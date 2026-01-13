Cómo influyen los rasgos de personalidad en el coqueteo, según un estudio científico

El estudio evidencia cómo el coqueteo funciona tanto para iniciar relaciones románticas como reflejo de estrategias personales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El coqueteo va mucho más allá del juego romántico y puede funcionar como una herramienta social para influir, acercarse o incluso obtener ventajas en distintos ámbitos de la vida cotidiana. Lejos de ser un gesto inocente, también expresa la forma en que cada persona se vincula con los demás.

Un estudio reciente publicado en Personality and Individual Differences señala que los estilos y motivaciones al coquetear responden a perfiles distintos, que abarcan desde rasgos considerados “oscuros” hasta otros más “luminosos”. Estas diferencias influyen tanto en el objetivo del coqueteo como en el contexto en el que se pone en práctica, ya sea en el trabajo, las citas o los vínculos sociales.

La investigación, elaborada por equipos de la Universidad de Alabama y la Universidad de Connecticut, se apoyó en el análisis de 955 participantes, sumando la perspectiva de cerca de 2.000 informantes, como amigos o conocidos de los encuestados.

Personality and Individual Differences precisa que la recolección de datos abarcó la frecuencia y la habilidad en el coqueteo en siete entornos sociales, incluyendo el trabajo, las citas y las reuniones grupales.

Motivos relacionales e instrumentales

Los motivos principales para coquetear se agrupan en dos grandes categorías. El primero es el relacional, que describe a quienes utilizan el coqueteo para entablar o fortalecer vínculos personales, ya sea al iniciar una relación amorosa, profundizar en una existente o consolidar lazos profesionales.

En cambio, el motivo instrumental se asocia al coqueteo destinado a obtener ventajas específicas, como lograr un favor en el entorno laboral, influir en una calificación académica o conseguir una consumición gratuita en un bar.

La Triada Oscura y la Triada Luminosa

La llamada Triada Oscura reúne tres rasgos que influyen de manera decisiva en la forma de relacionarse con los demás: narcisismo, maquiavelismo y psicopatía. Cada uno aporta matices distintos, pero comparten una orientación centrada en el beneficio propio.

El narcisismo se manifiesta en una intensa necesidad de admiración y una sensación exagerada de derecho, lo que impulsa conductas orientadas tanto a captar atención social como a obtener recompensas materiales. El maquiavelismo, en cambio, se apoya en la manipulación estratégica y el cinismo, priorizando el uso de los demás como medios para un fin. Por último, la psicopatía se define por la impulsividad, la frialdad emocional y la búsqueda de gratificación inmediata, incluso a través de conductas de riesgo.

Según Personality and Individual Differences, quienes presentan acentuados rasgos de la Triada Oscura muestran mayor tendencia a utilizar el coqueteo como herramienta para obtener beneficios concretos, como un ascenso o ventajas inmediatas.

Este patrón se mantiene incluso cuando se consideran variables como la frecuencia o la destreza social, aunque los individuos narcisistas pueden sentirse atraídos por la simple atención ajena, además de los premios materiales.

En oposición, la Triada Luminosa está formada por atributos como la fe en la humanidad, el humanismo y el kantianismo. Quienes manifiestan estos rasgos suelen confiar en la bondad de los demás, valorar la dignidad ajena y guiarse por principios sólidos.

Personality and Individual Differences establece que estas personas demuestran escaso interés en el coqueteo instrumental y otorgan prioridad a generar vínculos auténticos. Los resultados indican que los rasgos luminosos no guardan una relación significativa con las motivaciones utilitarias, aunque sí con una búsqueda más marcada de conexión genuina.

Género, contexto y conclusiones del estudio

El estudio señala además diferencias vinculadas al género. Las mujeres emplean el coqueteo instrumental con mayor frecuencia, fenómeno que los autores relacionan con la mayor recepción de recompensas sociales en ciertos contextos, como la obtención de bebidas gratis o el éxito en este tipo de interacción.

Asimismo, el contexto influye en la motivación: mientras las razones instrumentales se asocian a la personalidad, el motivo relacional depende más del ambiente donde ocurre el coqueteo, según explica Personality and Individual Differences.

Para los autores, analizar cómo una persona coquetea ofrece pistas tanto sobre su carácter como sobre las dinámicas del entorno social. Entender el comportamiento de coqueteo desde la perspectiva de los rasgos de personalidad facilita la comprensión de las diferencias individuales y revela matices valiosos sobre la vida en sociedad.