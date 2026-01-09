Tendencias

Boxeo, pilates y fuerza: la rutina completa de Sydney Sweeney

Con jornadas que inician al amanecer y combinan entrenamiento de pesas, trabajo cardiovascular y circuitos funcionales, la intérprete sostiene resultados notables sin dejar de disfrutar comidas como bagels, pastas, hamburguesas y dulces

Sweeney entrenó técnicas de boxeo
Sweeney entrenó técnicas de boxeo profesional bajo la guía de especialistas

El despertador suena antes del amanecer en Los Ángeles y Sydney Sweeney ya está lista para su primer entrenamiento. Alejada del mito de las rutinas suaves de celebridades, la actriz de Euphoria, de 28 años, experimentó una transformación física notable. El secreto detrás de su nueva figura radica en una dieta flexible y un programa de ejercicios de alta exigencia, diseñado para darle vida al personaje de la boxeadora Christy Martin en la película biográfica.

Tres sesiones diarias y una meta: fuerza, potencia y resistencia

Durante más de tres meses, la agenda de Sydney Sweeney giró en torno a tres sesiones principales de entrenamiento cada día. Su jornada comenzaba con una hora de entrenamiento de fuerza con pesas, seguida por dos horas de kickboxing al mediodía y culminaba con una nueva sesión nocturna enfocada en ejercicios funcionales y rutinas de musculación.

Sydney Sweeney adoptó una rutina
Sydney Sweeney adoptó una rutina de tres entrenamientos diarios para interpretar a una boxeadora profesional

Sweeney detalló a Daily Mail este método la llevó a aumentar cuatro tallas de ropa debido al desarrollo de masa muscular. “Mi busto y mis glúteos crecieron mucho. Me sentí increíblemente fuerte”, afirmó la actriz al medio británico. Las imágenes que compartió en redes sociales, entrenando en el gimnasio, reflejan una rutina donde abundan el flipping de neumáticos, las flexiones, el uso de cuerdas de batalla y máquinas de poleas, esenciales para fortalecer la espalda, los hombros y el core.

Boxeo, pilates y vida al aire libre: la combinación para un cuerpo atlético

El papel de Christy Martin exigió a Sydney Sweeney dominar técnicas de boxeo profesional. La actriz incorporó ejercicios con saco, trabajo en el ring, shadowboxing y circuitos funcionales de alta intensidad que replican la exigencia real de un combate. Estos movimientos, guiados por entrenadores especializados, permitieron a la actriz mejorar su potencia, velocidad y resistencia.

El programa incluyó fuerza con
El programa incluyó fuerza con pesas, kickboxing y ejercicios funcionales en sesiones separadas

El entrenamiento se complementó con sesiones de Pilates en solidcore, método que realiza dos o tres veces por semana. En diálogo con Cosmopolitan, la actriz describió Solidcore como “un sistema que tonifica y fortalece, pero también elongando la musculatura”.

Este método, basado en ejercicios lentos y controlados sobre una máquina reformer, ayuda a modelar el cuerpo y a mantener una postura equilibrada, algo fundamental para soportar el desgaste físico de la filmación.

Además, la vida activa de la interprete de Cassie en Euforia se extiende fuera del gimnasio. El esquí acuático, el kayak y el senderismo forman parte de su día a día. “Noto un cambio muy claro en mi cuerpo después de un verano entero en el lago. Mis brazos están más definidos y los abdominales, más firmes”, expresó la actriz en entrevista con Elle.

Los ejercicios lentos y controlados
Los ejercicios lentos y controlados ayudaron a Sweeney a mantener una postura equilibrada

Dieta flexible: placer, equilibrio y energía para rendir al máximo

Una de las claves de la transformación de su transformación es su aproximación equilibrada a la alimentación. Su desayuno habitual incluye frutas, huevos y pan tipo bagel. El almuerzo varía entre ensaladas con pollo y hamburguesas, mientras que la cena suele estar protagonizada por la comida italiana, una de sus favoritas.

La actriz ha sido clara en su rechazo a las dietas restrictivas. “Es importante comer”, afirmó. “Probablemente algún día comeré más sano, pero hago tanto ejercicio y soy tan activa que puedo mantener el equilibrio. Me gusta la comida y me hace feliz”. Entre sus preferencias destacan dulces, helados y snacks como Sour Patch Kids y M&M’s.

Sweeney notó mayor definición en
Sweeney notó mayor definición en brazos y abdominales tras un verano activo

La actriz y modelo no consume café ni alcohol. Desde los 12 años, decidió hidratarse exclusivamente con agua, costumbre que mantiene hasta hoy. Explicó que prefiere tomar agua o, en ocasiones, aguas saborizadas durante el día.

La importancia de la variedad en el entrenamiento

El éxito de su método radica en la combinación de rutinas variadas y la integración de ejercicios funcionales que desafían todos los grupos musculares. El plan incluye desde ejercicios clásicos de fuerza hasta movimientos propios del boxeo y el pilates, lo que permite desarrollar fuerza, resistencia y agilidad. Esta variedad, sumada al trabajo constante, es la base de la transformación atlética de la actriz.

Entrenamientos variados y funcionales permitieron
Entrenamientos variados y funcionales permitieron trabajar todos los grupos musculares

La mayoría de los movimientos de Sweeney están enfocados en fortalecer hombros, bíceps, espalda y core, componentes esenciales en el boxeo profesional. La inclusión de pilates contribuye a la elongación y tonificación muscular, mientras que el ejercicio al aire libre agrega un plus de motivación y bienestar.

El resultado de este régimen es visible en la nueva silueta de la modelo. “Gané cuatro tallas de ropa. Me sentí mucho más fuerte, como nunca antes”, relató.

