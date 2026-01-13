Receta de ensalada de huevo keto, rápida y fácil

La ensalada de huevo keto es una opción baja en carbohidratos, ideal para almuerzos o cenas ligeras en la dieta cetogénica - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ensalada de huevo keto es una alternativa práctica y sabrosa para quienes buscan una opción baja en carbohidratos, resolviendo cualquier comida con rapidez. Se trata de una preparación clásica de la dieta cetogénica, ideal tanto para almuerzos como cenas livianas, especialmente en días calurosos en los que se privilegian platos frescos y sencillos.

El origen de la ensalada de huevo se vincula con las primeras preparaciones caseras europeas, donde el huevo duro se valoraba por su practicidad y aporte nutricional. A lo largo del tiempo, la receta ha incorporado variantes según la región, sumando ingredientes como mayonesa, mostaza, apio y hierbas frescas. En la versión keto, se priorizan ingredientes bajos en carbohidratos, asegurando una excelente fuente de proteínas y grasas saludables. Puede servirse como plato principal, acompañamiento o relleno de wraps y sandwiches keto.

Receta de ensalada de huevo keto

La ensalada de huevo keto se caracteriza por su sencillez y rapidez en la preparación. Solo requiere huevos duros, mayonesa y vegetales frescos, como apio o cebolla, equilibrando cremosidad y frescura. No precisa cocción adicional, salvo el hervor de los huevos, y admite variaciones con hierbas frescas y mostaza para intensificar el sabor.

Esta preparación destaca por su versatilidad, ya que puede realizarse con antelación y conservarse en la heladera, siendo práctica para llevar o servir como entrada en reuniones. Además, permite incorporar grasas saludables y proteínas sin exceder el consumo de carbohidratos.

El origen europeo de la ensalada de huevo destaca el papel del huevo duro como fuente práctica de proteínas y grasas saludables - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

El tiempo total de realización de la ensalada de huevo keto es de aproximadamente 20 minutos:

Cocción de los huevos: 10 minutos .

Enfriado y pelado de los huevos: 5 minutos .

Picado y mezcla de ingredientes: 5 minutos.

Ingredientes

6 huevos grandes

3 cucharadas de mayonesa (preferentemente sin azúcar)

1 ramita de apio picado pequeño

1 cucharada de cebolla morada finamente picada (opcional)

1 cucharadita de mostaza Dijon (opcional)

Sal y pimienta a gusto

1 cucharada de cebollín o perejil fresco picado (opcional)

1 cucharada de aceite de oliva extra virgen (opcional)

Cómo hacer ensalada de huevo keto, paso a paso

Colocar los huevos en una cacerola, cubrir con agua y llevar a hervor. Cocinar durante 10 minutos desde el momento en que rompe el hervor. Retirar los huevos y sumergir en agua fría para cortar la cocción y facilitar el pelado. Pelar los huevos y picar en cubos medianos. En un bol, mezclar los huevos picados, la mayonesa, el apio, la cebolla y la mostaza, si se utiliza. Agregar sal y pimienta a gusto, mezclando hasta integrar los ingredientes. Incorporar cebollín o perejil fresco y aceite de oliva si se desea un extra de sabor y suavidad. Servir fría, sola o sobre hojas verdes frescas como lechuga o espinaca.

La receta keto de ensalada de huevo prioriza ingredientes bajos en carbohidratos como mayonesa sin azúcar, apio y hierbas frescas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente 3 porciones generosas como plato principal, o hasta 4 si se utiliza como entrada o acompañamiento.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Por porción, la ensalada de huevo keto aporta aproximadamente:

Calorías: 230

Grasas: 19 g

Grasas saturadas: 4 g

Carbohidratos: 2 g

Azúcares: 1 g

Proteínas: 12 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

La ensalada de huevo keto puede conservarse en la heladera hasta 3 días, almacenada en un recipiente hermético para mantener su frescura y evitar transferencia de olores.