Política

Mauricio Macri: “Siento que el populismo se está acabando acá y en la región”

En la cena anual de la Fundación Libertad, el ex presidente compartió su visión sobre el panorama político latinoamericano, abordando la necesidad de un calendario electoral en Venezuela y destacando el rol de María Corina Machado en el proceso de transición

Guardar
El ex Presidente Mauricio Macri y Álvaro Vargas Llosa participaron en un panel de discusión durante la cena anual de la Fundación Libertad en Rosario. El evento abordó la dirección política de Argentina y la región.

En la cena anual de la Fundación Libertad, el ex presidente Mauricio Macri fue uno de los principales protagonistas al exponer su mirada sobre el rumbo político del país y de la región. Durante un intercambio con Álvaro Vargas Llosa, Macri planteó que percibe un cambio de época: “Siento que el populismo se está acabando acá y en la región”.

La velada en la Fundación reunió a referentes políticos y sociales de distintas partes del continente. Macri, ya sin cargo institucional pero activo en el debate público, renovó conceptos sobre la situación de Venezuela. Ante la consulta sobre el impacto de los recientes movimientos políticos en ese país, el ex mandatario subrayó que el proceso abierto “no es un punto de llegada, sino de partida”. Sugirió la importancia de sostener la presión internacional y de establecer un calendario electoral que permita restituir la normalidad institucional. En su perspectiva, “no está imperando un sistema democrático” en Venezuela y la solución exige pasos concretos.

PUBLICIDAD

Durante el evento, se proyectó un mensaje grabado por María Corina Machado, dirigente de la oposición venezolana, quien reclamó avances en la democratización y la restauración de los derechos políticos. Macri valoró su liderazgo y el modo en que, pese a las adversidades, logró mantener la coherencia en su accionar.

“Es un gran ejemplo para muchos de los dirigentes que hoy están acá”, sostuvo el expresidente, quien remarcó la importancia de priorizar objetivos de largo plazo. En esa línea, recordó que Machado enfrentó una persecución sostenida por parte del gobierno venezolano y que, aun así, sostuvo su rol opositor.

PUBLICIDAD

Cena Fundacion Libertad 2026
Mauricio Macri escuchó el mensaje de María Corina Machado durante el evento, valorando su liderazgo en la oposición venezolana

“Corina tuvo todo un Gobierno persiguiéndola, batallando como una gladiadora y de golpe ver este movimiento de los venezolanos, es muy positivo”, expresó Macri, atribuyendo al pueblo venezolano el mérito de haber recuperado la esperanza tras largos años de crisis. “Los venezolanos dijeron: ‘al menos salimos del punto del no retorno y tenemos esperanza’”.

El expresidente describió el liderazgo de Machado como “firme pero sereno”, y compartió su opinión sobre la necesidad de sumar apoyos internacionales al proceso de transición. En particular, mencionó la visita de Machado a la Casa Blanca para agradecer el respaldo de Donald Trump y destacó el valor de ese gesto en un contexto de incertidumbre política. “Venezuela merece restablecer la democracia plena”, afirmó, y propuso que el proceso no puede extenderse de manera indefinida.

En el plano regional, Macri se mostró convencido de que la etapa del populismo está llegando a su fin. Planteó que la sociedad valora cada vez más la meritocracia, el esfuerzo personal y la iniciativa emprendedora. “Hay muchísima más gente que entiende la importancia de la meritocracia, del libre emprender, cosas que antes estaban tapadas”, expresó. En su análisis, los países de la región buscan nuevas respuestas y apuestan por caminos que apunten a la generación de confianza y a la consolidación de marcos institucionales más sólidos.

Cena Fundacion Libertad 2026
El expresidente argentino destacó que la sociedad regional ahora prioriza la meritocracia y el libre emprender

Macri vinculó ese proceso con la situación interna de la Argentina, donde, según su mirada, las ideas de la libertad ganan lugar y generan nuevas oportunidades. “Estas ideas que hoy imperan en la Argentina conducen a la felicidad”, subrayó, asociando esa tendencia con la seguridad jurídica, la menor cantidad de regulaciones y la mejora de la infraestructura. Definió a la confianza como un elemento central para el desarrollo y describió la necesidad de perseverar en la aplicación de leyes modernas para sostener ese rumbo.

Consultado sobre el contexto internacional, el exmandatario describió a América Latina como “una región de paz” con posibilidades de crecimiento, aun en medio de las tensiones globales. “La confianza se genera a través de la perseverancia con leyes inteligentes y modernas”, añadió, y sugirió que la región está llamada a aprovechar las oportunidades que surgen en el nuevo escenario mundial.

El evento también permitió un cruce de referencias con Vargas Llosa, quien analizó el predominio de fuerzas de izquierda en países como Brasil y México. Macri insistió en su optimismo, al considerar que los procesos de cambio avanzan aunque de modo gradual. “Son procesos de acumulación lentos, pero hay oportunidades para la región”, concluyó.

