Brandon Thomas Lee: cómo el hijo de Pamela Anderson forja su propio camino en Hollywood

Nació bajo el foco de dos linternas potentes de la cultura pop, pero construyó su propio sendero en la industria del entretenimiento. Brandon Thomas Lee, hijo mayor de Pamela Anderson y Tommy Lee, se ha convertido en una figura relevante en Hollywood y, a sus 29 años, su recorrido profesional y personal genera interés por la forma en la que conjuga legado familiar, reinvención y superación.

Su historia no solo llama la atención por el apellido, sino por la determinación con la que busca resignificar el relato mediático de su madre y dejar una huella propia en el espectáculo estadounidense.

Brandon Thomas Lee nació el 5 de junio de 1996 en California, en el seno de una familia que acaparó titulares durante la década de los noventa. Lejos de limitarse al rol de heredero, Lee dio sus primeros pasos en la actuación con participaciones en películas como “Baywatch” (2017), “Sierra Burgess Is a Loser” (2018) y “Cosmic Sin” (2021). Su presencia en la pantalla se amplió cuando integró el reparto del reality “The Hills: New Beginnings”, que lo acercó al público joven y a la cultura pop contemporánea.

El salto más destacado llegó detrás de cámara. En 2023, asumió el rol de productor ejecutivo del documental de Netflix “Pamela: A Love Story”, trabajo que permitió a su madre narrar en primera persona los episodios centrales de su vida y su carrera.

Además de su trabajo como actor y productor, Brandon Thomas Lee se destacó en el mundo del modelaje. Ha desfilado para marcas de alta gama como Dolce & Gabbana y ha participado en campañas internacionales, aspecto que suma versatilidad a su carrera y lo posiciona como un referente multifacético dentro y fuera de la pantalla.

Este documental recibió dos nominaciones al Emmy y funcionó como una plataforma para que la actriz canadiense pudiera presentarse al mundo desde un nuevo lugar, lejos de los estereotipos que la acompañaron durante años.

Un año después, en 2025, Lee volvió a apostar por la producción y lideró “The Last Showgirl”, dirigida por Gia Coppola y protagonizada por Anderson, quien obtuvo su primera nominación al Globo de Oro como actriz dramática gracias a este film.

El propósito del joven trasciende la búsqueda de éxito individual. De acuerdo con lo que le dijo a People, su “misión personal” es darle a su madre las oportunidades que recibió de niño y cambiar la mirada que el público tiene sobre ella. El propio Lee declaró: “El objetivo de esos proyectos era que la gente comprendiera y conociera a Pamela, ya que había muchos conceptos erróneos sobre ella y sobre quién era”.

Vida personal, superación y perfil bajo en redes

En el plano privado, Brandon Thomas Lee mantiene desde 2021 una relación con la modelo australiana Lily Easton. Según Daily Mail, la pareja asistió a eventos de moda y sociales de alto perfil, como la celebración previa a la Met Gala organizada por la firma Monse Maison en Nueva York.

En mayo de 2025, Lee acudió junto a Anderson y Easton a la Met Gala, donde la actriz reafirmó su decisión de no usar maquillaje, una elección que se ha vuelto símbolo de autenticidad y libertad personal.

Aunque mantiene un perfil bajo en redes sociales, Brandon cuenta con cerca de 500 mil seguidores en Instagram. Sus publicaciones suelen centrarse en sus proyectos profesionales y en momentos familiares, y se lo ha visto en eventos de moda y en presentaciones junto a su madre y su pareja, siempre priorizando la discreción sobre la exposición.

El joven también ha abordado en público su proceso de recuperación tras enfrentar problemas de adicción al alcohol. Expresó también que la sobriedad se transformó en un motor para su crecimiento profesional y personal. El apoyo de su madre y de su círculo familiar resultó clave para atravesar los momentos difíciles y enfocarse en sus objetivos.

Iniciativas empresariales y presencia pública

Más allá de su labor artística, incursionó en el mundo empresarial al fundar la marca de ropa Swingers Club en colaboración con Local Authority, una propuesta inspirada en la cultura del golf que muestra su interés por diversificar su carrera.

La reconstrucción del vínculo con su padre, Tommy Lee, también formó parte de su recorrido. Tras episodios de distanciamiento y conflicto en 2018, ambos lograron restablecer la relación y retomar el contacto familiar.