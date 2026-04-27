Receta de tarta de peras con crema pastelera, rápida y fácil

Una tarta de peras con crema pastelera casera, perfecta para sorprender en la merienda o como postre después de un almuerzo familiar -(Imagen Ilustrativa Infobae)

El aroma de una tarta recién horneada, con el dulzor de la pera y la suavidad de la crema pastelera, tiene algo que remite a meriendas en familia y tardes frescas en cualquier rincón de Argentina. Un postre simple, con ingredientes de todos los días, que transforma lo cotidiano en algo especial.

Esta tarta suele aparecer en cumpleaños, como postre liviano después de un asado o en la mesa de la merienda cuando hay ganas de algo casero y distinto. La combinación de peras frescas y crema pastelera es un clásico que nunca falla: fresco, cremoso y siempre reconfortante.

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Receta de tarta de peras con crema pastelera

La tarta de peras con crema pastelera se compone de una base crocante de masa, rellena con una crema pastelera suave y cubierta con peras frescas cortadas en gajos. Es ideal para quienes buscan un postre fácil y rápido, pero con un resultado vistoso y delicioso.

Tiempo de preparación

Total: 50 minutos

Preparación: 20 minutos

Cocción: 30 minutos

Ingredientes

1 disco de masa para tarta (puede ser comprada o casera)

3 peras maduras pero firmes

500 ml de leche

100 g de azúcar

2 yemas de huevo

40 g de maicena

1 cucharadita de esencia de vainilla

1 cucharada de manteca

2 cucharadas de azúcar extra para espolvorear

El esmalte dental se forma por millones de prismas microscópicos que le otorgan su resistencia y capacidad para dispersar impacto - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer tarta de peras con crema pastelera, paso a paso

Precalentar el horno a 180°C. Estirar la masa y forrar una tartera (22-24 cm). Pinchar la base con tenedor y reservar. En una cacerola, calentar la leche con la mitad del azúcar y la vainilla hasta que casi hierva. En un bol, mezclar las yemas, el resto del azúcar y la maicena hasta lograr una crema lisa. Verter la leche caliente sobre la mezcla de yemas, batiendo constantemente. Volver todo a la cacerola y cocinar a fuego bajo, mezclando siempre hasta espesar (consejo técnico: no dejar de revolver para que no se pegue). Retirar del fuego y agregar la manteca. Dejar enfriar la crema pastelera cubierta con film adherido al contacto. Volcar la crema pastelera sobre la masa. Pelar las peras, cortar en gajos y acomodar sobre la crema. Espolvorear con el azúcar extra. Hornear por 30 minutos o hasta que la masa esté dorada y las peras tiernas. Dejar entibiar antes de servir. Se puede espolvorear con azúcar impalpable al final para dar un toque más vistoso.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 8 porciones.

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¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 270 kcal

Grasas: 9 g

Carbohidratos: 42 g

Proteínas: 5 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.