Temas Relacionados

Mauricio MacriFundación LibertadVenezuelaÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Javier Milei: “Lo peor ya pasó a pesar del ataque de la política que no se pudo llevar puesto el programa”

En la Fundación Libertad, el Presidente repudió “el intento de asesinato” contra Donald Trump y lo vinculó a la Izquerida. Luego hizo una fuerte defensa a su plan económico, dijo que la inflación bajará y ratificó: “No nos vamos a apartar un ápice de nuestra ortodoxia”

Javier Milei: “Lo peor ya pasó a pesar del ataque de la política que no se pudo llevar puesto el programa”

El Gobierno intimó a los rectores a que garanticen las clases tras el paro docente universitario: la respuesta de la UBA

El Ministerio de Capital Humano solicitó medidas y que se active un plan de contingencia para recuperar el dictado de las materias. Emiliano Yacobitti cruzó al Ejecutivo y reiteró el reclamo por el financiamiento universitario

El Gobierno intimó a los rectores a que garanticen las clases tras el paro docente universitario: la respuesta de la UBA

Lucas Romero: “La trampa de este Gobierno es que está intentando implementar un cambio económico que requiere de confianza”

En diálogo con el equipo de Infobae al Regreso, el director de Synopsis advirtió que la falta de conducción política y las internas abiertas debilitan la credibilidad del Gobierno y complican la posibilidad de sostener las reformas económicas

Lucas Romero: “La trampa de este Gobierno es que está intentando implementar un cambio económico que requiere de confianza”

Martín Yeza, diputado del PRO: “La kriptonita de cualquier ajuste es la corrupción”

Durante una entrevista en Infobae al Regreso, el legislador del PRO remarcó el peligro de la corrupción en medio del ajuste económico y pidió explicaciones claras al gobierno de Javier Milei

Martín Yeza, diputado del PRO: “La kriptonita de cualquier ajuste es la corrupción”

El Gobierno homologó sin cambios la paritaria del Sindicato de Comercio y evitó un nuevo frente gremial

Finalmente, el escenario que parecía tener complicaciones en las últimas semanas se resolvió tras el acuerdo con la Secretaría de Trabajo. Las claves del acuerdo

El Gobierno homologó sin cambios la paritaria del Sindicato de Comercio y evitó un nuevo frente gremial
DEPORTES
“No puede decir ‘mi corazón es rojo’”: el dilema futbolero que compartió Flavio Azzaro con un juguete de su hijo

“No puede decir ‘mi corazón es rojo’”: el dilema futbolero que compartió Flavio Azzaro con un juguete de su hijo

“Tan normal como ir al mercado”: la peculiar defensa de los acusados en el escándalo de drogas y prostitución vinculado a deportistas

Los detalles de la llamada que reconcilió a Michael Jordan y Charles Barkley tras 14 años: quién fue el mediador

“Me hicieron una trampa”: una ex promesa del Barcelona reveló la broma que le jugaron Messi y Neymar cuando se sumó al plantel

La emoción del padre de Colapinto tras la multitudinaria exhibición: “Franco logró algo que tenía pendiente”

TELESHOW
Reapareció Romina Orthusteguy, ex de Eduardo Carrera de Gran Hermano, y recordó el infierno que vivió junto a él

Reapareció Romina Orthusteguy, ex de Eduardo Carrera de Gran Hermano, y recordó el infierno que vivió junto a él

La pregunta de Anita Espasandín a Benjamín Vicuña y la reacción del actor: “¿Nos casamos?”

Zaira Nara y Paula Chaves, cerca de su reconciliación, hablaron de la charla que tuvieron: “Fue lindo para las dos”

La crisis de llanto de Tamara Paganini en Gran Hermano al recordar la muerte de sus hijos: “Eran mellizos”

El desesperado pedido de Verónica Llinás: “Me dejé el celular en un restorán en Puerto Madero y me lo chorearon”

INFOBAE AMÉRICA

Irán está al borde del colapso petrolero: el régimen se queda sin espacio para almacenar crudo y enfrenta un inminente recorte

Irán está al borde del colapso petrolero: el régimen se queda sin espacio para almacenar crudo y enfrenta un inminente recorte

Estados Unidos pidió a la ONU la creación de una coalición internacional para garantizar la seguridad en el estrecho de Ormuz

Estados Unidos advirtió que las empresas que trabajen con aerolíneas iraníes se arriesgan a sufrir sanciones

Marco Rubio rechazó la oferta iraní sobre el estrecho de Ormuz y acusó a Teherán de querer cobrar peaje por una vía internacional

Japón creó un panel de expertos para revisar su estrategia de defensa en medio de la escalada de tensiones regionales