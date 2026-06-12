Tendencias

Cuáles son las 3 señales que buscan los expertos al elegir las mejores frutillas

Dietistas y agricultores consultados por Eating Well señalan los indicios que delatan un envase deteriorado y las características que definen una fresa fresca, dulce y lista para consumir

Guardar
Google icon
Ilustración en acuarela de un recipiente transparente con fresas rojas frescas y hojas verdes, dentro de una bolsa de malla color crema sobre madera.
Los expertos recomiendan evitar envases con moho visible, manchas oscuras o exceso de humedad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Evitar frutillas frescas en mal estado es fundamental para conservar su sabor y prolongar su vida útil. Expertos consultados por Eating Well aconsejan rechazar los envases con moho visible, manchas oscuras o exceso de humedad para asegurar un consumo óptimo en casa.

Para identificar y comprar frutillas frescas y de buena calidad, se recomienda elegir aquellas de color rojo intenso, aroma dulce y tallos verdes. Es importante inspeccionar el fondo del envase para evitar acumulación de humedad o deterioro y preferir frutas locales y de temporada para obtener mejor sabor y frescura.

PUBLICIDAD

Entre las señales de alerta principales destaca la presencia de moho, incluso en una sola fruta. Jessica Brantley-Lopez, directora de internado dietético y fundadora de The Eat Well Studio, explica que “una sola fresa con moho puede indicar que el envase empieza a deteriorarse”.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La revisión del fondo del recipiente ayuda a detectar acumulación de líquido y fruta dañada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta advertencia, recogida por el medio citado, responde a la alta vulnerabilidad de las frutillas a enfermedades vegetales que, aunque no afectan a las personas, degradan notablemente el fruto.

PUBLICIDAD

George Brittenburg, agricultor y propietario de Taproot Farm en Pensilvania, destaca que estos signos negativos pueden surgir antes de la cosecha y el transporte.

Según detalló al medio, “las frutillas son altamente susceptibles a enfermedades vegetales que degradan la fruta”. Por ello, las causas del deterioro a menudo se originan en el campo y pueden agravarse durante el traslado y almacenamiento.

Una persona con sombrero y guantes está en cuclillas en un campo verde, recolectando frutillas rojas. A su lado, hay una caja negra llena de frutillas maduras.
El color rojo intenso y uniforme se asocia con mejor maduración y mayor sabor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además del moho, la acumulación de humedad en el fondo del envase y las manchas oscuras son señales claras de deterioro.

Brantley-Lopez recomienda examinar la parte inferior del recipiente, ya que ahí tienden a concentrarse los frutos dañados y la humedad.

Brittenburg sugiere descartar frutillas con zonas magulladas o decoloradas, pues suelen ser resultado de manipulación brusca o del inicio del proceso de descomposición. Advierte, asimismo, que las de color pálido rara vez resultan dulces, ya que probablemente fueron cosechadas antes de tiempo para facilitar su transporte.

Consejos para elegir las mejores frutillas frescas

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El aroma dulce y marcado es una señal clave de buena calidad en las frutillas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una vez descartadas las señales de deterioro, identificar las mejores fresas depende de sus características visuales y olfativas. Brantley-Lopez sostiene: “Creo firmemente que las fresas deben oler a frutillas”. El color rojo vibrante, la forma uniforme y el tallo verde y sano completan el perfil ideal. Un aroma dulce y fresco es el mejor indicio de buen sabor.

“El clima, las condiciones de cultivo y el transporte inciden directamente en el sabor y la frescura”, resume Brantley-Lopez. Por ello, los expertos de Eating Well aconsejan aprovechar la temporada alta para obtener los mejores ejemplares.

El agricultor también advierte que, al elegir producto local o producto orgánico, se puede enfrentar una elección entre mayor dulzura y menor duración.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Una sola frutilla con moho puede anticipar el deterioro del resto del envase. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las frutillas con más contenido de azúcar pueden durar menos, mientras que aquellas seleccionadas por su vida útil sacrifican a menudo sabor. Los agricultores buscan un equilibrio para responder a las expectativas del consumidor.

Cómo conservar y aprovechar al máximo la vida útil de las frutillas frescas

El cuidado de las frutillas en casa es decisivo para conservar su frescura. Brantley-Lopez recomienda retirar los frutos dañados en cuanto lleguen al hogar y guardar el resto en la heladera. También subraya que no deben lavarse hasta antes de comerlas, ya que la humedad puede acelerar su deterioro.

