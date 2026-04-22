Tendencias

Receta de ravioles de pollo caseros, rápida y fácil

Una opción práctica y rica para compartir en familia, con masa fina, relleno sabroso y toda la calidez del hogar

Guardar
Vista aérea de ravioles en salsa de tomate con albahaca y pimienta en un cuenco blanco. Al lado, cubiertos, queso rallado, aceite de oliva y hojas de albahaca.
Masa casera estirada, lista para rellenar con pollo y queso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Quién no recuerda el aroma a ravioles recién hervidos, el vapor perfumando la cocina y el ritual familiar de los domingos? Los ravioles de pollo caseros son un clásico que atraviesa generaciones y fronteras: traen recuerdos de abuelas amasando, de charlas largas y de mesas extendidas hasta la sobremesa.

En Argentina, los ravioles caseros suelen ser protagonistas de celebraciones, sobre todo los domingos o en reuniones especiales. Ya sea con salsa roja, fileto o una simple manteca y queso, representan el encuentro y la tradición, con un toque de creatividad en cada relleno según la provincia o la mano de quien los prepare.

Receta de ravioles de pollo caseros

Los ravioles de pollo caseros consisten en una masa fina de harina y huevo, rellena con una mezcla suave de pollo cocido, cebolla, queso y condimentos. Se cortan en pequeños cuadrados y se hierven hasta que flotan, listos para combinar con la salsa preferida de cada familia.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 1 hora
  • Preparación: 40 minutos
  • Cocción: 20 minutos

Ingredientes

Vista aérea de ingredientes para ravioles: harina, huevos, aceite, pollo cocido y picado, cebolla, ajo, perejil, queso rallado, sal, pimienta y nuez moscada en cuencos.
Mezcla de pollo, cebolla y queso: el relleno clásico de los ravioles argentinos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • 400 gr de harina común
  • 4 huevos
  • 1 pizca de sal
  • 2 cucharadas de aceite
  • 350 gr de pechuga de pollo cocida y picada
  • 1 cebolla chica
  • 1 diente de ajo
  • 100 gr de queso rallado (tipo reggianito o sardo)
  • 2 cucharadas de perejil fresco picado
  • Sal y pimienta a gusto
  • 1 cucharadita de nuez moscada
  • 1 huevo extra (para ligar el relleno)

Cómo hacer ravioles de pollo caseros, paso a paso

  1. Para la masa: colocar la harina en la mesada, hacer un hueco en el centro y agregar los 4 huevos, la pizca de sal y el aceite. Unir los ingredientes del centro hacia afuera, amasar hasta lograr una masa lisa y suave. Cubrir y dejar descansar 20 minutos.
  2. Preparar el relleno: rehogar la cebolla picada y el ajo en una sartén con una cucharada de aceite hasta que estén apenas dorados. Sumar el pollo cocido y picado, mezclar apenas y retirar del fuego.
  3. Dejar enfriar, luego agregar el huevo extra, el queso rallado, el perejil, la nuez moscada, sal y pimienta. Mezclar bien hasta obtener un relleno húmedo, pero no líquido.
  4. Dividir la masa en 2 bollos y estirar uno sobre la mesada enharinada hasta que quede fina (2 mm aprox). Es clave que la masa quede bien fina para que los ravioles no resulten pesados.
  5. Distribuir cucharaditas de relleno en filas, dejando 3 cm entre cada una. Tapar con el otro bollo de masa estirada y presionar los bordes para sellar bien, expulsando el aire.
  6. Cortar los ravioles con cortapasta o cuchillo y asegurarse de que queden bien cerrados. Presionar los bordes con los dedos o un tenedor para evitar que se abran al hervir.
  7. Hervir abundante agua con sal. Cocinar los ravioles en tandas durante 3 a 4 minutos, hasta que suban a la superficie. No sobrecargar la olla para que no se peguen.
  8. Retirar con espumadera y servir con la salsa elegida.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 4 porciones abundantes.

Imagen de un suculento plato de ravioles con salsa, una deliciosa muestra de la comida casera en un restaurante de la ciudad. Una experiencia gastronómica única. (Imagen ilustrativa Infobae)
Ravioles caseros saliendo del agua, señal de que están en su punto justo. (Imagen ilustrativa Infobae)

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 420 kcal
  • Grasas: 10 gr
  • Carbohidratos: 56 gr
  • Proteínas: 25 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Conservar los ravioles crudos en heladera hasta 1 día bien tapados. Cocidos, guardar hasta 3 días. Freezar crudos o cocidos hasta 2 meses en recipiente hermético. Congelar separados sobre una bandeja antes de guardar juntos, para evitar que se peguen.

