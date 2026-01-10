La presencia de baby boomers impulsa mejores resultados sostenibles en empresas

La presencia de baby boomers en consejos de administración se asocia a decisiones más alineadas con la protección ambiental y el bienestar social (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un informe de la Universidad Murdoch resalta el valor de la experiencia acumulada de los baby boomers y su papel estratégico en la promoción de políticas orientadas al largo plazo en empresas de Estados Unidos.

El estudio, que analizó 2.162 empresas que cotizan en bolsa, concluye que la presencia de esta generación en los consejos de administración se ha consolidado como un factor determinante para la sostenibilidad corporativa, un aspecto cada vez más relevante en la agenda empresarial global.

Las conclusiones, difundidas por la Universidad Murdoch y publicadas en la revista Business Strategy and the Environment, señalan que los baby boomers sobresalen respecto a otras cohortes generacionales al impulsar mejores resultados en materia de sostenibilidad.

El análisis de los investigadores se centró en distinguir cuatro grupos generacionales en las juntas directivas: tradicionalistas (nacidos antes de 1946), baby boomers (1946-1964), generación X (1965-1981) y millennials (1982-2000). Para medir el desempeño en sostenibilidad, el equipo empleó los estándares internacionales ESG de LSEG, reconocidos por su rigor y sistematicidad en la evaluación de prácticas ambientales, sociales y de gobernanza de las empresas.

Según el informe, la inclusión de baby boomers en la sala de juntas se asoció con una mejora significativa en los indicadores de sostenibilidad corporativa. Los investigadores constataron que las empresas con miembros baby boomers en sus consejos tienden a tomar decisiones más alineadas con la protección ambiental y el bienestar social a largo plazo.

En contraste, tradicionalistas, generación X y millennials mostraron una orientación menos marcada hacia políticas sostenibles, lo que sugiere que la generación nacida entre 1946 y 1964 aporta cualidades distintivas en la gestión de los retos medioambientales y sociales.

El profesor Augustine Donkor, investigador principal del estudio, explicó que este efecto se debe a la experiencia acumulada de los baby boomers, así como a su preferencia por el pensamiento estratégico y el consenso en la toma de decisiones.

“Si las empresas quieren fortalecer su desempeño en materia de sostenibilidad, tener a los baby boomers en la sala de juntas es una decisión inteligente”, destacó Donkor. Además, subrayó que la visión a largo plazo y la colaboración distinguen a esta generación en comparación con otras cohortes.

No obstante, el estudio advierte que la edad por sí sola no garantiza decisiones sostenibles. En el caso de los tradicionalistas, la resistencia al cambio puede limitar los avances en materia de sostenibilidad. Donkor puntualizó: “La experiencia por sí sola no es suficiente”.

Asimismo, señaló que los tradicionalistas pueden frenar el progreso debido a una actitud más conservadora frente a la innovación y la adopción de políticas ambientales.

Por su parte, el análisis indica que las generaciones más jóvenes, aunque aportan energía y conocimientos tecnológicos, suelen priorizar objetivos de corto plazo y el desarrollo profesional sobre un compromiso ambiental y social sostenido.

Según los investigadores de la Universidad Murdoch, para influir de forma efectiva en la sala de juntas, se requiere la presencia de tres baby boomers como umbral de impacto, a diferencia de dos integrantes de generación X y uno de los millennials, lo que evidencia la necesidad de contar con una masa crítica de esta generación para promover cambios duraderos.

El investigador principal recomendó a las empresas revisar la composición de sus juntas directivas y considerar la integración de baby boomers si desean fortalecer la orientación hacia la sostenibilidad. “Nuestra investigación muestra que su presencia puede inclinar la balanza hacia decisiones que protejan tanto el planeta como el éxito a largo plazo de la empresa”, afirmó Donkor en declaraciones recogidas por la Universidad Murdoch.

El estudio reconoce que una combinación de generaciones en la sala de juntas aporta diversidad y perspectivas complementarias, permitiendo a las empresas adaptarse a contextos cambiantes y responder a desafíos complejos. Sin embargo, los investigadores remarcan que el aporte de los baby boomers adquiere especial relevancia cuando se busca consolidar estrategias de impacto positivo en los ámbitos ambiental y social.

Según la Universidad Murdoch, aunque la convivencia de perfiles enriquece el valor general de la junta directiva, la influencia de los baby boomers resulta esencial para marcar el rumbo sostenible de la empresa y garantizar la implementación de políticas que trasciendan el corto plazo, contribuyendo así al desarrollo responsable y sostenido de las organizaciones en Estados Unidos.