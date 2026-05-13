América Latina

El arresto de un chef guatemalteco en Los Ángeles despierta preocupación entre empleados y comunidad

Una operación federal se desencadenó luego de que autoridades recibieron información sobre supuesta tenencia de un arma, lo que ahora amenaza la estabilidad de un establecimiento conocido en Hyde Park

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Agentes de ICE con chalecos y cascos tácticos detienen a un hombre con sudadera negra junto a un vehículo oficial en una calle de Los Ángeles bajo el sol.
La detención del chef guatemalteco Carlos Lool por agentes federales enmascarados ha puesto en riesgo la continuidad de su restaurante en Los Ángeles.

El chef guatemalteco Carlos Lool, propietario de La Granja Rotisserie en Hyde Park, sur de Los Ángeles, enfrenta la posibilidad inminente de deportación tras haber sido arrestado por agentes enmascarados del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) la mañana del sábado 9 de mayo.

La detención, ocurrida mientras el empresario recogía suministros para un evento de catering, ha desatado inquietud entre empleados, clientes y su entorno familiar, quienes temen por el futuro del negocio y por el impacto personal y comunitario, informó la cadena ABC 7 News, replicada por la opinión.com y otros medios locales de los Ángeles .

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En el operativo, agentes armados lo sacaron del vehículo y lo pusieron en el suelo. Su pareja y socia, Jenna Lawrence, fue detenida y apartada por la fuerza.

Lawrence relató a ABC 7 News que la intervención fue especialmente violenta: “Lo sacaron a la fuerza del auto. Lo tenían en el suelo. A mí me empujaron hacia atrás y sacaron sus armas. Luego se lo llevaron.” La denuncia de un antiguo empleado, quien advirtió sobre la presencia de un arma en el restaurante, detonó la investigación por una supuesta violación a los términos de libertad condicional de Lool, quien cuenta con antecedentes penales en Connecticut de hace aproximadamente 30 años, por los que cumplió condena.

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Lawrence afirmó que el arma se mantenía por motivos de protección: “Vivimos en un barrio peligroso. Nos han robado. Constantemente hay personas rompiendo ventanas y saltando la valla.”

El futuro de La Granja Rotisserie y la comunidad en alerta

La ausencia de Carlos Lool afecta directamente la dinámica económica y social del restaurante. Su papel como mentor de jóvenes chefs y el reconocimiento ganado en Hyde Park han hecho de La Granja Rotisserie un punto de referencia local.

Empleados y clientes expresan incertidumbre por el posible cierre del negocio. Lawrence explicó a ABC 7 News que la detención ya generó dificultades inmediatas: “Él ha estado en este país, sus hijos viven aquí. Es una situación abrumadora y sumamente difícil... además, no tiene su ropa, ni teléfono celular, ni computadora, y somos dueños de negocios. Nos estamos hundiendo cada vez más en un pozo sin fondo debido a que él está siendo deportado.”

Un hombre esposado, vestido con camiseta gris y vaqueros, es escoltado por dos agentes del ICE en un pasillo. Se les ve de espaldas.
La detención del chef guatemalteco Carlos Lool por agentes federales enmascarados ha puesto en riesgo la continuidad de su restaurante en Los Ángeles.

El impacto no solo se extiende a la familia y empleados, sino que reabre la discusión sobre cómo los operativos migratorios afectan a familias y pequeñas empresas de comunidades inmigrantes.

Lool es ampliamente reconocido no solo por su cocina, sino por su labor como mentor de jóvenes chefs, lo que lo ha convertido en figura clave del barrio, informaron medios locales de Los Ángeles.

DHS no confirma si Lool podrá apelar ante un juez de inmigración

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no ha emitido ninguna notificación sobre la situación migratoria de Lool, ni ha confirmado si la deportación es inminente.

No está claro si el chef tendrá la posibilidad de comparecer ante un juez especial para presentar argumentos que impugnen una eventual expulsión del país.

La detención ocurrió tras la denuncia de posesión de un arma en el local, lo que, según la versión de Lawrence difundida por ABC 7 News, fue interpretado como posible infracción de las condiciones legales de Lool.

La socia insistió en que dicha tenencia era únicamente por protección: el restaurante, ubicado en una zona donde los robos y actos de vandalismo son frecuentes, había sido objeto de varios incidentes de seguridad.

Al cierre de este artículo, la permanencia de Carlos Lool en Estados Unidos y la viabilidad futura de La Granja Rotisserie permanecen en suspenso.

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