Receta de revuelto de calabacín y jamón ibérico, rápida y fácil

El revuelto de calabacín y jamón ibérico es una receta rápida, fácil y deliciosa, ideal para quienes buscan una comida sencilla llena de sabor

El revuelto de calabacín y jamón ibérico es una solución rápida y deliciosa para quienes buscan una comida sencilla y llena de sabor. Es ideal para esos días en los que se dispone de poco tiempo, pero no se quiere renunciar a un plato nutritivo y elegante.

La combinación del calabacín tierno con el jamón ibérico aporta una textura suave y un gusto intenso, convirtiendo este plato en una opción perfecta tanto para una cena ligera como para sorprender en un aperitivo.

En la cocina española, los revueltos tienen una larga tradición como manera de aprovechar ingredientes frescos y de temporada. El calabacín, muy común en huertas mediterráneas, se integra perfectamente con el jamón ibérico, uno de los productos más emblemáticos de la gastronomía española. Esta preparación admite variantes, como añadir cebolla, espárragos o champiñones, y suele acompañarse de un buen pan artesanal.

Receta de revuelto de calabacín y jamón ibérico

Esta receta combina calabacín tierno y jamón ibérico para lograr una textura suave y un gusto intenso en cada bocado

Para preparar el revuelto de calabacín y jamón ibérico, se comienza salteando el calabacín cortado en dados pequeños hasta que esté tierno, pero aún conserve algo de textura. Luego se incorpora el jamón ibérico cortado en tiras o cubos, que aporta su inconfundible aroma y sabor. Finalmente, se añaden los huevos batidos y se remueve suavemente hasta que cuajen, logrando un revuelto jugoso y envolvente.

Este plato se puede servir recién hecho, acompañado de pan crujiente, como entrada, plato principal ligero o incluso como parte de un tapeo. La clave está en no cocinar demás los huevos para que el revuelto conserve su cremosidad característica.

Una de las grandes ventajas de este revuelto es su versatilidad: permite añadir otros ingredientes como cebolla caramelizada, espárragos o champiñones para aportar matices diferentes según la temporada o el gusto de los comensales. Además, su preparación sencilla y el uso de ingredientes de alta calidad lo convierten en una excelente opción tanto para comidas cotidianas como para ocasiones especiales en las que se busca sorprender sin complicaciones.

Tiempo de preparación

La receta completa lleva unos 15 minutos:

Preparación de ingredientes: 5 minutos.

Cocción del calabacín y jamón: 5 minutos.

Cuajado y remoción de los huevos: 5 minutos.

El secreto del revuelto de calabacín y jamón ibérico está en no sobrecocinar los huevos para mantener una cremosidad envolvente

Ingredientes

2 calabacines medianos.

100 g de jamón ibérico en tiras o cubos pequeños.

4 huevos.

2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra.

Sal y pimienta al gusto.

Cómo hacer revuelto de calabacín y jamón ibérico, paso a paso

Lavar y cortar los calabacines en dados pequeños. Calentar el aceite en una sartén grande a fuego medio-alto. Añadir el calabacín y saltear durante 4-5 minutos, hasta que esté tierno pero no deshecho. Incorporar el jamón ibérico y saltear 1 minuto más. Batir los huevos en un bol, sazonar con sal y pimienta. Verter los huevos batidos sobre el calabacín y el jamón, removiendo suavemente con una espátula hasta que los huevos comiencen a cuajar pero sigan cremosos. Retirar la sartén del fuego y servir inmediatamente.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente 2 porciones como plato principal o 4 porciones pequeñas tipo tapa.

Esta receta de revuelto admite variaciones según la temporada y puede servirse como plato principal, tapa o entrada en cualquier ocasión

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada porción contiene aproximadamente:

Calorías: 220

Grasas: 14 g

Grasas saturadas: 4 g

Carbohidratos: 6 g

Azúcares: 4 g

Proteínas: 18 g

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El revuelto de calabacín y jamón ibérico se puede conservar en la heladera por hasta 2 días en un recipiente hermético, aunque se recomienda consumirlo recién hecho para aprovechar su textura y sabor óptimos.

Este revuelto combina sencillez y sofisticación, permitiendo disfrutar de sabores intensos y texturas suaves en un plato fácil de preparar, nutritivo y versátil. Es una opción ideal para resolver cualquier comida del día, aprovechando ingredientes frescos y de calidad con el mínimo esfuerzo y el mejor resultado.