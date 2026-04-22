Receta de ravioles de pollo caseros, rápida y fácil

Masa casera estirada, lista para rellenar con pollo y queso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Quién no recuerda el aroma a ravioles recién hervidos, el vapor perfumando la cocina y el ritual familiar de los domingos? Los ravioles de pollo caseros son un clásico que atraviesa generaciones y fronteras: traen recuerdos de abuelas amasando, de charlas largas y de mesas extendidas hasta la sobremesa.

En Argentina, los ravioles caseros suelen ser protagonistas de celebraciones, sobre todo los domingos o en reuniones especiales. Ya sea con salsa roja, fileto o una simple manteca y queso, representan el encuentro y la tradición, con un toque de creatividad en cada relleno según la provincia o la mano de quien los prepare.

Receta de ravioles de pollo caseros

Los ravioles de pollo caseros consisten en una masa fina de harina y huevo, rellena con una mezcla suave de pollo cocido, cebolla, queso y condimentos. Se cortan en pequeños cuadrados y se hierven hasta que flotan, listos para combinar con la salsa preferida de cada familia.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 1 hora

Preparación: 40 minutos

Cocción: 20 minutos

Ingredientes

Mezcla de pollo, cebolla y queso: el relleno clásico de los ravioles argentinos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

400 gr de harina común

4 huevos

1 pizca de sal

2 cucharadas de aceite

350 gr de pechuga de pollo cocida y picada

1 cebolla chica

1 diente de ajo

100 gr de queso rallado (tipo reggianito o sardo)

2 cucharadas de perejil fresco picado

Sal y pimienta a gusto

1 cucharadita de nuez moscada

1 huevo extra (para ligar el relleno)

Cómo hacer ravioles de pollo caseros, paso a paso

Para la masa: colocar la harina en la mesada, hacer un hueco en el centro y agregar los 4 huevos, la pizca de sal y el aceite. Unir los ingredientes del centro hacia afuera, amasar hasta lograr una masa lisa y suave. Cubrir y dejar descansar 20 minutos. Preparar el relleno: rehogar la cebolla picada y el ajo en una sartén con una cucharada de aceite hasta que estén apenas dorados. Sumar el pollo cocido y picado, mezclar apenas y retirar del fuego. Dejar enfriar, luego agregar el huevo extra, el queso rallado, el perejil, la nuez moscada, sal y pimienta. Mezclar bien hasta obtener un relleno húmedo, pero no líquido. Dividir la masa en 2 bollos y estirar uno sobre la mesada enharinada hasta que quede fina (2 mm aprox). Es clave que la masa quede bien fina para que los ravioles no resulten pesados. Distribuir cucharaditas de relleno en filas, dejando 3 cm entre cada una. Tapar con el otro bollo de masa estirada y presionar los bordes para sellar bien, expulsando el aire. Cortar los ravioles con cortapasta o cuchillo y asegurarse de que queden bien cerrados. Presionar los bordes con los dedos o un tenedor para evitar que se abran al hervir. Hervir abundante agua con sal. Cocinar los ravioles en tandas durante 3 a 4 minutos, hasta que suban a la superficie. No sobrecargar la olla para que no se peguen. Retirar con espumadera y servir con la salsa elegida.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 4 porciones abundantes.

Ravioles caseros saliendo del agua, señal de que están en su punto justo. (Imagen ilustrativa Infobae)

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 420 kcal

Grasas: 10 gr

Carbohidratos: 56 gr

Proteínas: 25 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Conservar los ravioles crudos en heladera hasta 1 día bien tapados. Cocidos, guardar hasta 3 días. Freezar crudos o cocidos hasta 2 meses en recipiente hermético. Congelar separados sobre una bandeja antes de guardar juntos, para evitar que se peguen.