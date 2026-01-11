Hailey Bieber deslumbró con un vestido vintage en su regreso a las alfombras rojas

El vestido vintage plateado de Armani Privé utilizado por Hailey Bieber refleja su evolución hacia un estilo más audaz en la alfombra roja (CraSH/imageSPACE/Sipa USA)

En la apertura de la temporada de premiaciones, Hailey Bieber acaparó las miradas al presentarse con un vestido vintage plateado en los Premios de Estilo WWD 2026. La modelo y empresaria eligió un diseño que evocó el brillo y la sofisticación de las estatuillas que suelen entregarse en estas ceremonias.

El evento, celebrado en Los Ángeles, fue el marco perfecto para el debut de Hailey en las alfombras rojas de este año.

El vestido que eligió pertenecía a la colección de alta costura primavera 2009 de Armani Privé. Confeccionado en un tejido metálico plateado de textura especial, el diseño destacaba por su capacidad para reflejar la luz artificial, lo que generó destellos que acompañaban cada movimiento.

El corte midi y el escote recto resaltaban la silueta, mientras que el bajo terminaba en un pequeño volante que aportaba un toque de movimiento sin restar elegancia.

El estilismo elegante y depurado de Hailey Bieber, a cargo de Andrew Mukamal, fue uno de los temas más comentados en los Premios de Estilo WWD (Photo by Xavier Collin/Image Press Agency/Sipa USA)

Uno de los detalles más llamativos era el acabado de la pollera, que imitaba la forma de una cola de sirena y que, sumado a las capas de destellos tipo malla metálica sobre el bustier curvado, creaba un efecto visual de armadura reluciente. La prenda resaltaba la cintura y creaba una silueta de reloj de arena.

El estilismo estuvo a cargo de Andrew Mukamal, quien apostó por una estética elegante y depurada. En cuanto a los accesorios, Hailey lució pendientes tipo Asscher de 30 quilates y varios anillos de diamantes que añadían brillo al conjunto sin restar protagonismo al vestido.

El maquillaje se mantuvo neutro, con labios en tono nude y una base luminosa, mientras que el cabello, suelto y alisado con raya al medio, aportaba un aire contemporáneo y relajado.

A diferencia del estilismo presentado en la pasarela, donde se optó por cejas decoloradas, delineado grueso y una diadema de cuero, la modelo prefirió reducir los elementos y apostar por un resultado más sobrio.

El maquillaje neutro y el cabello liso con raya al medio acompañaron el aire contemporáneo del look de Hailey Bieber en Los Ángeles

Completó el look con sandalias negras de tacón abierto y una manicura en tonos fríos, lo que reforzó la coherencia visual del conjunto.

La elección de este vestido marcó una ruptura con el estilo “quiet luxe” que Hailey solía exhibir en temporadas anteriores. Como indica la crónica de WWD, la modelo ha transitado de los básicos elevados y siluetas clásicas hacia propuestas más audaces y experimentales en la alfombra roja, mostrando una faceta lúdica que sorprende a la crítica especializada.

Otros looks de Hailey Bieber en alfombras rojas recientes

La transición de Hailey Bieber del "quiet luxe" a propuestas experimentales impactó a la crítica y al público especializado

La evolución de Hailey Bieber en la alfombra roja se ha reflejado en una serie de estilismos que exploran tanto el minimalismo sofisticado como la teatralidad de la alta costura. Durante los últimos eventos, la modelo y empresaria optó por propuestas que desafían su propia estética previa, sumando audacia y variedad a su repertorio.

En la gala del Academy Museum Gala 2025, Hailey sorprendió con un vestido estructurado de Schiaparelli perteneciente a la colección primavera 2025 color marrón chocolate con textura de vetas y un corsé nude que marcaba la cintura.

El diseño, con copas esféricas y corsetería marcada, aportó dramatismo y volumen, alejándose del perfil discreto que la había caracterizado en años anteriores.

La evolución de los looks de Hailey Bieber en alfombras rojas recientes muestra su versatilidad entre minimalismo y teatralidad

Otro momento destacado fue su paso por los GQ Men of the Year Awards 2025, donde eligió un vestido negro de tirantes finos confeccionado en tejido transparente y decorado con detalles brillantes. Este modelo dejaba la espalda completamente al descubierto, realzada únicamente por una tira con hebilla plateada circular en la zona lumbar.

El peinado recogido, con mechones sueltos enmarcando el rostro y pendientes colgantes de diseño geométrico, completó un look de aires vanguardistas.

La variedad de estilos de Hailey Bieber evidencia su transición del minimalismo a propuestas de alta costura más teatrales

Para una ocasión distinta, la modelo eligió un vestido negro de manga larga con un solo hombro abullonado y capa caída desde el brazo.

El diseño, de largo hasta el suelo y corte ceñido, se complementó con aretes plateados grandes y uñas pintadas en rojo. El peinado bob pulido con raya lateral y el maquillaje discreto reforzaron la imagen elegante y moderna que Hailey proyecta en cada aparición.