Brittenburg explica que, en regiones de clima cálido y húmedo, las condiciones dificultan la conservación, especialmente en cultivos con prácticas de producto orgánico. El frío durante el transporte y almacenamiento es esencial para mantener la frescura de las fresas. Recomienda comprar solo la cantidad que se va a consumir en pocos días y regresar por más mientras dure la temporada.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Las frutillas pálidas suelen ser menos dulces porque fueron cosechadas antes de tiempo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La vida útil de las frutillas depende de varios factores, pero seguir buenas prácticas de selección y almacenamiento ayuda a reducir desperdicios. El equipo de Eating Well insiste en la importancia de revisar y separar las frutas dañadas y mantener las fresas en refrigeración hasta su consumo.

Seleccionar frutillas sin moho ni manchas, con aroma dulce, tallos verdes y de agricultores locales en temporada, permite disfrutarlas en su punto justo y minimizar pérdidas por deterioro durante el transporte.

Temas Relacionados

Producto OrgánicoConservación de AlimentosDesperdicio AlimentarioFrutillasFrutasMohoDesperdicioRojoNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

De la cancha a las pasarelas: el futbolista coreano que se hizo viral por tomar mate y deslumbra como modelo

Cho Gue-sung captó la atención en el Mundial 2026 tras aparecer con la clásica infusión antes de un partido. Además del fútbol, tiene otra pasión: consolidó su imagen a través de colaboraciones con marcas de lujo y editoriales internacionales

De la cancha a las pasarelas: el futbolista coreano que se hizo viral por tomar mate y deslumbra como modelo

Receta de budín de pan con manzanas, rápida y fácil

Una preparación argentina convierte sobras en un postre húmedo y fragante, con capas, caramelo y baño maría, ideal para compartir en familia y guardar varios días en la heladera

Receta de budín de pan con manzanas, rápida y fácil

Receta de milanesas rellenas con jamón y queso, fácil y rápida

Esta variante puede realizarse tanto con bifes de carne como con pechugas de pollo, según la preferencia de cada persona

Receta de milanesas rellenas con jamón y queso, fácil y rápida

Michael Bublé apostó a la elegancia relajada en el Mundial 2026: total black y un guiño de alta costura en sus zapatos

En la segunda ceremonia de apertura, celebrada en Toronto, el cantante canadiense fue la estrella principal al lucir un traje negro moderno sin corbata ni moño

Michael Bublé apostó a la elegancia relajada en el Mundial 2026: total black y un guiño de alta costura en sus zapatos

Antonela Roccuzzo recorrió Disney con una combinación práctica y estética que se volvió viral

Antes del debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026, la rosarina visitó los parques con prendas deportivas de alta calidad y sumó accesorios temáticos: una gorra y una mochila con orejas de Minnie y Mickey Mouse

Antonela Roccuzzo recorrió Disney con una combinación práctica y estética que se volvió viral

DEPORTES

El contundente mensaje de Dibu Martínez en la práctica a cuatro días del debut de la selección argentina en el Mundial

El contundente mensaje de Dibu Martínez en la práctica a cuatro días del debut de la selección argentina en el Mundial

La tercera ceremonia del Mundial 2026, EN VIVO: Estados Unidos cierra la fiesta de inauguraciones

El motivo detrás del “broche de leopardo” en los particulares trajes del seleccionado del Congo para arribar al Mundial

El método de la NFL que Ancelotti impuso en los entrenamientos de Brasil antes del debut en el Mundial

“¿No han visto los partidos?”: la desafiante frase de Cristiano Ronaldo antes de viajar con Portugal al Mundial

TELESHOW

Oriana Sabatini se sinceró sobre el grupo de mujeres de la Selección: “No es tan interesante como la gente cree”

Oriana Sabatini se sinceró sobre el grupo de mujeres de la Selección: “No es tan interesante como la gente cree”

Quién será el próximo eliminado de la casa de Gran Hermano según las últimas encuestas

La emoción de Jimena Barón al recordar el nacimiento de Arturo: “Ando llorando desde ayer”

Juana Repetto mostró cómo está su cuerpo a cuatro meses de ser mamá: “No me siento del todo feliz”

Valu Cervantes viajó a Estados Unidos con sus dos hijos para alentar a Enzo Fernández en el Mundial 2026

INFOBAE AMÉRICA

Combustibles en Honduras: anuncian alivio a la población con una nueva reducción en precios de los carburantes

Combustibles en Honduras: anuncian alivio a la población con una nueva reducción en precios de los carburantes

El presidente Bernardo Arévalo revisa con Estados Unidos el plan para recuperar el ferrocarril

Cómo la inteligencia artificial se convirtió en una herramienta para los diseñadores de interiores desde el primer boceto

Masacres dejan 75 víctimas en Honduras durante 2026, según Observatorio de la Violencia

Cómo la contaminación climática triplicó en cincuenta años la frecuencia de las inundaciones costeras extremas