de cobertura. Muchas familias la prefieren porque permite controlar la calidad de los ingredientes y adaptar el grosor y la textura según el gusto propio: más fina para una pizza a la piedra, o un poco más gruesa para la versión al molde.

En la rutina argentina, la pizza casera suele aparecer como una opción para la cena del fin de semana, para reuniones informales con amigos o como solución rápida para alimentar a varias personas sin grandes complicaciones. El hecho de utilizar levadura seca aporta un plus de practicidad, ya que es fácil de conservar y de medir, y no requiere las mismas condiciones que la levadura fresca. Además, lograr una buena masa en casa permite experimentar con diferentes tipos de harina y hacer variantes integrales o mezclas, siempre usando la misma técnica básica.

Receta de masa para pizza con levadura seca, rápida y fácil

Esta masa para pizza se elabora mezclando harina, agua tibia, levadura seca, aceite y sal, logrando una textura elástica y tierna con un leve crocante en el borde. El proceso de leudado es corto, por lo que en menos de 1 hora se puede tener la base lista para llevar al horno. Es ideal para quienes buscan un resultado confiable y rápido, sin perder la calidad artesanal.

Tiempo de preparación

Total: 50 minutos

Preparación: 10 minutos

Leudado y cocción: 40 minutos

Ingredientes

500 g de harina 000

10 g de levadura seca (1 sobre)

1 cucharadita de azúcar

1 cucharadita de sal fina

3 cucharadas de aceite de girasol u oliva

300 ml de agua tibia (aproximadamente)

El procedimiento incluye un breve leudado, amasado, reposo y pre-cocción antes de añadir salsa y toppings elegidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer masa para pizza con levadura seca, paso a paso

Disolver la levadura seca y el azúcar en 100 ml de agua tibia. Dejar reposar 5 minutos, hasta que se active y forme una espuma. Colocar la harina en un bol grande y agregar la sal sobre los bordes. Hacer un hueco en el centro. Agregar el aceite y la mezcla de levadura. Incorporar el resto del agua tibia de a poco, mezclando con la mano o cuchara hasta formar un bollo tierno. Amasar sobre la mesada durante 5 a 7 minutos, hasta obtener una masa lisa y elástica. Si la masa se pega, espolvorear apenas un poco más de harina. Tapar el bollo con un paño limpio y dejarlo leudar en un lugar tibio y sin corrientes de aire, hasta que duplique su volumen (20 a 30 minutos). Desgasificar la masa (aplastarla suavemente para quitar el gas), dividir en 2 bollos y estirar en pizzeras apenas aceitada, dándole forma desde el centro hacia los bordes con las manos. Dejar reposar 10 minutos más para que la masa se relaje y termine de leudar. Precalentar el horno a 220 ℃. Pre-cocinar la masa sola durante 7 a 8 minutos, hasta que apenas tome color, sin dejar que se dore del todo. Retirar del horno, cubrir con salsa y los ingredientes deseados. Terminar la cocción hasta que la base esté dorada y el queso fundido.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 2 pizzas medianas, aproximadamente 8 porciones en total.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 180 kcal

Grasas: 2 g

Carbohidratos: 36 g

Proteínas: 5 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

La masa cruda se conserva en heladera 24 horas o en freezer 2 meses, mientras la pizza pre-cocida también puede congelarse (Imagen Ilustrativa Infobae)

La masa cruda puede guardarse en la heladera tapada hasta 24 horas, lo que incluso mejora el sabor y la textura por una fermentación más lenta. También se puede congelar la masa ya bollada hasta 2 meses, envolviendo bien en film. La pizza pre-cocida se congela por 2 meses, separando las porciones con papel film para evitar que se peguen.