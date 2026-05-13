El Salvador

La Universidad de El Salvador impulsa una modernización tecnológica con nuevos laboratorios y oficina TI

El centro de educación superior ha desarrollado infraestructuras para tecnología digital y espacios innovadores, incorporando nuevos servicios y laboratorios que buscan impulsar la transformación institucional y mejorar la calidad de la formación de los estudiantes

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La Facultad de Ingeniería y Arquitectura estrena una Oficina de Tecnologías de la Información y un Laboratorio de Fabricación Digital 3D para fortalecer la innovación académica./(Universidad de El Salvador)
La Facultad de Ingeniería y Arquitectura estrena una Oficina de Tecnologías de la Información y un Laboratorio de Fabricación Digital 3D para fortalecer la innovación académica./(Universidad de El Salvador)

La Universidad de El Salvador (UES) ha destinado más de 1.4 millones de dólares a la implementación de proyectos estratégicos en las facultades de Medicina e Ingeniería y Arquitectura, con el objetivo de fortalecer la educación pública superior mediante la incorporación de nuevas tecnologías y espacios de aprendizaje innovadores.

Esta inversión representa una de las mayores apuestas recientes por la modernización tecnológica dentro del ámbito universitario salvadoreño.

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Durante la ceremonia de inauguración, el rector Juan Rosa Quintanilla destacó el inicio de operaciones de la nueva Oficina de Tecnologías de la Información (TI) y el Laboratorio de Fabricación Digital 3D en la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, dos de las principales infraestructuras creadas con estos fondos.

Con este corte de cinta simbólica damos por inaugurado la oficina TI y el laboratorio de Fabricación Digital 3D de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura”, manifestó Quintanilla, quien subrayó la importancia de estos espacios para impulsar el proceso de transformación institucional.

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La administración universitaria explicó que estos proyectos forman parte de una visión integral orientada a adaptar a la UES a los nuevos retos del desarrollo tecnológico global. “Nos proyectamos en cómo vislumbramos a la universidad en su proceso de transformación en el contexto del desarrollo tecnológico que el mundo moderno vive. Y fue así como visionamos la asignación de un laboratorio de realidad virtual para las facultades de la ciencia y la salud, que estamos seguros ha venido a contribuir a la formación de nuestros estudiantes”, añadió el rector.

El video presenta la cobertura de la inauguración de una oficina TI, un laboratorio de Fabricación Digital 3D y una planta eléctrica de respaldo en la Universidad de El Salvador. Cuatro personas participan en el corte de cinta simbólico. El rector, Juan Rosa Quintanilla, se dirige a la audiencia para brindar detalles sobre los proyectos desarrollados, que beneficiarán a la comunidad educativa./ (Universidad de El Salvador)

De acuerdo con los comunicados oficiales difundidos por la Universidad de El Salvador, con estos proyectos se busca garantizar espacios de aprendizaje multidisciplinario, soporte tecnológico integral y continuidad operativa de primer nivel.

Estas acciones responden a la necesidad de ofrecer a la comunidad universitaria condiciones óptimas para el desarrollo académico y científico.

La nueva Oficina de Tecnologías de la Información brindará asistencia especializada a estudiantes, docentes y personal administrativo en servicios como correo institucional, Campus Virtual, conectividad WiFi, soporte técnico y atención tecnológica integral, fortaleciendo el ecosistema digital universitario.

Por su parte, el Laboratorio de Fabricación Digital 3D permitirá impulsar proyectos multidisciplinarios y la innovación aplicada mediante tecnologías de impresión 3D tanto en filamento como en resina. La institución espera que estas herramientas promuevan la alfabetización tecnológica y el desarrollo de soluciones creativas para distintos sectores de la sociedad.

El rector Juan Rosa Quintanilla resaltó que la transformación digital universitaria no solo impacta en la infraestructura, sino que también incide en la calidad de la formación académica. “Estos proyectos estratégicos en las facultades de Medicina e Ingeniería y Arquitectura contribuyen a modernizar la educación pública superior, respondiendo a las demandas de un entorno cada vez más digitalizado y competitivo”, expresó la máxima autoridad universitaria.

La implementación de un laboratorio de realidad virtual en las facultades de ciencia y salud refuerza el compromiso de la UES con la educación innovadora y digital./(Universidad de El Salvador)
La implementación de un laboratorio de realidad virtual en las facultades de ciencia y salud refuerza el compromiso de la UES con la educación innovadora y digital./(Universidad de El Salvador)

La puesta en marcha de la Planta Eléctrica de Respaldo forma parte de las medidas para garantizar la continuidad de las operaciones académicas y administrativas, frente a cualquier contingencia que afecte el suministro eléctrico. Esta infraestructura complementa la estrategia de soporte tecnológico integral adoptada por la universidad.

Según la información proporcionada por la UES, la inversión total supera los 1.4 millones de dólares, sumando recursos destinados tanto a los laboratorios y oficinas TI como a la planta eléctrica y otras mejoras relacionadas.

La universidad detalló que la inversión en la Facultad de Ingeniería y Arquitectura rebasa los 436 mil dólares, reflejando el compromiso institucional con la modernización tecnológica y el fortalecimiento de la educación pública superior.

La comunidad universitaria ha recibido estas iniciativas como un avance significativo en el acceso a tecnologías de última generación y en la consolidación de un modelo educativo orientado a la innovación y la creatividad.

La Universidad de El Salvador reafirma su apuesta por la transformación digital, con el objetivo de beneficiar a estudiantes, docentes y la sociedad en general mediante la incorporación de herramientas tecnológicas avanzadas en la formación profesional.

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