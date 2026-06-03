Tendencias

Receta de tarta de brócoli y zanahoria con masa integral, rápida y fácil

Con brócoli, zanahoria, cebolla, huevo y queso, esta receta argentina se hace en 50 minutos, rinde seis porciones y también funciona muy bien como vianda para el trabajo o la facultad

Guardar
Google icon
Tarta de brócoli y zanahoria con masa integral sobre una mesa de madera, una porción se levanta con espátula. Al fondo, brócoli, zanahorias y huevos desenfocados.
La tarta de brócoli y zanahoria con masa integral es una opción saludable y rápida, lista en solo 50 minutos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tarta de brócoli y zanahoria con masa integral es para una cena de semana o para llevar en una vianda al trabajo o la facultad.

Es una preparación habitual en la mesa argentina, resultado del auge de lo saludable y de la búsqueda de sumar verduras a la dieta diaria. Suele aparecer en reuniones informales, picnics y hasta en el menú de las rotiserías de barrio, porque rinde mucho, se prepara rápido y gusta a grandes y chicos.

PUBLICIDAD

Se trata de una tarta salada elaborada con una masa integral, rellena con brócoli, zanahoria, cebolla y una mezcla de huevos y queso que le da cuerpo y sabor. Es una opción para quienes buscan un plato con verduras.

Tiempo de preparación

  • Total: 50 minutos
  • Preparación: 20 minutos
  • Cocción: 30 minutos

Ingredientes

  • 250 g de harina integral fina
  • 1 cucharadita de sal
  • 60 ml de aceite de girasol o maíz
  • 120 ml de agua fría (aproximadamente)
  • Un brócoli mediano (300 g aprox.)
  • Dos zanahorias medianas
  • Una cebolla chica
  • Tres huevos
  • 150 g de queso fresco (tipo Port Salut o cremoso)
  • Dos cucharadas de queso rallado
  • Sal y pimienta a gusto
  • Una cucharada de aceite de oliva

Cómo hacer tarta de brócoli y zanahoria con masa integral, paso a paso

Una mano vierte brócoli, zanahoria rallada, cebolla y cubos de queso en una base de tarta integral en una tartera sobre una mesa de madera.
Esta receta integra brócoli, zanahoria, cebolla, huevo y queso, logrando una combinación sabrosa ideal para sumar verduras a la dieta (Imagen Ilustrativa Infobae)
  1. Preparar la masa: En un bol, mezclar la harina integral y la sal. Agregar el aceite y el agua fría de a poco, amasando hasta lograr un bollo tierno. Descansar 10 minutos en la heladera.
  2. Cocinar las verduras: Separar el brócoli en ramitos y hervir tres minutos en agua salada. Rallar las zanahorias. Picar la cebolla.
  3. En una sartén, saltear la cebolla y la zanahoria con el aceite de oliva hasta que estén blandas. Sumar el brócoli, mezclar y cocinar dos minutos más. Dejar entibiar.
  4. Preparar el relleno: Batir los huevos en un bol, incorporar el queso fresco en cubos y el queso rallado. Mezclar con las verduras. Salpimentar.
  5. Estirar la masa: Forrar una tartera de 24 cm (9,4 pulgadas) ligeramente aceitada, dejando un borde de 2 cm.
  6. Volcar el relleno dentro de la tartera y emparejar.
  7. Llevar a horno precalentado a 180°C (356°F) durante 30 minutos, hasta que la superficie esté firme y apenas dorada.
  8. Consejo: Para que la base quede crocante, precalentar la tartera en el horno antes de poner la masa.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Tarta de brócoli y zanahoria con masa integral cortada en seis porciones sobre una mesa de madera. Una porción en plato blanco y varias en recipientes para llevar.
Cada porción de tarta de brócoli y zanahoria contiene aproximadamente 210 calorías, 9 gramos de grasa, 22 gramos de carbohidratos y 8 gramos de proteínas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Rinde seis porciones, una cantidad ideal para una familia o para distribuir en varias comidas a lo largo de la semana. Cada porción resulta suficiente como plato principal, acompañada por una ensalada o una guarnición liviana. Esta cantidad permite también utilizar la tarta como vianda individual para llevar al trabajo, la escuela o la facultad, facilitando la organización de las comidas diarias.

PUBLICIDAD

Además, es posible cortar porciones más pequeñas si se desea presentar como parte de una picada o en reuniones informales, adaptando el tamaño según la ocasión y la cantidad de comensales. Gracias a su versatilidad, la receta resulta útil para resolver almuerzos, cenas o meriendas saladas, optimizando tiempos y recursos en la cocina.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 210 kcal
  • Grasas: 9 g
  • Carbohidratos: 22 gr
  • Proteínas: 8 gr

Estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Varias tartas de brócoli y zanahoria con masa integral en recipientes transparentes dentro de una heladera, con una porción en un plato blanco.
La receta de tarta de brócoli y zanahoria puede conservarse en heladera hasta tres días o congelarse hasta dos meses sin perder sabor ni textura (Imagen Ilustrativa Infobae)

En heladera, la tarta de brócoli y zanahoria se mantiene en buen estado hasta tres días si se guarda bien tapada, preferentemente en un recipiente hermético para conservar el sabor y la frescura. Antes de refrigerar, es importante que la preparación esté completamente fría para evitar la formación de humedad en el envase.

