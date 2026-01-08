Receta de merluza a la plancha, rápida y fácil

La merluza a la plancha es una receta saludable, baja en grasas y muy popular en la cocina argentina por su practicidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

La merluza a la plancha es uno de los platos más elegidos en la cocina argentina cuando se busca una opción saludable, baja en grasas y sumamente práctica. Es ideal para quienes desean incorporar pescado a su dieta de manera sencilla y sin complicaciones, aprovechando al máximo el sabor suave y la textura delicada de la merluza. Este plato se disfruta en todo el país, especialmente en zonas costeras, y se adapta a diferentes guarniciones como ensaladas frescas, vegetales asados o papas al vapor.

A lo largo de los años, la merluza a la plancha se ha convertido en protagonista de mesas familiares y menús de restaurantes, destacándose por su velocidad de preparación y versatilidad. Se suele servir con un toque de limón o hierbas frescas, y es una excelente opción para una cena liviana o un almuerzo nutritivo.

Receta de merluza a la plancha

La receta recomienda usar filetes frescos o descongelados de merluza, bien secos y con el tiempo de cocción justo para evitar que se sequen (Imagen Ilustrativa Infobae)

La receta consiste en cocinar filetes frescos o descongelados sobre una superficie caliente, apenas untada con aceite y condimentada al gusto. El resultado es un pescado tierno, jugoso y con una superficie dorada, apto para quienes buscan una alimentación equilibrada.

La clave de esta preparación está en utilizar filetes de merluza limpios, secarlos bien antes de cocinar y no excederse en el tiempo de cocción para evitar que el pescado quede seco. Se puede agregar limón y perejil fresco al finalizar para potenciar el sabor.

Tiempo de preparación

Tiempo total estimado: 15 minutos

Preparar los ingredientes: 5 minutos

Cocinar la merluza: 7 a 10 minutos

Ingredientes

4 filetes de merluza (aproximadamente 1 kg)

2 cucharadas de aceite de oliva o girasol

Sal a gusto

Pimienta negra molida a gusto

1 limón (opcional, para servir)

Perejil fresco picado (opcional, para decorar)

Cómo hacer merluza a la plancha, paso a paso

El paso a paso señala calentar la sartén, añadir aceite y cocinar los filetes de merluza hasta que estén dorados y tiernos en el centro (Imagen Ilustrativa Infobae)

Secar los filetes de merluza con papel de cocina para quitar el exceso de humedad. Calentar una sartén o plancha antiadherente a fuego medio-alto y añadir una cucharada de aceite, distribuyendo bien. Colocar los filetes de merluza en la sartén caliente, sin encimar. Cocinar durante 3 a 5 minutos de un lado, hasta que los bordes comiencen a dorarse y el filete se despegue fácilmente. Dar vuelta los filetes con cuidado, agregar sal y pimienta a gusto, y cocinar 3 a 5 minutos más del otro lado, hasta que estén dorados y cocidos en el centro. Retirar del fuego y servir inmediatamente con rodajas de limón y perejil fresco, si se desea.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada porción de merluza a la plancha contiene aproximadamente:

Calorías: 180

Grasas: 6 g

Grasas saturadas: 1 g

Carbohidratos: 0 g

Azúcares: 0 g

Proteínas: 30 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

Cada porción de merluza a la plancha aporta aproximadamente 180 calorías, 30 gramos de proteínas y solo 6 gramos de grasas (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Conservar la merluza a la plancha en la heladera hasta 2 días, bien tapada. Es recomendable consumirla recién hecha para disfrutar su mejor textura y sabor.