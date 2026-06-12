De la cancha a las pasarelas: el futbolista coreano que se hizo viral por tomar mate y deslumbra como modelo

Cho Gue-sung se destaca como uno de los perfiles más singulares del fútbol internacional actual

El fútbol internacional rara vez ofrece perfiles tan singulares como el de Cho Gue-sung, delantero de la selección de Corea del Sur y figura del FC Midtjylland de Dinamarca. Reconocido tanto por su rendimiento deportivo como por su presencia en la moda internacional, el futbolista de 28 años logró traspasar los límites del deporte gracias a una imagen cuidadosamente construida y una serie de colaboraciones editoriales de alto impacto.

Cho Gue-sung se volvió viral recientemente tras mostrarse en su debut en Guadalajara al partido de Corea del Sur-República Checa tomando mate, la clásica infusión argentina que acompaña desayunos y meriendas cotidianas. Aunque no jugó de titular, definitivamente, marcó tendencia en redes por su dualidad deportiva y de ser portada de revistas.

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Es que el delantero surcoreano ha convertido sus apariciones públicas en pasarelas de estilo, integrando prendas de Louis Vuitton y editoriales de Vogue Korea en una narrativa donde el vestuario es tan relevante como su juego en el campo.

Cho Gue-sung arribó al partido contra República Checa con el mate en la mano

El salto a la popularidad de Cho Gue-sung no se explica únicamente con goles. Su presencia en el Mundial de Qatar 2022 fue el primer gran impulso mediático, tras convertirse en el primer jugador surcoreano en anotar dos goles de cabeza en un partido. Este logro deportivo lo colocó en la mira de clubes europeos y de la industria de la moda, multiplicando sus seguidores en redes y abriéndole la puerta a campañas de lujo. Desde entonces, su imagen ha crecido en paralelo dentro y fuera de la cancha.

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Colaboraciones de alto impacto: Vogue y Louis Vuitton

El futbolista integra prendas de Louis Vuitton y participa en editoriales de Vogue Korea

Las editoriales de Vogue Korea marcaron un punto de inflexión en su perfil mediático. En una de las portadas más emblemáticas, el delantero surcoreano aparece con una camiseta roja de Louis Vuitton, cuyo logo intervenido en blanco y negro fusiona el lenguaje urbano con la identidad nacional coreana. El color rojo enfatiza juventud y energía, atributos que han definido la narrativa visual del delantero. La pose elegida y el peinado húmedo, de inspiración deportiva, refuerzan la integración entre el universo del fútbol y el fashion.

Vogue Korea marcó un punto de inflexión en su perfil mediático con portadas icónicas

En otra portada para la misma publicación, el delantero muestra su costado atlético posando sin camiseta, con un pantalón gris de corte relajado y una pelota de fútbol en primer plano. La imagen en blanco y negro dirige la atención a la disciplina física y a la estética editorial, y confirma la tendencia global de llevar el cuerpo de los atletas al centro de las campañas de moda.

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La versatilidad del denim

En Arena Korea explora el total denim, mezclando tradición coreana y tendencias contemporáneas

En su paso por Arena Korea —la famosa revista internacional para hombres sobre moda, estilo de vida, tendencias, cultura pop y celebridades— Cho Gue-sung explora el concepto total denim: chaqueta y pantalón de mezclilla en tonos claros, con torso al descubierto y un bolso de gran tamaño de Louis Vuitton con detalles en azul. La escena, ambientada en una casa tradicional con paisaje de fondo, suma un matiz nostálgico y local. Este contraste entre lo contemporáneo y lo tradicional refleja una de las claves de su estilo: la capacidad de dialogar con audiencias globales sin perder las raíces coreanas.

Tweed, oversized y streetwear de lujo

El uso de tweed y accesorios vibrantes reafirma su conocimiento de la moda internacional

Otro de los estilismos que define su perfil incluye una chaqueta de tweed en gris y blanco, camisa blanca y bolsos de Louis Vuitton con detalles en amarillo. El tweed, tejido clásico de la moda europea, se reinterpreta en clave relajada y moderna, mientras la postura cercana al suelo y el gesto de apoyar la cabeza aportan intimidad y cercanía. Los accesorios, destacados por sus colores vibrantes y el monograma de la maison, confirman su conocimiento de las tendencias internacionales y el control sobre los detalles que distinguen a los referentes de estilo.

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El denim oscuro aparece en otra producción, donde opta por chaqueta y pantalón en ese tono, sin camiseta, sumando un bolso XL de Louis Vuitton con detalles verdes y una cadena al cuello. Esta mezcla de sobriedad, juventud y toques urbanos posiciona a Cho Gue-sung como un exponente de la moda masculina contemporánea.

Looks urbanos y propuestas para el día a día

Sus elecciones street style incluyen blazers cortos, pantalones oversized y accesorios urbanos

En la faceta más street style, Cho Gue-sung elige un blazer corto de rayas grises, camiseta ajustada negra y pantalones oversized en gris claro, acompañado de zapatillas deportivas, bolso de mano negro y gafas de sol. Esta elección desafía proporciones clásicas y se alinea con las tendencias más actuales del streetwear global.

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De noche, aparece con un abrigo largo negro de corte clásico y mochila marrón de la maison francesa con detalles amarillos. La formalidad del abrigo se equilibra con el carácter funcional y juvenil de la mochila, mientras el gesto de extender la mano hacia la cámara refuerza la espontaneidad de su propuesta visual.

Cho Gue-sung utiliza el vestuario como herramienta de autoexpresión y conexión cultural

Por último, en climas fríos, elige un abrigo puffer blanco de gran volumen, gorro de aviador de cuero y borrego, y una bolsa de Louis Vuitton. El puffer representa la tendencia athleisure y el gorro aporta una inspiración retro, mientras los accesorios personalizan el look y suman sofisticación.

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El abrigo puffer blanco y gorro de aviador exhiben su dominio del athleisure y la inspiración retro

El estilo como declaración cultural

La identidad visual del futbolista asiático se sostiene en la versatilidad y en la integración de referencias deportivas, prendas clásicas y accesorios de lujo. El uso recurrente de Louis Vuitton como hilo conductor permite que cada look transmita sofisticación sin perder naturalidad ni comodidad. La combinación de siluetas relajadas, piezas statement y contraste de texturas posiciona al delantero surcoreano como uno de los atletas más influyentes en la industria global de la moda.

Su capacidad para alternar entre editoriales de alto perfil y outfits urbanos confirma que el vestuario es, para él, una herramienta de autoexpresión y una vía de conexión con distintas audiencias, dentro y fuera del deporte.

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