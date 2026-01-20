Tendencias

Un estudio revela qué hace que una carrera sea realmente memorable

Una nueva investigación de la Universidad Simon Fraser analiza cómo distintos elementos influyen en la experiencia y satisfacción de quienes practican running

El bienestar mental influye más
El bienestar mental influye más que los logros deportivos en la satisfacción de quienes practican running al aire libre (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las carreras memorables no se definen por kilómetros ni cronómetros, sino por la sensación de bienestar, el entorno y los lazos que surgen durante el recorrido. Un análisis de la Universidad Simon Fraser, revisado por StudyFinds, revela que las experiencias “excelentes” para los corredores se fundamentan en el placer emocional, el apoyo de la comunidad y la naturaleza que los rodea.

El estudio, basado en una década de publicaciones de 137 deportistas en el área metropolitana de Vancouver, desmonta el mito de que la distancia o el tiempo son los únicos logros valiosos.

La motivación emocional supera a la competencia

La investigación, dirigida por Stella R. Harden y Nadine Schuurman, demuestra que los corredores priorizan el disfrute, la motivación y su bienestar emocional. De acuerdo con la Universidad Simon Fraser, muchos utilizan la carrera para gestionar el estrés y procesar emociones intensas.

El respaldo de la comunidad aparece como un motor central de satisfacción. Según la investigación, la mayoría prefiere correr acompañados y resalta que compartir la experiencia potencia la motivación. Sin embargo, algunos encuentran en la soledad una fuente de reparación y buscan deliberadamente salir sin compañía.

En todos los casos, el equilibrio entre socialización y tiempo a solas resulta esencial para una experiencia positiva.

La motivación y el apoyo
La motivación y el apoyo de la comunidad aparecen como factores claves para el disfrute y la constancia en el running (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las dinámicas competitivas, como la comparación de tiempos o la búsqueda de logros personales, funcionan como incentivos para muchos corredores. Los investigadores advierten que el énfasis excesivo en la competencia puede provocar agotamiento y restar placer a la actividad.

En ese sentido, entre los hombres, la comparación con otros es más común y puede llevar al desaliento si no se cumplen las expectativas.

El clima, el entorno natural y su impacto

Las condiciones climáticas modifican la experiencia y la participación. Los episodios de calor extremo o el humo de incendios forestales obligan a muchos a recortar distancias, posponer entrenamientos o redefinir objetivos.

El entorno natural influye directamente en el bienestar del corredor. La investigación concluye que las rutas junto a bosques, agua y montañas generan sensaciones muy positivas, y que el contacto con la fauna local —desde perros hasta pumas— puede modificar la percepción de seguridad y satisfacción. La presencia de animales silvestres afecta la tranquilidad durante el recorrido.

La calidad del sendero y
La calidad del sendero y la señalización adecuada son fundamentales para evitar la desorientación y garantizar una experiencia de running segura y placentera (Imagen Ilustrativa Infobae)

La calidad del sendero y la señalización también resultan determinantes. Según la Universidad Simon Fraser, los corredores prefieren superficies blandas y caminos bien mantenidos frente al pavimento duro o la grava.

En tanto, la señalización deficiente ocasiona desorientación e interrupciones, y en ocasiones obliga a modificar la ruta prevista. StudyFinds recoge testimonios de frustración por senderos mal señalizados u obstáculos inesperados.

La seguridad plantea desafíos adicionales. El estudio señala que correr en la oscuridad o por rutas poco transitadas incrementa la percepción de riesgo, especialmente entre las mujeres, quienes indican estar más alertas en áreas poco iluminadas o solitarias.

Los recorridos con poco tráfico son los más valorados, mientras que la presencia de vehículos o peatones distraídos aumenta la sensación de peligro y reduce el disfrute.

Cambios durante la pandemia y conclusiones del estudio

La investigación de la Universidad Simon Fraser confirma que el acto de correr va mucho más allá de la distancia recorrida o el tiempo marcado. Cada carrera se configura como una experiencia única, determinada por una combinación de factores individuales, sociales y ambientales.

El clima extremo, como el
El clima extremo, como el calor o el humo de incendios forestales, modifica la experiencia deportiva e impacta en la salud de los corredores (Imagen Ilustrativa Infobae)

El bienestar emocional, el sentido de comunidad, la calidad del entorno natural y la percepción de seguridad resultan determinantes en la satisfacción de quienes practican este deporte.

Además, la adaptación a nuevas condiciones, como los desafíos que impone el cambio climático, obliga a replantear objetivos y rutinas. En definitiva, el valor de correr reside en el entorno, el momento y la compañía, y no en cifras ni metas numéricas.

