Estados Unidos pidió a la ONU la creación de una coalición internacional para garantizar la seguridad en el estrecho de Ormuz

El representante estadounidense en Naciones Unidas, Mike Waltz, insistió en una respuesta internacional para acelerar las tareas de desminado en el estrecho de Ormuz (REUTERS/Brendan McDermid)

El representante estadounidense en Naciones Unidas, Mike Waltz, solicitó este lunes ante el Consejo de Seguridad la formación de una coalición internacional que asegure la libre navegación en el estratégico estrecho de Ormuz, un paso vital para el comercio global de petróleo y gas.

Waltz enfatizó la urgencia de eliminar las minas desplegadas en la zona y de sumar a países aliados con capacidad real para respaldar las tareas de desminado y protección de las rutas marítimas.

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“El ejército estadounidense ha iniciado la remoción de minas para garantizar la seguridad del estrecho, pero es momento de multiplicar los esfuerzos”, afirmó Waltz ante el Consejo.

El diplomático denunció que las minas han sido colocadas “de forma indiscriminada” y acusó a Irán de reconocer su responsabilidad en la siembra de explosivos, aunque aseguró que las autoridades iraníes ahora alegan desconocer la localización exacta de estos artefactos.

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EEUU solicitó a la ONU la creación de una coalición internacional para garantizar la seguridad en el estrecho de Ormuz (REUTERS/Jeenah Moon/Archivo)

“Irán ha admitido estos crímenes, pero es tan incompetente que ahora dice que no sabe dónde están las minas”, subrayó.

Waltz hizo un llamado a la comunidad internacional para que se sume a la iniciativa estadounidense y defienda la libertad de navegación, argumentando que el cierre del estrecho no solo afecta al comercio de hidrocarburos, sino también a la entrega de ayuda humanitaria.

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“El mundo necesita comprometerse a mantener abiertas estas arterias del comercio global. Son esenciales para la economía y para el suministro del 80% de la ayuda de las agencias humanitarias”, afirmó.

La preocupación por la seguridad en Ormuz ha ido en aumento tras el incremento de incidentes en la zona y la interrupción del flujo habitual de petróleo, gas natural y fertilizantes. La tensión se agravó luego de que Washington ordenara intensificar las operaciones de desminado y autorizara a la Armada a atacar cualquier embarcación sospechosa de estar desplegando minas en el canal. Días atrás, el presidente Donald Trump advirtió que mantendrá el bloqueo naval para asfixiar las exportaciones de petróleo iraní, con la expectativa de que esta presión lleve a Teherán a negociar nuevas condiciones.

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La crisis en el estrecho de Ormuz ha paralizado el tránsito de cientos de buques y disparado los precios internacionales de la energía, con gobiernos de todo el mundo pendientes de una solución que permita restablecer la normalidad logística en la región. Las autoridades estadounidenses han insistido en que la reapertura del paso es una prioridad estratégica y que no aceptarán un escenario en el que Irán condicione el acceso o exija pagos por el tránsito internacional.

El presidente Donald Trump advirtió que mantendrá el bloqueo naval para asfixiar las exportaciones de petróleo iraní (AP Foto/Asghar Besharati)

En paralelo a la discusión en la ONU, la Casa Blanca estudia una propuesta iraní para reabrir el canal y avanzar hacia el fin de la guerra, aunque el plan de Teherán incluye postergar las negociaciones sobre su programa nuclear.

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Según fuentes diplomáticas, Estados Unidos mantiene inalterables sus demandas para una reapertura total y sin condiciones, y exige que cualquier acuerdo garantice la entrega del uranio enriquecido iraní a potencias extranjeras.

El diálogo entre Washington y Teherán entró en una fase crítica después de que el canciller iraní, Abbas Araghchi, se retirara de Pakistán sin confirmar su asistencia a una nueva ronda de negociaciones. La Casa Blanca, en consecuencia, canceló el viaje de sus enviados especiales Steve Witkoff y Jared Kushner, quienes debían continuar el proceso en Islamabad.

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Programa nuclear de Teherán

La tensión entre ambas potencias se trasladó también a la conferencia de revisión del Tratado de No Proliferación Nuclear, donde funcionarios de Estados Unidos e Irán intercambiaron acusaciones sobre el historial nuclear de la República Islámica.

Estados Unidos expresó su “profunda conmoción” por el nombramiento de Irán como uno de los vicepresidentes de la conferencia, mientras que la delegación iraní rechazó las críticas como “infundadas y motivadas políticamente”.

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“En lugar de aprovechar esta conferencia para defender la integridad del TNP, se ha elegido a Irán como vicepresidente. Es una vergüenza y un bochorno para la credibilidad de esta conferencia”, sostuvo Christopher Yeaw, subsecretario de Estado estadounidense para control de armas y no proliferación.

El diálogo entre Washington y Teherán entró en una fase crítica después de que el canciller iraní, Abbas Araghchi, se retirara de Pakistán sin confirmar su asistencia a una nueva ronda de negociaciones (Alexander Kazakov/AP/ Archivo)

El futuro del estrecho de Ormuz y la estabilidad de la región sigue dependiendo de la capacidad de la comunidad internacional para coordinar medidas de seguridad, garantizar el libre tránsito marítimo y encauzar el diálogo sobre el programa nuclear iraní. Mientras tanto, el Consejo de Seguridad de la ONU evalúa la propuesta estadounidense de una alianza global para resguardar uno de los puntos neurálgicos del comercio mundial.

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(Con información de EFE y The Associated Press)