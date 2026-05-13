Construcción de Hospitales en Honduras sigue detenida en medio de investigaciones por posibles irregularidades

La paralización de obras genera preocupación por la crisis sanitaria nacional. (FOTO: Infobae)

Las investigaciones impulsadas por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) sobre presuntas irregularidades en la construcción y equipamiento de hospitales públicos podrían extender la paralización de varios proyectos por más de dos meses, justo en momentos en que el sistema sanitario hondureño enfrenta fuertes cuestionamientos por sus precariedades, falta de infraestructura y crisis de atención médica.

El magistrado presidente del TSC, Ricardo Montes, reconoció que las pesquisas serán prolongadas debido a la cantidad de documentación, auditorías e inspecciones técnicas que deben realizarse en diferentes regiones del país.

PUBLICIDAD

“Efectivamente, los proyectos podrían permanecer paralizados más allá de un período de dos meses”, manifestó el funcionario al referirse al avance de las revisiones relacionadas con contratos, adquisiciones y procesos ejecutados en obras hospitalarias.

El TSC investiga posibles irregularidades en proyectos hospitalarios a nivel nacional. (FOTO: Confidencial HN)

La posibilidad de que los proyectos permanezcan detenidos durante varios meses genera preocupación en distintos sectores, especialmente porque Honduras continúa enfrentando graves deficiencias en salud pública, con hospitales saturados, escasez de medicamentos, déficit de personal médico y deterioro en infraestructura.

PUBLICIDAD

En medio de las auditorías, el presidente Nasry Asfura confirmó la suspensión temporal de las obras de los hospitales de Santa Bárbara, Salamá y Ocotepeque, proyectos financiados con fondos nacionales y que actualmente forman parte de las investigaciones impulsadas por los entes contralores.

El mandatario explicó que la decisión también respondió a la falta de disponibilidad real de recursos económicos para continuar las construcciones. No obstante, aclaró que otros hospitales financiados por organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)continúan avanzando.

PUBLICIDAD

Mientras las investigaciones avanzan, miles de pacientes continúan llegando diariamente a centros asistenciales donde familiares denuncian largas esperas, falta de camas, ausencia de insumos y atrasos quirúrgicos que, en algunos casos, se extienden durante meses.

Las auditorías podrían mantener paralizadas las obras hospitalarias durante varios meses. (FOTO: Diario Tiempo)

En varios hospitales públicos del país, pacientes permanecen en pasillos o áreas improvisadas debido a la alta demanda y la limitada capacidad de atención, una problemática que durante años ha sido denunciada por médicos, enfermeras y organizaciones sociales.

PUBLICIDAD

Las auditorías del TSC iniciaron luego de que la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) remitiera documentación vinculada a proyectos hospitalarios que actualmente están bajo revisión técnica y administrativa.

Según explicó Montes, las investigaciones abarcan contratos de construcción, adquisición de mobiliario, compra de equipo médico y otros procedimientos administrativos relacionados con la ejecución de las obras.

PUBLICIDAD

“Estamos haciendo los avances y después haremos la citatoria correspondiente a cada uno de los servidores públicos que participaron en este proceso”, señaló.

El magistrado también advirtió que de las investigaciones podrían derivarse responsabilidades administrativas, civiles e incluso penales contra exfuncionarios y otras personas involucradas.

PUBLICIDAD

Los nueve hospitales públicos impulsados durante la administración de la expresidenta Xiomara Castro fueron presentados como uno de los proyectos insignia para fortalecer el sistema sanitario hondureño tras la pandemia y las históricas deficiencias hospitalarias del país.

El proyecto contemplaba la construcción y rehabilitación de centros hospitalarios en distintas regiones de Honduras (Roatán, Salamá, Ocotepeque, Santa Bárbara, Choluteca, Comayagua, Olancho, Gracias, Lempira y Tegucigalpa —trauma y especialidades—) con el objetivo de ampliar la cobertura médica, descongestionar hospitales nacionales y acercar atención especializada a departamentos históricamente olvidados.

PUBLICIDAD

Los Hospitales siguen detenidos en medio de investigaciones por posibles irregularidades. (FOTO: Diario Tiempo)

La iniciativa fue anunciada como parte de una estrategia nacional para modernizar la infraestructura sanitaria y responder a la crisis evidenciada tras la pandemia del COVID-19, cuando hospitales colapsaron por falta de camas, equipo y espacios de atención.

Sin embargo, con el paso de los meses comenzaron a surgir cuestionamientos sobre retrasos, modificaciones contractuales, problemas administrativos y procesos de adjudicación relacionados con algunas obras.

PUBLICIDAD

Las críticas aumentaron luego de denuncias sobre posibles irregularidades en contratos, compras de equipo médico y ejecución presupuestaria, situación que finalmente derivó en las investigaciones abiertas por el Tribunal Superior de Cuentas.

Actualmente, varias de las obras permanecen inconclusas o bajo revisión técnica y administrativa, mientras miles de hondureños continúan dependiendo de un sistema sanitario golpeado por la saturación, la mora quirúrgica y las limitaciones estructurales que los nuevos hospitales prometían aliviar.