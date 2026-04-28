Un supuesto narcotraficante es el primer nacional que Costa Rica extradita a Europa

Las autoridades judiciales costarricenses informaron que José Johny Angulo, de 55 años, fue reclamado por la justicia italiana por su supuesta implicación en el envío de cocaína en contenedores hacia la organización mafiosa Ndrangheta.

El envío de José Johnny Angulo, alias ‘John Cadenas’, a una prisión en Italia marca un giro sin precedentes en la política judicial de Costa Rica.

Por primera vez, un costarricense es extraditado a Europa bajo la acusación de liderar operaciones de narcotráfico internacional, tras la reciente reforma que permite estas entregas por delitos específicos.

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Las autoridades judiciales costarricenses informaron que Angulo, de 55 años, fue reclamado por la justicia italiana por su supuesta implicación en el envío de cocaína en contenedores hacia la organización mafiosa Ndrangheta.

Michael Soto, director interino del Organismo de Investigación Judicial, afirmó que los movimientos de Angulo consistían en la recepción de cargamentos en el sur del país, para su posterior traslado al Caribe y, finalmente, a Europa.

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Desde julio de 2025, Angulo estaba bajo detención en Costa Rica. Tras meses de trámites judiciales, este lunes se concretó su extradición, en cumplimiento de la reforma constitucional aprobada en mayo del año anterior.

Dicha reforma permite la extradición de nacionales únicamente por delitos de narcotráfico y terrorismo, una excepción a la histórica protección constitucional costarricense contra la entrega de ciudadanos propios a tribunales extranjeros.

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La reforma constitucional y sus primeras consecuencias

La modificación legal significó un punto de inflexión para la justicia costarricense. Antes de la extradición de Angulo, otros dos ciudadanos ya habían sido entregados a Estados Unidos: el exministro de Seguridad y exmagistrado Celso Gamboa, junto a su socio Edwin López, conocido como ‘Pecho de rata’. Ambos fueron enviados el 20 de marzo a Estados Unidos, donde enfrentan cargos similares.

Celso Gamboa Sánchez y Alejandro López Vega, alias “Pecho Rata”, podrían convertirse en los primeros costarricenses extraditados a Estados Unidos tras la aprobación de la reforma constitucional. Fuente: Imagen realizada con IA

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, Gamboa figura como uno de los principales articuladores del narcotráfico en Costa Rica, facilitando el traslado de cocaína desde Colombia hacia Estados Unidos a través del territorio costarricense.

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La acusación también detalla que utilizó su red de contactos en el Gobierno para obtener información privilegiada sobre investigaciones antidrogas, que luego vendía a otros traficantes.

Actualmente, cerca de veinte costarricenses son requeridos en procesos de extradición, la mayoría por Estados Unidos y por delitos relacionados con el tráfico internacional de estupefacientes.

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Costa Rica, centro logístico en las rutas de la droga

Costa Rica, país centroamericano sin ejército desde 1948, ocupa una posición estratégica en las rutas internacionales del narcotráfico. Las autoridades han detectado que el país se ha transformado en un centro logístico clave, donde diferentes grupos criminales almacenan y distribuyen cargamentos provenientes de Sudamérica, con destino final en Estados Unidos y Europa.

La confrontación entre bandas por el control de estas rutas ha sido identificada como causa directa del aumento en las cifras de homicidios en los últimos años. El narcotráfico se mantiene como el principal desafío en materia de seguridad interna, según fuentes oficiales.

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Cooperación internacional y nuevas estrategias

En respuesta al crecimiento del problema, Costa Rica reforzó su cooperación con Estados Unidos en los últimos años. En marzo pasado, el país se incorporó a la iniciativa regional Escudo de las Américas, impulsada por el entonces presidente estadounidense Donald Trump. Esta alianza tiene como propósito fortalecer la lucha contra los cárteles y frenar el flujo de drogas hacia Norteamérica.

En respuesta al crecimiento del problema, Costa Rica reforzó su cooperación con Estados Unidos en los últimos años. En marzo pasado, el país se incorporó a la iniciativa regional Escudo de las Américas, impulsada por el entonces presidente estadounidense Donald Trump (Cortesía: Casa Presidencial)

La extradición de Angulo, junto a las entregas anteriores y la colaboración internacional, se encuadra en una política de endurecimiento judicial frente al narcotráfico. Actualmente, la reforma constitucional permite que únicamente los delitos de narcotráfico y terrorismo sean causa de extradición para ciudadanos costarricenses, manteniendo la protección para otros ilícitos.

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El cambio normativo y las recientes extradiciones muestran la presión internacional y el compromiso de Costa Rica en la persecución de los delitos transnacionales, en un contexto regional marcado por el crecimiento de las organizaciones criminales y la diversificación de sus rutas.