Si se prefiere conservar por más tiempo, puede congelarse: en freezer, dura hasta dos meses. Para hacerlo, se recomienda envolver la tarta o las porciones en papel film y luego colocar en una bolsa apta para freezer. Al momento de consumir, se puede descongelar en la heladera y calentar en horno o microondas para que recupere su textura.

Temas Relacionados

Tarta de brócoliArgentinaRecetas saludablesNewsroom BUEÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Receta de lomo de cerdo al curry, rápida y fácil

Una propuesta sabrosa y distinta: cerdo tierno, especias y una salsa cremosa lista en minutos, perfecta para salir de la rutina sin esfuerzo

Receta de lomo de cerdo al curry, rápida y fácil

Hallazgo histórico sobre los piratas del Caribe: encontraron seis embarcaciones hundidas en las Bahamas

Un equipo internacional de exploradores anunció el descubrimiento de restos de barcos que forman parte de la edad de oro del contrabando en la región

Hallazgo histórico sobre los piratas del Caribe: encontraron seis embarcaciones hundidas en las Bahamas

¿Cardio para ganar músculo? El consejo de un nutricionista que desafía la lógica del gimnasio

Ismael Galancho, quien además es entrenador, distingue entre lo que es fisiológicamente posible y lo que es óptimo para la hipertrofia. Por qué el entrenamiento de fuerza sigue siendo insustituible

¿Cardio para ganar músculo? El consejo de un nutricionista que desafía la lógica del gimnasio

Por qué los bebés necesitan tocar a quien los cuida al dormir

Especialistas en desarrollo infantil y estudios sobre neurodesarrollo coinciden en que este comportamiento tiene una explicación fisiológica concreta que va mucho más allá del hábito o la dependencia

Por qué los bebés necesitan tocar a quien los cuida al dormir

Cómo identificar el phubbing, una de las mayores amenazas para las parejas

Desde interrumpir conversaciones esenciales hasta reducir los encuentros afectivos, la exposición constante a las pantallas introduce una distancia emocional silenciosa que se naturaliza y erosiona el vínculo de forma progresiva

Cómo identificar el phubbing, una de las mayores amenazas para las parejas

DEPORTES

Fue a los festejos del Arsenal para vender réplicas de medallas de ganadores de la Premier League pero tenían un detalle oculto

Fue a los festejos del Arsenal para vender réplicas de medallas de ganadores de la Premier League pero tenían un detalle oculto

Operativo éxodo masivo en River Plate: los 15 jugadores que podrían salir del club

Una supercomputadora predijo qué país ganará el Mundial 2026 a través de un método de simulaciones: el vaticinio sobre Argentina

Mundial 2026, en VIVO: últimas noticias de hoy, 3 de junio, listas de convocados, partidos amistosos y más

Así fue la actuación de Tim Payne en la derrota de Nueva Zelanda: error en el primer gol, pedido de un penal y una salvada debajo del arco

TELESHOW

“Me da pena Fabián Mazzei”: la opinión de Denise Dumas sobre la reconciliación de Araceli González y Adrián Suar

“Me da pena Fabián Mazzei”: la opinión de Denise Dumas sobre la reconciliación de Araceli González y Adrián Suar

Evangelina Anderson sorprendió con las tiernas postales de su infancia: “¿A cuál de mis hijos me parezco más?”

Karina Jelinek recordó su blooper en las elecciones y contó que haría si se dedicara a la política

El desopilante momento en que una participante sorprendió a Darío Barassi al contar cómo conoció a su novio

Cami Homs disfruta de Madrid con José Sosa y su hija Aitana: moda, paseos y mucho amor

INFOBAE AMÉRICA

Fue a los festejos del Arsenal para vender réplicas de medallas de ganadores de la Premier League pero tenían un detalle oculto

Fue a los festejos del Arsenal para vender réplicas de medallas de ganadores de la Premier League pero tenían un detalle oculto

Nuevos hallazgos en Egipto: ataúd dorado, joyas y cosméticos de una tumba casi intacta

Ucrania reveló detalles e imágenes del ataque con drones a la terminal petrolera rusa de San Petersburgo

Uruguay puso en marcha los preparativos para el Mundial 2030 y busca inversores para las obras

Una filtración de datos en una de las mayores compañías de cruceros expone la información personal de casi 6 millones de pasajeros