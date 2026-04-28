Milei volvió a apuntar contra Rocca y Madanes Quintanilla: “¿Por qué debería beneficiar a corruptos ineficientes?"

Prensa Fundación Libertad

El presidente, Javier Milei, lanzó nuevos cuestionamientos públicos contra empresarios del sector industrial, sin mencionarlos directamente, aludiendo a Javier Madanes Quintanilla y Paolo Rocca. Durante su intervención en un evento organizado por Fundación Libertad, el Ejecutivo defendió el enfoque de su gobierno en la desregulación económica y criticó lo que definió como privilegios empresariales obtenidos a través de la intervención estatal.

Al referirse a la apreciación cambiaria que tuvo lugar en los últimos meses debido a un incremento de la oferta de dólares, lo que genera críticas en distintos sectores por la competitividad argentina, Milei se preguntó: “¿Qué es lo que están pretendiendo hacer? Nosotros somos liberales y no decidimos a dedo qué sector gana y qué sector pierde. No elegimos ganadores. Nos dedicamos a nivelar la cancha y a correr del medio al mega parásito de la economía que es el Estado”.

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El jefe de Estado subrayó que bajo su administración se quitaron más de 15.000 regulaciones y el país subió más de 40 puestos en los rankings de libertad económica, atribuyendo este avance a la gestión del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

En otro pasaje de su intervención, Milei cuestionó los efectos de las políticas que, según él, benefician a pocos en detrimento de la mayoría: “¿Por qué yo debería beneficiar a tres corruptos ineficientes en contra de 48 millones de argentinos?“.

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Paolo Rocca fue uno de los empresarios cuestionados por Javier Milei.

“¿O acaso es justo pagar los neumáticos cuatro veces más caros? ¿O acaso es justo pagar los tubos de acero tres veces más caros? Me parece que no. Y que lo paguemos todos los nabos como nosotros con gas más caro porque el tubo es más caro y el precio del transporte se traslada directo”, continuó, en una alusión a Javier Madanes Quintanilla, dueño de Fate, y Paolo Rocca, CEO de Techint.

“Me están proponiendo que yo tuerza la voluntad del mercado modificando los precios. O que si alguien ganó y alguien perdió, hay que compensar al que perdió. Eso es una aberración porque implica que quieren omitir el efecto de reasignación de cambio de precios relativos. Por lo tanto, el sector que se tiene que expandir, no se expande; y el sector que se tiene que contraer, se queda parasitando”, juzgó el mandatario.

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“Sálvador Di Stefano dijo ‘vieron que ahora todo el mundo come huevos’. La pregunta es ¿a los huevos le ponen mermelada en la tostada? No. ¿Están mandando a la quiebra a los productores de mermelada? ¿Por qué si le pasa al productor de mermelada nadie se queja pero si le pasa a Don Chatarrín todo el mundo pone el grito en el cielo? ¿Porque tiene más poder?“, sumó hacia el final.

El origen del cortocircuito

En la Casa Rosada, la tensión con Madanes Quintanilla comenzó por el momento elegido para comunicar el cierre de Fate, la tradicional fábrica de neumáticos argentina cuyo propietario es referente del sector industrial y también titular de Aluar, la mayor productora de aluminio primario en el país.

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Javier Milei también apuntó contra Javier Madanes Quintanilla, dueño de Aluar y Fate. REUTERS/Enrique Marcarian

A mediados de febrero, la firma comunicó el cese definitivo de sus operaciones como fabricante de neumáticos. Con más de ochenta años de historia, desvinculó a sus 920 trabajadores y procedió al cierre de su planta ubicada en Virreyes, partido de San Fernando, provincia de Buenos Aires. La decisión provocó un cortocircuito con el Gobierno y la compañía se encuentra inmersa en un proceso judicial que frena el cierre.

En cuanto a la trama con Rocca, a fines de enero 2026, la adjudicación a la firma india Welspun del contrato para proveer tubos al gasoducto que conectará Vaca Muerta con Río Negro provocó un cruce público entre el presidente Javier Milei y el CEO del Grupo Techint.

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La licitación significó un cambio relevante: por primera vez en décadas, una empresa internacional desplazó a un proveedor nacional en un área clave. Welspun presentó una oferta final de 203 millones de dólares para 480 kilómetros de ductos, cifra 25% inferior a la última propuesta de Tenaris, subsidiaria de Techint. El grupo argentino sostuvo que esa diferencia se explica por prácticas de competencia desleal, ya que los tubos se producen en India y contienen insumos chinos a valores más bajos que los del mercado local.

La respuesta presidencial no tardó en llegar. Milei definió al referente industrial como "Don Chatarrín de los Tubitos Caros" en varias oportunidades y lo acusó de querer cobrar “tres veces más” por la licitación que, finalmente, quedó en manos del competidor indio.

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