Receta de lomo de cerdo al curry, rápida y fácil

Lomo de cerdo con salsa cremosa al curry, ideal para sorprender en cualquier comida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un toque exótico puede transformar cualquier día: el aroma del curry con el lomo de cerdo despierta ganas de probar algo distinto, sin complicaciones ni horas en la cocina. Esta receta rápida y fácil es ideal para quienes buscan variedad y sabor intenso, pero sin perder tiempo ni ensuciar de más.

En muchas casas argentinas, el lomo de cerdo al curry se cuela como plato de entresemana o para una comida improvisada con amigos. No es una receta tradicional argentina, pero la combinación de ingredientes locales con especias orientales la hace cada vez más popular, sobre todo en mesas jovenes y abiertas a probar sabores nuevos.

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Receta de lomo de cerdo al curry

El lomo de cerdo al curry es un plato donde tiras de lomo de cerdo se cocinan a fuego fuerte con cebolla, morrón y una mezcla de especias, principalmente curry en polvo. Lleva una salsa cremosa, generalmente a base de crema de leche, y suele servirse con arroz blanco o papas.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 30 minutos

Preparación: 10 minutos

Cocción: 20 minutos

Ingredientes

La combinación perfecta: carne tierna, verduras y un toque de especias bien argentino. (Imagen Ilustrativa Infobae)

500 gr de lomo de cerdo, cortado en tiras finas

1 cebolla mediana

1 morrón rojo

2 dientes de ajo

2 cucharadas de aceite de girasol o maíz

2 cucharaditas de curry en polvo

200 cc de crema de leche

Sal y pimienta a gusto

1 cucharadita de pimentón dulce (opcional)

1 pizca de ají molido (opcional)

1 cucharada de perejil fresco picado (para decorar)

Cómo hacer lomo de cerdo al curry, paso a paso

Cortar el lomo de cerdo en tiras finas y salpimentar. Picar la cebolla y el morrón en tiras. Picar el ajo bien chiquito. Calentar el aceite en una sartén grande a fuego fuerte. Cuando esté bien caliente, agregar el lomo y dorar rápido, sin sobrecargar la sartén para que no largue jugo. Retirar el cerdo dorado y reservar. En la misma sartén, bajar a fuego medio y agregar la cebolla, el morrón y el ajo. Cocinar hasta que la cebolla esté transparente, unos 3 a 5 minutos. Agregar el curry en polvo y el pimentón (si usás). Revolver 1 minuto para que larguen su aroma. Volver a poner el cerdo en la sartén. Mezclar todo y sumar la crema de leche. Cocinar 5 minutos más, sin hervir fuerte para que la crema no se corte. Ajustar sal, pimienta y ají molido si te gusta picante. Apagar el fuego y dejar reposar 2 minutos. Servir caliente, espolvoreando con perejil fresco. Acompañar con arroz blanco o papas al vapor.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 4 porciones.

Un lomo de cerdo al curry recién preparado se Receta fácil, lista en media hora, que transforma tu mesa con sabores intensos y modernos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 370

Grasas: 23 gr

Carbohidratos: 8 gr

Proteínas: 32 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En la heladera, hasta 3 días en recipiente hermético. Se puede freezar hasta 2 meses, preferentemente sin la crema (agregar al recalentar).