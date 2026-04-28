Mauricio Macri: “Siento que el populismo se está acabando acá y en la región”

El ex Presidente Mauricio Macri y Álvaro Vargas Llosa participaron en un panel de discusión durante la cena anual de la Fundación Libertad en Rosario. El evento abordó la dirección política de Argentina y la región.

En la cena anual de la Fundación Libertad, el ex presidente Mauricio Macri fue uno de los principales protagonistas al exponer su mirada sobre el rumbo político del país y de la región. Durante un intercambio con Álvaro Vargas Llosa, Macri planteó que percibe un cambio de época: “Siento que el populismo se está acabando acá y en la región”.

La velada en la Fundación reunió a referentes políticos y sociales de distintas partes del continente. Macri, ya sin cargo institucional pero activo en el debate público, renovó conceptos sobre la situación de Venezuela. Ante la consulta sobre el impacto de los recientes movimientos políticos en ese país, el ex mandatario subrayó que el proceso abierto “no es un punto de llegada, sino de partida”. Sugirió la importancia de sostener la presión internacional y de establecer un calendario electoral que permita restituir la normalidad institucional. En su perspectiva, “no está imperando un sistema democrático” en Venezuela y la solución exige pasos concretos.

PUBLICIDAD

Durante el evento, se proyectó un mensaje grabado por María Corina Machado, dirigente de la oposición venezolana, quien reclamó avances en la democratización y la restauración de los derechos políticos. Macri valoró su liderazgo y el modo en que, pese a las adversidades, logró mantener la coherencia en su accionar.

“Es un gran ejemplo para muchos de los dirigentes que hoy están acá”, sostuvo el expresidente, quien remarcó la importancia de priorizar objetivos de largo plazo. En esa línea, recordó que Machado enfrentó una persecución sostenida por parte del gobierno venezolano y que, aun así, sostuvo su rol opositor.

PUBLICIDAD

Mauricio Macri escuchó el mensaje de María Corina Machado durante el evento, valorando su liderazgo en la oposición venezolana

“Corina tuvo todo un Gobierno persiguiéndola, batallando como una gladiadora y de golpe ver este movimiento de los venezolanos, es muy positivo”, expresó Macri, atribuyendo al pueblo venezolano el mérito de haber recuperado la esperanza tras largos años de crisis. “Los venezolanos dijeron: ‘al menos salimos del punto del no retorno y tenemos esperanza’”.

El expresidente describió el liderazgo de Machado como “firme pero sereno”, y compartió su opinión sobre la necesidad de sumar apoyos internacionales al proceso de transición. En particular, mencionó la visita de Machado a la Casa Blanca para agradecer el respaldo de Donald Trump y destacó el valor de ese gesto en un contexto de incertidumbre política. “Venezuela merece restablecer la democracia plena”, afirmó, y propuso que el proceso no puede extenderse de manera indefinida.

PUBLICIDAD

En el plano regional, Macri se mostró convencido de que la etapa del populismo está llegando a su fin. Planteó que la sociedad valora cada vez más la meritocracia, el esfuerzo personal y la iniciativa emprendedora. “Hay muchísima más gente que entiende la importancia de la meritocracia, del libre emprender, cosas que antes estaban tapadas”, expresó. En su análisis, los países de la región buscan nuevas respuestas y apuestan por caminos que apunten a la generación de confianza y a la consolidación de marcos institucionales más sólidos.

El expresidente argentino destacó que la sociedad regional ahora prioriza la meritocracia y el libre emprender

Macri vinculó ese proceso con la situación interna de la Argentina, donde, según su mirada, las ideas de la libertad ganan lugar y generan nuevas oportunidades. “Estas ideas que hoy imperan en la Argentina conducen a la felicidad”, subrayó, asociando esa tendencia con la seguridad jurídica, la menor cantidad de regulaciones y la mejora de la infraestructura. Definió a la confianza como un elemento central para el desarrollo y describió la necesidad de perseverar en la aplicación de leyes modernas para sostener ese rumbo.

PUBLICIDAD

Consultado sobre el contexto internacional, el exmandatario describió a América Latina como “una región de paz” con posibilidades de crecimiento, aun en medio de las tensiones globales. “La confianza se genera a través de la perseverancia con leyes inteligentes y modernas”, añadió, y sugirió que la región está llamada a aprovechar las oportunidades que surgen en el nuevo escenario mundial.

El evento también permitió un cruce de referencias con Vargas Llosa, quien analizó el predominio de fuerzas de izquierda en países como Brasil y México. Macri insistió en su optimismo, al considerar que los procesos de cambio avanzan aunque de modo gradual. “Son procesos de acumulación lentos, pero hay oportunidades para la región”, concluyó.

PUBLICIDAD