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Ver imágenes de comida en redes sociales puede reducir el consumo real de alimentos, afirma un estudio

Una investigación de las universidades de Bristol y Buffalo reveló que las personas a dieta dedican un 30% más de tiempo a observar videos y fotografías de productos calóricos, pero se muestran más moderadas cuando tienen acceso físico a ellos

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Vista superior de una persona sentada, sosteniendo un smartphone negro en vertical con ambas manos, viendo un reel de comida que muestra un plato de pasta.
Una investigación con 840 adultos liderada por la Universidad de Bristol halló que quienes controlan su alimentación consumen menos alimentos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio liderado por la Universidad británica de Bristol y realizado junto con la Universidad estadounidense de Buffalo reveló que las personas a dieta utilizan imágenes de comida en redes sociales como herramienta para controlar sus antojos. La investigación desafía la idea de que ver alimentos tentadores en internet promueve el consumo impulsivo.

El equipo investigó el comportamiento de los participantes, de entre 19 y 77 años, a través de encuestas y experimentos de laboratorio. El análisis mostró que quienes estaban a dieta dedicaron un 30% más de tiempo a observar videos y fotos de postres y comidas ricas en calorías frente a quienes no controlaban su alimentación. Sin embargo, al tener la oportunidad de acceder a esos alimentos de forma real, consumieron menos cantidad que el resto.

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La exposición visual pareció disminuir el deseo de comer el producto físico. Esta tendencia se confirmó en los experimentos: los participantes a dieta miraron durante un 50% más de tiempo las imágenes de comida poco saludable, pero aun así demostraron mayor autocontrol cuando pudieron consumir esos mismos alimentos, mostrando así que la exposición digital puede reducir el consumo real.

Una mujer de unos 50 años con el rostro visible, come un trozo de pescado a la parrilla con un tenedor y un cuchillo, mientras un cerebro brillante flota sobre su cabeza.
El experimento incluyó encuestas y pruebas de laboratorio, mostrando que mirar videos y fotos de alimentos disminuye la ingesta (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por otra parte, la autora principal, Dra. Esther Kang, indicó: “Las personas pueden utilizar imágenes de alimentos como herramienta de autorregulación”. Según Kang, interactuar con contenido sobre comida puede ayudar a satisfacer antojos sin necesidad de consumir el alimento real, lo que convierte estas búsquedas digitales en una forma sencilla de apoyar los objetivos dietéticos.

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Implicancias para la industria alimentaria y estrategias digitales

El coautor Dr. Arun Lakshmanan explicó que este fenómeno se denomina “saciedad multimodal” y consiste en que el cerebro puede experimentar cierta satisfacción al consumir alimentos visualmente en lugar de físicamente. El estudio incluyó la visualización de videos cortos de postres de alto y bajo contenido calórico, así como imágenes de comida rápida y opciones saludables. Quienes estaban a dieta se sintieron más atraídos por los alimentos indulgentes, pero la exposición a este tipo de contenido redujo su consumo posterior.

Los resultados cuestionan la creencia de que ver contenidos tentadores en redes sociales necesariamente impulsa a comer más. Los datos sugieren que la interacción visual puede funcionar como sustituto parcial y contribuir a la regulación de la ingesta calórica.

Contexto poblacional y oportunidades de autocontrol

Persona sostiene un smartphone vertical mostrando reels de comida. En la mesa, un croissant mordido, una taza de café y otros alimentos.
Investigadores observaron que quienes mantenían una dieta miraban imágenes de comida alta en calorías más tiempo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio señala que alrededor del 60% de las mujeres y el 40% de los hombres en Estados Unidos siguen algún tipo de dieta, lo que impulsa una industria de pérdida de peso valorada en USD 257.000 millones. Kang sugiere que el acceso a material gratuito en línea podría ayudar a quienes desean evitar excesos y controlar su ingesta, aunque aclara que las imágenes no sustituyen por completo el deseo de comer ciertos alimentos.

Según los autores, la visualización de comida en internet podría convertirse en una estrategia sencilla para apoyar el autocontrol, especialmente en un entorno digital donde el contenido sobre alimentación es abundante y accesible. El trabajo argumenta que, ante la dificultad para evitar la exposición a imágenes de comida en redes sociales, las personas pueden aprovechar este contenido como herramienta de autocontrol y apoyo dietético.

En esta línea, estudios anteriores en psicología alimentaria señalaron que imaginar el consumo de un alimento puede disminuir el deseo real de ingerirlo, fenómeno conocido como “saciedad sensorial específica”. Investigaciones publicadas en revistas como Appetite y Psychological Science indican que la exposición repetida a imágenes de comida, o la visualización mental detallada de comer un alimento, reduce la intensidad de los antojos al activar mecanismos similares a los que ocurren durante el consumo real. Esta evidencia científica apoya la idea de que el consumo visual podría incorporarse como herramienta en programas de manejo del apetito y control de peso.

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