“No puede decir ‘mi corazón es rojo’”: el dilema futbolero que compartió Flavio Azzaro con un juguete de su hijo

La aparición de una frase inesperada en el juguete favorito de su hijo generó risas el programa del periodista

El episodio doméstico que protagonizó el periodista deportivo Flavio Azzaro generó desbordes de humor y debate en la comunidad digital. Todo comenzó cuando compartió en el programa de streaming No podemos perder de AZZ una escena cotidiana relacionada con el juguete más preciado de su hijo recién nacido, Piero: un muñeco del personaje infantil Plim Plim que, al accionar su caja de sonido, repite una frase que va en contra de la preferencia futbolística del comunicador.

El periodista, que en febrero anunció el nacimiento de su primer hijo junto a Sol Nobile, relató cómo la vida con un bebé lo enfrentó a situaciones inesperadas. “Mi hijo está enamorado de Plim Plim”, expuso de entrada ante su audiencia. Según su testimonio, el muñeco es el recurso capaz de apaciguar el llanto de Piero en momentos difíciles. “Es casi lo único que lo calma en situaciones muy adversas, como por ejemplo, cólicos”, enfatizó.

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Azzaro profundizó: “En situaciones muy adversas, no detectamos por qué llora, que es algo que es muy, muy difícil, porque lloran por todo. Los bebés no tienen manera de poder expresarte lo que les está sucediendo. Pero Plim Plim es lo más grande que hay, lo calma. Eso me venía diciendo Sol”.

Flavio Azzaro quedó sorprendido con el muñeco favorito de su hijo

El periodista narró una secuencia de juego que protagonizó con su hijo y el muñeco. “Una mañana bajo, veo que Plim Plim está jugando, la está rompiendo”, describió entre risas. Azzaro observó la interacción de Piero con el muñeco: “Lo miraba, se lo movía, lo seguía, iba, venía, se lo sacaba, lloraba, aparecía y hasta que en un momento veo que tiene sonidos Plim Plim”.

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La rutina familiar tomó un giro inesperado cuando, al explorar la caja de sonido del peluche, Azzaro decidió compartir la experiencia en vivo. “Y escuchen esto. Le digo: ‘Vení, vení, vení. Vamos a jugar’”, relató, mientras acercaba el peluche al micrófono. Al presionar el mecanismo, sonó la frase “Mi corazón es rojo”. En ese instante, la reacción fue inmediata y colectiva. “¡Nooo!”, exclamaron todos los presentes ante la sorpresa, entre risas.

El detalle que encendió la indignación del periodista reside en su conocida pasión por Racing. Azzaro, hincha confeso de la Academia, explicó su conflicto: “¿Sabés qué? Solté el Plim Plim y le dije a Sol: ‘Tenemos que charlar’”. La anécdota se transformó en una reflexión futbolera: “Es muy fuerte”, reconoció con tono de humor, ante la relación del color del corazón del muñeco con Independiente.

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El periodista deportivo compartió una anécdota simpática en su programa de AZZ (Jaime Olivos)

El periodista detalló su razonamiento ante la comunidad: “No puede decir: ‘Mi corazón es rojo’. Entonces, ¿vos qué tenés que hacer? Secuestrarlo, traerlo a AZZ y este muñeco desaparece. No vuelve más. Y tendremos que buscar, con todo el amor del mundo, otro personaje que alivie los cólicos”.

En caso de no encontrar un sustituto para Plim Plim, Azzaro planteó su dilema: “Volveremos con Plim Plim, porque si no mi mujer me va a decir: ‘Te llevaste a Plim Plim, hazte cargo’. Si no, gritaré: ‘¡Mi corazón is blue light!’”, sentenció entre risas, dando cierre a la anécdota.

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El relato no tardó en viralizarse entre los seguidores del periodista y los fanáticos del personaje infantil, quienes se sumaron al intercambio de bromas. La cuenta oficial del payaso infantil, con más de cinco millones de seguidores, no dejó pasar la oportunidad de sumarse a la conversación y respondieron al video: “No hay dudas de que Piero llevará tu color del corazón (emoji de corazón celeste) y que también aprenderá valores positivos junto a Plim Plim ¡Gracias Flavio por compartirnos esta historia tan divertida!”.