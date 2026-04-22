Reapareció “Changuita” luego de 7 años: la nutria más pequeña del mundo fue vista en las costas de América del Sur

El monitoreo ambiental y los reportes de pescadores locales fueron clave para identificar a Changuita en la zona (Javier Trivelli Zondek/ Fundación Lontra)

Después de siete años sin registros confirmados, el reciente avistamiento de Changuita, una ejemplar de chungunga, en la costa de América del Sur reabrió el debate sobre conservación marina y memoria ecológica.

El hallazgo, reportado en Viña del Mar, Chile, combina ciencia, conservación y el seguimiento de especies que fueron reinsertadas tras procesos de rehabilitación.

La aparición de Changuita implica un avance relevante para los programas de conservación de la chungunga, especie catalogada en peligro y nativa de la costa chilena.

El avistamiento fue realizado por equipos de conservación marina y, aunque los análisis para confirmar su identidad continúan, la coincidencia en comportamiento y características físicas con el historial previo de Changuita generó expectativas en la comunidad científica.

La noticia fue confirmada por Javier Trivelli, cofundador de la Fundación Lontra -primer centro de rehabilitación de chungungos en Chile-, quien lideró su rehabilitación.

El regreso de Changuita y lo que revela sobre la conservación marina

El reciente avistamiento de Changuita en Viña del Mar se produjo tras siete años sin registros confirmados de su presencia (Javier Trivelli Zondek/ Fundación Lontra)

El reciente registro ocurrió durante una jornada de monitoreo ambiental en Viña del Mar, donde pescadores, habitantes locales y científicos reportaron movimientos inusuales en el mar. Un ejemplar de chungunga, apodada Changuita durante su proceso de rehabilitación, fue observada con patrones de desplazamiento y actitudes previamente documentadas.

Trivelli, encargado de su reinserción en 2017, detalló que la nutria mostró confianza con él y una conducta única: morderse la cola, comportamiento asociado a animales que pasaron por cautiverio.

El hallazgo se recibió con entusiasmo y cautela. Si se confirma que se trata de Changuita, hecho que aún está en proceso de confirmación genética, sería una de las pocas chungungas rehabilitadas que logró sobrevivir y, potencialmente, reproducirse en libertad. El caso aporta datos sobre la resiliencia de la especie y la eficacia de los programas de reintroducción en hábitats donde la presión humana, la contaminación y la pérdida de zonas seguras dificultan la recuperación de la fauna marina.

La historia de Changuita: rescate, rehabilitación y desaparición

La chungunga fue parte de un programa pionero de rehabilitación y reinserción liderado por la Fundación Lontra en Chile (Javier Trivelli Zondek/ Fundación Lontra)

Changuita fue rescatada en 2017 en la Región de Atacama como cría debilitada, con hipotermia, neumonía y otros trastornos graves. El animal recibió cuidados intensivos bajo la supervisión de Trivelli y los especialistas de la Fundación Lontra.

Tras un año y medio de rehabilitación, Changuita fue reinsertada en su hábitat natural y monitoreada con cámaras y recorridos en terreno.

El proceso estuvo marcado por desafíos. Después de su liberación, la chungunga se mantuvo cerca de zonas habitadas y sufrió episodios de deshidratación, lo que permitió descubrir que la especie requiere acceso a agua dulce—aún no registrado en la literatura científica local-.

Luego de varios intentos de reinserción y desapariciones, Changuita fue vista en distintas ocasiones, pero también se creyó muerta tras reportes de ataques de perros a chungungos en la región.

Impacto en la ciencia y desafíos para la especie

La chun­gu­nga, también conocida como nutria marina, está catalogada como “en peligro” por la pérdida de hábitat y la presión humana (Javier Trivelli Zondek/ Fundación Lontra)

El caso de Changuita permitió establecer nuevas metodologías para la rehabilitación de chungungos y fue el antecedente directo para la creación del primer centro especializado en Chile. La experiencia con Changuita entregó el 99% del conocimiento práctico sobre la especie a los cuidadores, según Trivelli. Otros ejemplares, como Kalfu y Truman, siguieron procesos similares, lo que permitió perfeccionar los protocolos y ampliar la red de rescate y rehabilitación.

La supervivencia de Changuita en libertad y su posible reproducción (con reportes de crías en 2024 y 2025) representan un hito para la conservación de la chungunga. Sin embargo, la especie enfrenta amenazas persistentes: la pérdida de hábitat para madrigueras y la presencia de perros domésticos en las zonas costeras. Las nuevas observaciones ofrecen información valiosa para adaptar futuras estrategias de conservación y manejo.

Próximos pasos y preguntas abiertas tras la reaparición

La reaparición de Changuita abre la posibilidad de que haya logrado reproducirse en libertad, lo que sería un éxito para la conservación (Imagen Ilustrativa Infobae)

El principal desafío es confirmar con pruebas genéticas y fotográficas que la chungunga avistada en Viña del Mar es efectivamente Changuita. La Fundación Lontra y otros equipos planean instalar cámaras y mejorar las madrigueras en la zona para reducir la interacción con humanos y documentar el comportamiento reproductivo de la especie, área que aún es poco conocida para la ciencia.

De confirmarse el éxito reproductivo de Changuita, Chile contaría con el primer caso documentado de reinserción exitosa de chungunga a largo plazo, lo que permitiría optimizar los programas de rehabilitación en el país y en otras regiones de América del Sur donde la especie se encuentra en riesgo.