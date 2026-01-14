La no monogamia ética: qué es, en qué se diferencia de la infidelidad y por qué puede fortalecer las relaciones, según expertos

La no monogamia ética gana popularidad como modelo de pareja basado en honestidad, consentimiento y acuerdos explícitos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La imagen tradicional de la pareja exclusiva ha comenzado a transformarse. Cada vez más personas buscan alternativas que permitan construir relaciones basadas en el acuerdo, la honestidad y la libertad. En este escenario ha surgido la no monogamia ética o mejor conocida como pareja abierta, un modelo relacional que desafía los esquemas clásicos y propone vínculos múltiples con consentimiento explícito de todos los involucrados.

¿En qué consiste exactamente este enfoque? ¿Cómo se diferencia de la infidelidad? ¿Y por qué tantas personas deciden explorarlo hoy?

La no monogamia ética es una práctica consensuada en la que las personas establecen vínculos románticos o sexuales con más de una persona, siempre con el acuerdo explícito de todos los involucrados, según Women´s Health. Un metaanálisis concluye que quienes optan por estos modelos relacionales alcanzan niveles de satisfacción emocional y sexual similares a los de la monogamia.

Consentimiento, comunicación y diferencia con la infidelidad

El concepto abarca diversas formas de relación, fundamentadas en el consentimiento informado y la comunicación transparente. La psicóloga Liz Powell, consultada por el medio lo define como un “término general que abarca cualquier variación en los estilos de relación que implica relaciones románticas o sexuales con más de una persona con el consentimiento de los involucrados”, explicó Powell a Women’s Health.

Expertos destacan que la comunicación y la transparencia diferencian la no monogamia ética de la infidelidad tradicional en las relaciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta característica diferenciaría estos modelos de la infidelidad, donde los vínculos externos ocurren sin conocimiento ni acuerdo dentro de la pareja.

La terapeuta de relaciones Meg Jeske precisa que “todas las partes involucradas deben actuar con consentimiento y comunicar claramente que conocen otras conexiones”, señaló Jeske, lo que, según la publicación, elimina cualquier similitud con situaciones de engaño.

La honestidad y el acuerdo resultan imprescindibles en la no monogamia ética. Quienes eligen este modelo deben garantizar que cada persona implicada esté plenamente informada y conforme con la existencia de otras relaciones, lo que permite construir vínculos sobre la base de la confianza mutua.

Así, prácticas como la “relación abierta”, el “intercambio de parejas” y el “poliamor” se distinguen de dinámicas en las que se ocultan actos o deseos.

Modalidades y variantes de la no monogamia ética

La no monogamia ética abarca diferentes formas de vínculo, siempre basadas en el consentimiento. Entre las más conocidas se encuentran las relaciones abiertas, que permiten conexiones externas bajo acuerdos específicos; el intercambio de parejas, donde dos personas exploran experiencias con terceros sin romper la exclusividad romántica; y el poliamor, que implica varias relaciones amorosas simultáneas con acuerdos claros.

Estudios revelan que quienes eligen la no monogamia ética logran niveles de satisfacción emocional y sexual similares a los de la monogamia tradicional (Imagen ilustrativa Infobae)

Existen variantes jerárquicas, no jerárquicas, modelos de exclusividad grupal y propuestas como la anarquía relacional, que elimina límites entre amistad y pareja para otorgar flexibilidad total a los acuerdos.

Las razones para optar por la no monogamia ética varían y pueden incluir el deseo de independencia, la exploración de prácticas distintas, diferencias en el deseo sexual o la necesidad de mantener vínculos a distancia.

Según Meg Jeske en Women’s Health, reflexionar sobre el sentido de estas relaciones ayuda a alinearlas con los valores personales. Muchas personas buscan en este modelo mayor libertad afectiva y sexual, sin que signifique necesariamente un deterioro del vínculo principal.

Beneficios y aprendizajes de los modelos no monógamos

En cuanto a los beneficios, estudios y testimonios reunidos por Women’s Health indican que quienes practican la no monogamia ética presentan niveles comparables de satisfacción emocional y sexual respecto a quienes optan por la monogamia.

eflexionar sobre los valores personales y objetivos individuales resulta clave para determinar si la no monogamia ética es el modelo adecuado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las especialistas subrayan efectos positivos en la autoestima, la gestión saludable de los celos y el fortalecimiento personal y relacional. La educadora sexual Joli Hamilton destaca en Women´s Health que cuando existe claridad sobre las motivaciones y disposición para dedicar tiempo a este proceso, es posible encontrar un estilo relacional acorde a la personalidad y expectativas de cada persona.

Además, aprender a expresar deseos, establecer límites y cultivar la compasión repercute en todos los ámbitos de la vida afectiva.

Consejos y recursos para quienes desean explorar estos vínculos

Para quienes desean iniciarse en la no monogamia ética, las expertas recomiendan informarse, consultar recursos especializados, buscar apoyo en comunidades y recurrir a profesionales si es necesario. Es esencial reflexionar de manera individual sobre los propios objetivos, desarrollar herramientas relacionales y aprender a gestionar las emociones en situaciones difíciles.

Recurrir a recursos especializados, aplicaciones de citas y comunidades de apoyo potencia la experiencia en la no monogamia ética y ayuda a gestionar desafíos emocionales (Freepik)

Powell y Hamilton coinciden en que la autoestima y la compasión resultan claves para afrontar retos como los celos o las inseguridades. El uso de aplicaciones de citas y la participación en eventos comunitarios puede facilitar el contacto con personas afines y fortalecer la red de apoyo social.

Determinar si la no monogamia ética constituye la vía adecuada para una persona exige autorreflexión y una evaluación honesta de los propios valores y metas en las relaciones. Solo así será posible elegir el modelo relacional más acorde con la identidad y los deseos de cada uno.