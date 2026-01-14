Tendencias

Receta de ñoquis caprese al horno, rápida y fácil

Una preparación sencilla y adaptable que integra ingredientes frescos, tiempo de cocción reducido y la posibilidad de sumar distintas variantes según la preferencia de quienes disfrutan de platos caseros con influencias italianas

La receta de ñoquis caprese
La receta de ñoquis caprese al horno ofrece una opción fresca, fácil y deliciosa para amantes de la comida italiana y casera (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los ñoquis caprese al horno son una opción deliciosa y fresca, perfecta para cualquier época del año. Este plato combina la textura suave de los ñoquis con la frescura de la mozzarella, el sabor intenso del tomate y el perfume inconfundible de la albahaca, todo gratinado hasta obtener una superficie dorada y tentadora. Es una alternativa ideal para quienes buscan una comida reconfortante, pero con un toque liviano y veraniego, que recuerda a la clásica ensalada caprese italiana.

El origen de los ñoquis se remonta a la cocina italiana, especialmente en la región norte, pero en Argentina han cobrado una relevancia particular, siendo tradición comerlos los días 29 de cada mes, acompañados de la costumbre de poner dinero debajo del plato para atraer la prosperidad. Esta versión “caprese” es una fusión moderna que respeta la sencillez de los ingredientes frescos, ideal para una comida familiar, una cena con amigos o simplemente para disfrutar de algo rico y casero en poco tiempo. Se pueden acompañar con una ensalada verde o un buen pan casero para aprovechar toda la salsa.

Receta de ñoquis caprese al horno

Los ñoquis caprese al horno son una receta práctica y sabrosa que se prepara en pocos pasos. Se utilizan ñoquis frescos (caseros o comprados), los cuales se combinan con salsa de tomate, cubos de mozzarella fresca y hojas de albahaca, y se gratinan al horno para lograr una capa dorada y burbujeante.

Este plato es versátil y admite variantes: se pueden sumar aceitunas negras, tomates cherry asados o reemplazar parte de la mozzarella por queso parmesano para un sabor más intenso. Además, es una receta rápida, ideal para quienes disponen de poco tiempo pero no quieren resignar sabor ni calidad.

Tiempo de preparación

Para esta receta rápida de ñoquis caprese al horno se necesitarán aproximadamente 30 minutos en total:

  • 10 minutos para preparar los ingredientes y armar la fuente.
  • 10 minutos para hervir los ñoquis.
  • 10 minutos de gratinado en horno fuerte.

Ingredientes

  • 500 g de ñoquis frescos (pueden ser de papa, ricota o comprados listos)
  • 400 g de salsa de tomate (casera o envasada de buena calidad)
  • 200 g de mozzarella fresca, cortada en cubos
  • 1 puñado generoso de hojas de albahaca fresca
  • 2 cucharadas de queso parmesano rallado (opcional)
  • 2 cucharadas de aceite de oliva
  • Sal y pimienta a gusto

Cómo hacer ñoquis caprese al horno, paso a paso

  • Precalentar el horno a 220°C
  • Hervir agua con sal en una olla grande. Cocinar los ñoquis hasta que suban a la superficie (1-2 minutos). Escurrirlos bien
  • En una fuente apta para horno, colocar una base de salsa de tomate
  • Distribuir los ñoquis cocidos sobre la salsa
  • Agregar por encima el resto de la salsa, los cubos de mozzarella y la albahaca fresca (reservar algunas hojas para decorar)
  • Rociar con un poco de aceite de oliva, salpimentar y espolvorear con el parmesano rallado si se desea
  • Llevar la fuente al horno y gratinar durante 8-10 minutos, o hasta que el queso esté dorado y burbujeante
  • Decorar con las hojas de albahaca reservadas y servir caliente

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Con estas cantidades, la receta rinde aproximadamente 3 porciones generosas de ñoquis caprese al horno.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada porción de ñoquis caprese al horno contiene aproximadamente:

  • Calorías: 430
  • Grasas: 18 g
  • Grasas saturadas: 8 g
  • Carbohidratos: 54 g
  • Azúcares: 7 g
  • Proteínas: 16 g

Estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Los ñoquis caprese al horno se pueden conservar en la heladera hasta 2 días, bien tapados. Para recalentarlos, es recomendable usar horno o microondas, aunque lo ideal es consumirlos recién hechos para disfrutar la textura del gratinado.

