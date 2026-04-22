Receta de ravioles de pollo caseros, rápida y fácil

¿Quién no recuerda el aroma a ravioles recién hervidos, el vapor perfumando la cocina y el ritual familiar de los domingos? Los ravioles de pollo caseros son un clásico que atraviesa generaciones y fronteras: traen recuerdos de abuelas amasando, de charlas largas y de mesas extendidas hasta la sobremesa.
En Argentina, los ravioles caseros suelen ser protagonistas de celebraciones, sobre todo los domingos o en reuniones especiales. Ya sea con salsa roja, fileto o una simple manteca y queso, representan el encuentro y la tradición, con un toque de creatividad en cada relleno según la provincia o la mano de quien los prepare.
Receta de ravioles de pollo caseros
Los ravioles de pollo caseros consisten en una masa fina de harina y huevo, rellena con una mezcla suave de pollo cocido, cebolla, queso y condimentos. Se cortan en pequeños cuadrados y se hierven hasta que flotan, listos para combinar con la salsa preferida de cada familia.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 1 hora
- Preparación: 40 minutos
- Cocción: 20 minutos
Ingredientes
- 400 gr de harina común
- 4 huevos
- 1 pizca de sal
- 2 cucharadas de aceite
- 350 gr de pechuga de pollo cocida y picada
- 1 cebolla chica
- 1 diente de ajo
- 100 gr de queso rallado (tipo reggianito o sardo)
- 2 cucharadas de perejil fresco picado
- Sal y pimienta a gusto
- 1 cucharadita de nuez moscada
- 1 huevo extra (para ligar el relleno)
Cómo hacer ravioles de pollo caseros, paso a paso
- Para la masa: colocar la harina en la mesada, hacer un hueco en el centro y agregar los 4 huevos, la pizca de sal y el aceite. Unir los ingredientes del centro hacia afuera, amasar hasta lograr una masa lisa y suave. Cubrir y dejar descansar 20 minutos.
- Preparar el relleno: rehogar la cebolla picada y el ajo en una sartén con una cucharada de aceite hasta que estén apenas dorados. Sumar el pollo cocido y picado, mezclar apenas y retirar del fuego.
- Dejar enfriar, luego agregar el huevo extra, el queso rallado, el perejil, la nuez moscada, sal y pimienta. Mezclar bien hasta obtener un relleno húmedo, pero no líquido.
- Dividir la masa en 2 bollos y estirar uno sobre la mesada enharinada hasta que quede fina (2 mm aprox). Es clave que la masa quede bien fina para que los ravioles no resulten pesados.
- Distribuir cucharaditas de relleno en filas, dejando 3 cm entre cada una. Tapar con el otro bollo de masa estirada y presionar los bordes para sellar bien, expulsando el aire.
- Cortar los ravioles con cortapasta o cuchillo y asegurarse de que queden bien cerrados. Presionar los bordes con los dedos o un tenedor para evitar que se abran al hervir.
- Hervir abundante agua con sal. Cocinar los ravioles en tandas durante 3 a 4 minutos, hasta que suban a la superficie. No sobrecargar la olla para que no se peguen.
- Retirar con espumadera y servir con la salsa elegida.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde aproximadamente 4 porciones abundantes.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 420 kcal
- Grasas: 10 gr
- Carbohidratos: 56 gr
- Proteínas: 25 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
Conservar los ravioles crudos en heladera hasta 1 día bien tapados. Cocidos, guardar hasta 3 días. Freezar crudos o cocidos hasta 2 meses en recipiente hermético. Congelar separados sobre una bandeja antes de guardar juntos, para evitar que se peguen.