Receta de tarta de brócoli y zanahoria con masa integral, rápida y fácil

La tarta de brócoli y zanahoria con masa integral es para una cena de semana o para llevar en una vianda al trabajo o la facultad.
Es una preparación habitual en la mesa argentina, resultado del auge de lo saludable y de la búsqueda de sumar verduras a la dieta diaria. Suele aparecer en reuniones informales, picnics y hasta en el menú de las rotiserías de barrio, porque rinde mucho, se prepara rápido y gusta a grandes y chicos.
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Se trata de una tarta salada elaborada con una masa integral, rellena con brócoli, zanahoria, cebolla y una mezcla de huevos y queso que le da cuerpo y sabor. Es una opción para quienes buscan un plato con verduras.
Tiempo de preparación
- Total: 50 minutos
- Preparación: 20 minutos
- Cocción: 30 minutos
Ingredientes
- 250 g de harina integral fina
- 1 cucharadita de sal
- 60 ml de aceite de girasol o maíz
- 120 ml de agua fría (aproximadamente)
- Un brócoli mediano (300 g aprox.)
- Dos zanahorias medianas
- Una cebolla chica
- Tres huevos
- 150 g de queso fresco (tipo Port Salut o cremoso)
- Dos cucharadas de queso rallado
- Sal y pimienta a gusto
- Una cucharada de aceite de oliva
Cómo hacer tarta de brócoli y zanahoria con masa integral, paso a paso
- Preparar la masa: En un bol, mezclar la harina integral y la sal. Agregar el aceite y el agua fría de a poco, amasando hasta lograr un bollo tierno. Descansar 10 minutos en la heladera.
- Cocinar las verduras: Separar el brócoli en ramitos y hervir tres minutos en agua salada. Rallar las zanahorias. Picar la cebolla.
- En una sartén, saltear la cebolla y la zanahoria con el aceite de oliva hasta que estén blandas. Sumar el brócoli, mezclar y cocinar dos minutos más. Dejar entibiar.
- Preparar el relleno: Batir los huevos en un bol, incorporar el queso fresco en cubos y el queso rallado. Mezclar con las verduras. Salpimentar.
- Estirar la masa: Forrar una tartera de 24 cm (9,4 pulgadas) ligeramente aceitada, dejando un borde de 2 cm.
- Volcar el relleno dentro de la tartera y emparejar.
- Llevar a horno precalentado a 180°C (356°F) durante 30 minutos, hasta que la superficie esté firme y apenas dorada.
- Consejo: Para que la base quede crocante, precalentar la tartera en el horno antes de poner la masa.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde seis porciones, una cantidad ideal para una familia o para distribuir en varias comidas a lo largo de la semana. Cada porción resulta suficiente como plato principal, acompañada por una ensalada o una guarnición liviana. Esta cantidad permite también utilizar la tarta como vianda individual para llevar al trabajo, la escuela o la facultad, facilitando la organización de las comidas diarias.
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Además, es posible cortar porciones más pequeñas si se desea presentar como parte de una picada o en reuniones informales, adaptando el tamaño según la ocasión y la cantidad de comensales. Gracias a su versatilidad, la receta resulta útil para resolver almuerzos, cenas o meriendas saladas, optimizando tiempos y recursos en la cocina.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 210 kcal
- Grasas: 9 g
- Carbohidratos: 22 gr
- Proteínas: 8 gr
Estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En heladera, la tarta de brócoli y zanahoria se mantiene en buen estado hasta tres días si se guarda bien tapada, preferentemente en un recipiente hermético para conservar el sabor y la frescura. Antes de refrigerar, es importante que la preparación esté completamente fría para evitar la formación de humedad en el envase.
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Si se prefiere conservar por más tiempo, puede congelarse: en freezer, dura hasta dos meses. Para hacerlo, se recomienda envolver la tarta o las porciones en papel film y luego colocar en una bolsa apta para freezer. Al momento de consumir, se puede descongelar en la heladera y calentar en horno o microondas para que recupere su textura.
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