Cuáles son las 3 señales que buscan los expertos al elegir las mejores frutillas

Los expertos recomiendan evitar envases con moho visible, manchas oscuras o exceso de humedad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Evitar frutillas frescas en mal estado es fundamental para conservar su sabor y prolongar su vida útil. Expertos consultados por Eating Well aconsejan rechazar los envases con moho visible, manchas oscuras o exceso de humedad para asegurar un consumo óptimo en casa.

Para identificar y comprar frutillas frescas y de buena calidad, se recomienda elegir aquellas de color rojo intenso, aroma dulce y tallos verdes. Es importante inspeccionar el fondo del envase para evitar acumulación de humedad o deterioro y preferir frutas locales y de temporada para obtener mejor sabor y frescura.

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Entre las señales de alerta principales destaca la presencia de moho, incluso en una sola fruta. Jessica Brantley-Lopez, directora de internado dietético y fundadora de The Eat Well Studio, explica que “una sola fresa con moho puede indicar que el envase empieza a deteriorarse”.

La revisión del fondo del recipiente ayuda a detectar acumulación de líquido y fruta dañada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta advertencia, recogida por el medio citado, responde a la alta vulnerabilidad de las frutillas a enfermedades vegetales que, aunque no afectan a las personas, degradan notablemente el fruto.

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George Brittenburg, agricultor y propietario de Taproot Farm en Pensilvania, destaca que estos signos negativos pueden surgir antes de la cosecha y el transporte.

Según detalló al medio, “las frutillas son altamente susceptibles a enfermedades vegetales que degradan la fruta”. Por ello, las causas del deterioro a menudo se originan en el campo y pueden agravarse durante el traslado y almacenamiento.

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El color rojo intenso y uniforme se asocia con mejor maduración y mayor sabor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además del moho, la acumulación de humedad en el fondo del envase y las manchas oscuras son señales claras de deterioro.

Brantley-Lopez recomienda examinar la parte inferior del recipiente, ya que ahí tienden a concentrarse los frutos dañados y la humedad.

Brittenburg sugiere descartar frutillas con zonas magulladas o decoloradas, pues suelen ser resultado de manipulación brusca o del inicio del proceso de descomposición. Advierte, asimismo, que las de color pálido rara vez resultan dulces, ya que probablemente fueron cosechadas antes de tiempo para facilitar su transporte.

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Consejos para elegir las mejores frutillas frescas

El aroma dulce y marcado es una señal clave de buena calidad en las frutillas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una vez descartadas las señales de deterioro, identificar las mejores fresas depende de sus características visuales y olfativas. Brantley-Lopez sostiene: “Creo firmemente que las fresas deben oler a frutillas”. El color rojo vibrante, la forma uniforme y el tallo verde y sano completan el perfil ideal. Un aroma dulce y fresco es el mejor indicio de buen sabor.

“El clima, las condiciones de cultivo y el transporte inciden directamente en el sabor y la frescura”, resume Brantley-Lopez. Por ello, los expertos de Eating Well aconsejan aprovechar la temporada alta para obtener los mejores ejemplares.

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El agricultor también advierte que, al elegir producto local o producto orgánico, se puede enfrentar una elección entre mayor dulzura y menor duración.

Una sola frutilla con moho puede anticipar el deterioro del resto del envase. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las frutillas con más contenido de azúcar pueden durar menos, mientras que aquellas seleccionadas por su vida útil sacrifican a menudo sabor. Los agricultores buscan un equilibrio para responder a las expectativas del consumidor.

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Cómo conservar y aprovechar al máximo la vida útil de las frutillas frescas

El cuidado de las frutillas en casa es decisivo para conservar su frescura. Brantley-Lopez recomienda retirar los frutos dañados en cuanto lleguen al hogar y guardar el resto en la heladera. También subraya que no deben lavarse hasta antes de comerlas, ya que la humedad puede acelerar su deterioro.

Brittenburg explica que, en regiones de clima cálido y húmedo, las condiciones dificultan la conservación, especialmente en cultivos con prácticas de producto orgánico. El frío durante el transporte y almacenamiento es esencial para mantener la frescura de las fresas. Recomienda comprar solo la cantidad que se va a consumir en pocos días y regresar por más mientras dure la temporada.

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Las frutillas pálidas suelen ser menos dulces porque fueron cosechadas antes de tiempo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La vida útil de las frutillas depende de varios factores, pero seguir buenas prácticas de selección y almacenamiento ayuda a reducir desperdicios. El equipo de Eating Well insiste en la importancia de revisar y separar las frutas dañadas y mantener las fresas en refrigeración hasta su consumo.

Seleccionar frutillas sin moho ni manchas, con aroma dulce, tallos verdes y de agricultores locales en temporada, permite disfrutarlas en su punto justo y minimizar pérdidas por deterioro durante el transporte.

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