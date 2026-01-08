Receta de merluza a la plancha, rápida y fácil

La merluza a la plancha es uno de los platos más elegidos en la cocina argentina cuando se busca una opción saludable, baja en grasas y sumamente práctica. Es ideal para quienes desean incorporar pescado a su dieta de manera sencilla y sin complicaciones, aprovechando al máximo el sabor suave y la textura delicada de la merluza. Este plato se disfruta en todo el país, especialmente en zonas costeras, y se adapta a diferentes guarniciones como ensaladas frescas, vegetales asados o papas al vapor.
A lo largo de los años, la merluza a la plancha se ha convertido en protagonista de mesas familiares y menús de restaurantes, destacándose por su velocidad de preparación y versatilidad. Se suele servir con un toque de limón o hierbas frescas, y es una excelente opción para una cena liviana o un almuerzo nutritivo.
Receta de merluza a la plancha
La receta consiste en cocinar filetes frescos o descongelados sobre una superficie caliente, apenas untada con aceite y condimentada al gusto. El resultado es un pescado tierno, jugoso y con una superficie dorada, apto para quienes buscan una alimentación equilibrada.
La clave de esta preparación está en utilizar filetes de merluza limpios, secarlos bien antes de cocinar y no excederse en el tiempo de cocción para evitar que el pescado quede seco. Se puede agregar limón y perejil fresco al finalizar para potenciar el sabor.
Tiempo de preparación
Tiempo total estimado: 15 minutos
- Preparar los ingredientes: 5 minutos
- Cocinar la merluza: 7 a 10 minutos
Ingredientes
- 4 filetes de merluza (aproximadamente 1 kg)
- 2 cucharadas de aceite de oliva o girasol
- Sal a gusto
- Pimienta negra molida a gusto
- 1 limón (opcional, para servir)
- Perejil fresco picado (opcional, para decorar)
Cómo hacer merluza a la plancha, paso a paso
- Secar los filetes de merluza con papel de cocina para quitar el exceso de humedad.
- Calentar una sartén o plancha antiadherente a fuego medio-alto y añadir una cucharada de aceite, distribuyendo bien.
- Colocar los filetes de merluza en la sartén caliente, sin encimar.
- Cocinar durante 3 a 5 minutos de un lado, hasta que los bordes comiencen a dorarse y el filete se despegue fácilmente.
- Dar vuelta los filetes con cuidado, agregar sal y pimienta a gusto, y cocinar 3 a 5 minutos más del otro lado, hasta que estén dorados y cocidos en el centro.
- Retirar del fuego y servir inmediatamente con rodajas de limón y perejil fresco, si se desea.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde 4 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
Cada porción de merluza a la plancha contiene aproximadamente:
- Calorías: 180
- Grasas: 6 g
- Grasas saturadas: 1 g
- Carbohidratos: 0 g
- Azúcares: 0 g
- Proteínas: 30 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
Conservar la merluza a la plancha en la heladera hasta 2 días, bien tapada. Es recomendable consumirla recién hecha para disfrutar su mejor textura y sabor.