Temas Relacionados

Cocina en ArgentinaRecetas saladasPastasPlatos principalesNewsroom BUEReceta de cocinaÚltimas noticias

Últimas Noticias

Inteligencia emocional: claves para gestionar lo que las personas sienten sin reprimirlo, según un psicólogo

El especialista Marc Brackett explicó en el Huberman Lab podcast de qué manera la identificación precisa, la autopercepción y la influencia de la educación permiten transformar el vínculo con los sentimientos

Inteligencia emocional: claves para gestionar lo que las personas sienten sin reprimirlo, según un psicólogo

Receta de costillas de cerdo a la mostaza, rápida y fácil

Un plato irresistible, listo en solo una hora, ideal para sorprender a quienes disfrutan de los sabores intensos y la cocina práctica

Receta de costillas de cerdo a la mostaza, rápida y fácil

Cómo es la exigente rutina matutina de Mark Wahlberg: 14 ejercicios para el tren inferior y core

Según un análisis realizado por Men’s Health, el actor impulsa un entrenamiento de alto volumen desde la madrugada, con una combinación de fuerza, resistencia y trabajo abdominal que pone el foco en el rendimiento físico bajo condiciones de intensidad sostenida

Cómo es la exigente rutina matutina de Mark Wahlberg: 14 ejercicios para el tren inferior y core

Para qué sirve mezclar cáscara de banana con vinagre

Una combinación impensada de ingredientes cotidianos puede convertirse en aliada tanto para fortalecer plantas como para alejar olores o insectos de manera natural

Para qué sirve mezclar cáscara de banana con vinagre

Método RAMP: el calentamiento de 5 minutos que mejora el rendimiento y reduce el riesgo de lesiones

El enfoque detallado por Men’s Health propone una preparación breve y estructurada que prioriza la activación específica, la movilidad dinámica y la progresión de cargas para optimizar la ejecución desde el inicio del entrenamiento

Método RAMP: el calentamiento de 5 minutos que mejora el rendimiento y reduce el riesgo de lesiones
DEPORTES
Fue la primera tenista modelo de Playboy, se retiró para vender contenido erótico y acaba de separarse de su ex entrenador 14 años mayor

Fue la primera tenista modelo de Playboy, se retiró para vender contenido erótico y acaba de separarse de su ex entrenador 14 años mayor

El técnico de Newell’s Frank Kudelka protagonizó un accidente en Rosario: una motociclista resultó herida

“Desaparecido” y “Necesita salir ya”: las duras críticas a Franco Mastantuono tras su actuación en el triunfo del Real Madrid

Cómo será la exhibición de Franco Colapinto en Palermo a bordo de un Alpine de F1: cronograma de cortes y los detalles del show

1.700 habitantes, una arquitectura única y la memoria de Puskás: así es el Pancho Arena, el estadio que transforma el fútbol en una ceremonia

TELESHOW
El contundente mensaje de Dalma Maradona a Gianinna luego de declarar por la muerte de su padre: “Hoy la rompiste”

El contundente mensaje de Dalma Maradona a Gianinna luego de declarar por la muerte de su padre: “Hoy la rompiste”

Cecilia Milone habló de la dolorosa relación con su madre: “Fue dañina, hubo abuso emocional”

Sofía Clerici anunció que está embarazada por primera vez con una foto elocuente: “Ya tenemos nave”

Es mi sueño: un participante le cantó a su esposa un bolero a capela por sus 50 años juntos y emocionó a todos

El nuevo desafío de Antonela Roccuzzo en el gimnasio: cuál es el ejercicio de fuerza extrema que quiere alcanzar

INFOBAE AMÉRICA

Inician manifestaciones en Ciudad de Guatemala: exigen reforma universitaria y defensa del territorio frente a crisis social y ambiental

Inician manifestaciones en Ciudad de Guatemala: exigen reforma universitaria y defensa del territorio frente a crisis social y ambiental

Tras una semana con 75 tornados, nuevas tormentas severas amenazan a más de 10 millones de personas

El corte de internet expone las grietas dentro del régimen iraní: el Gobierno lo critica pero no puede levantarlo

Honduras: Congreso Nacional aprueba presupuesto de 444,335 millones de lempiras con foco en control fiscal y gasto social

El diplomático Jorgan K. Andrews asume oficialmente el cargo de encargado de negocios de Estados Unidos en Guatemala