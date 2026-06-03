Receta de tarta de brócoli y zanahoria con masa integral, rápida y fácil

La tarta de brócoli y zanahoria con masa integral es una opción saludable y rápida, lista en solo 50 minutos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tarta de brócoli y zanahoria con masa integral es para una cena de semana o para llevar en una vianda al trabajo o la facultad.

Es una preparación habitual en la mesa argentina, resultado del auge de lo saludable y de la búsqueda de sumar verduras a la dieta diaria. Suele aparecer en reuniones informales, picnics y hasta en el menú de las rotiserías de barrio, porque rinde mucho, se prepara rápido y gusta a grandes y chicos.

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Se trata de una tarta salada elaborada con una masa integral, rellena con brócoli, zanahoria, cebolla y una mezcla de huevos y queso que le da cuerpo y sabor. Es una opción para quienes buscan un plato con verduras.

Tiempo de preparación

Total: 50 minutos

Preparación: 20 minutos

Cocción: 30 minutos

Ingredientes

250 g de harina integral fina

1 cucharadita de sal

60 ml de aceite de girasol o maíz

120 ml de agua fría (aproximadamente)

Un brócoli mediano (300 g aprox.)

Dos zanahorias medianas

Una cebolla chica

Tres huevos

150 g de queso fresco (tipo Port Salut o cremoso)

Dos cucharadas de queso rallado

Sal y pimienta a gusto

Una cucharada de aceite de oliva

Cómo hacer tarta de brócoli y zanahoria con masa integral, paso a paso

Esta receta integra brócoli, zanahoria, cebolla, huevo y queso, logrando una combinación sabrosa ideal para sumar verduras a la dieta (Imagen Ilustrativa Infobae)

Preparar la masa: En un bol, mezclar la harina integral y la sal. Agregar el aceite y el agua fría de a poco, amasando hasta lograr un bollo tierno. Descansar 10 minutos en la heladera. Cocinar las verduras: Separar el brócoli en ramitos y hervir tres minutos en agua salada. Rallar las zanahorias. Picar la cebolla. En una sartén, saltear la cebolla y la zanahoria con el aceite de oliva hasta que estén blandas. Sumar el brócoli, mezclar y cocinar dos minutos más. Dejar entibiar. Preparar el relleno: Batir los huevos en un bol, incorporar el queso fresco en cubos y el queso rallado. Mezclar con las verduras. Salpimentar. Estirar la masa: Forrar una tartera de 24 cm (9,4 pulgadas) ligeramente aceitada, dejando un borde de 2 cm. Volcar el relleno dentro de la tartera y emparejar. Llevar a horno precalentado a 180°C (356°F) durante 30 minutos, hasta que la superficie esté firme y apenas dorada. Consejo: Para que la base quede crocante, precalentar la tartera en el horno antes de poner la masa.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Cada porción de tarta de brócoli y zanahoria contiene aproximadamente 210 calorías, 9 gramos de grasa, 22 gramos de carbohidratos y 8 gramos de proteínas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Rinde seis porciones, una cantidad ideal para una familia o para distribuir en varias comidas a lo largo de la semana. Cada porción resulta suficiente como plato principal, acompañada por una ensalada o una guarnición liviana. Esta cantidad permite también utilizar la tarta como vianda individual para llevar al trabajo, la escuela o la facultad, facilitando la organización de las comidas diarias.

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Además, es posible cortar porciones más pequeñas si se desea presentar como parte de una picada o en reuniones informales, adaptando el tamaño según la ocasión y la cantidad de comensales. Gracias a su versatilidad, la receta resulta útil para resolver almuerzos, cenas o meriendas saladas, optimizando tiempos y recursos en la cocina.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 210 kcal

Grasas: 9 g

Carbohidratos: 22 gr

Proteínas: 8 gr

Estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

La receta de tarta de brócoli y zanahoria puede conservarse en heladera hasta tres días o congelarse hasta dos meses sin perder sabor ni textura (Imagen Ilustrativa Infobae)

En heladera, la tarta de brócoli y zanahoria se mantiene en buen estado hasta tres días si se guarda bien tapada, preferentemente en un recipiente hermético para conservar el sabor y la frescura. Antes de refrigerar, es importante que la preparación esté completamente fría para evitar la formación de humedad en el envase.

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Si se prefiere conservar por más tiempo, puede congelarse: en freezer, dura hasta dos meses. Para hacerlo, se recomienda envolver la tarta o las porciones en papel film y luego colocar en una bolsa apta para freezer. Al momento de consumir, se puede descongelar en la heladera y calentar en horno o microondas para que recupere su textura.