El V Censo Nacional Agropecuario en Nicaragua cubre el 96.9% de la superficie registrada en 2011 pero sin datos públicos disponibles

La falta de transparencia domina el cierre del V Censo Nacional Agropecuario en Nicaragua, sin acceso público a resultados ni detalles de ejecución. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La falta de transparencia marca la fase final del V Censo Nacional Agropecuario (Cenagro) en Nicaragua, donde el cierre del trabajo de campo en 2025 no ha venido acompañado de resultados públicos ni de un desglose claro de los recursos utilizados.

El Instituto Nacional de Información de Desarrollo (Inide) confirmó la conclusión de la etapa de levantamiento, sin precisar fechas para la difusión de los datos.

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La superficie censada alcanzó 8,321,105.6 manzanas, lo que representa el 96.9 % de la cifra registrada en el censo de 2011. El proceso incluyó la visita a 7,252 segmentos censales y la cobertura de 69 zonas que no habían sido relevadas previamente.

A pesar de estos avances, las autoridades no han comunicado cuándo se conocerán los resultados preliminares o definitivos del Cenagro.

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En Nicaragua, el V Censo Nacional Agropecuario ha sido objeto de críticas debido a la escasa información pública y la ausencia de transparencia sobre su financiamiento y ejecución.

Según detalló confidencial.digital, el informe oficial solo indica el monto global asignado al Inide, que ascendió a 205.6 millones de córdobas (aproximadamente USD 5.6 millones) en 2025, con una ejecución del 93.2 %. Sin embargo, este presupuesto abarca al menos nueve actividades distintas, sin detallar la parte específica destinada al censo agropecuario.

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La opacidad en torno a los resultados y los fondos del censo

La población nicaragüense y los sectores productivos siguen sin acceso a los datos del Cenagro, ni a información sobre el costo real o los organismos que financiaron el operativo. De acuerdo con los documentos del Inide, el levantamiento debía facilitar información sobre el uso de la tierra, la producción agrícola, la actividad ganadera, el acceso a recursos hídricos y el uso de maquinaria en las fincas.

La población y los sectores productivos de Nicaragua desconocen los datos actualizados de producción rural, uso de la tierra y recursos agrícolas recopilados en el censo 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El trabajo de campo, que oficialmente arrancó el 29 de marzo de 2025 aunque el Banco Central de Nicaragua ubicó su inicio en abril, involucró la capacitación de más de 5,500 candidatos para empadronadores y supervisores, aunque finalmente solo 4,000 participaron en la recolección de datos.

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Las fechas de ejecución han variado en distintas comunicaciones oficiales, y la información sobre el proceso se ha difundido principalmente a través de reportes presupuestarios y documentos económicos.

Desde el anuncio del censo en julio de 2023, las autoridades han manejado con reserva los detalles sobre su desarrollo y resultados. La vocera gubernamental, Rosario Murillo, ha hecho escasas menciones públicas al tema, limitándose a exaltar la importancia de los censos nacionales y a llamar a “brindar la información”, sin aportar precisiones sobre el avance ni los hallazgos obtenidos.

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Expectativa social y antecedentes censales en Nicaragua

El Censo Nacional Agropecuario de 2011 sigue siendo la referencia estadística predominante sobre la producción rural y el uso de la tierra en Nicaragua, ante la demora en la publicación de los nuevos datos. El último Censo de Población y Vivienda, iniciado en 2024, también carece de resultados públicos, lo que incrementa la incertidumbre sobre la política de divulgación de información oficial en el país.

La ciudadanía continúa sin respuestas sobre el destino de los fondos y los resultados del V Censo Nacional Agropecuario, mientras los actores del sector rural esperan cifras actualizadas que permitan orientar la toma de decisiones y el diseño de políticas públicas. Como reportó confidencial.digital, la opacidad institucional mantiene en vilo a quienes dependen de estos datos para planificar el desarrollo agrícola y rural en Nicaragua.

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