La pregunta de Anita Espasandín a Benjamín Vicuña y la reacción del actor: “¿Nos casamos?”

La pareja compartió imágenes antes de su paso por la alfombra roja (Video: Instagram)

Tras asistir a los Martín Fierro de la Moda 2026, Anita Espasandín compartió en su cuenta de Instagram una serie de imágenes en blanco y negro junto a Benjamín Vicuña y acompañó la publicación con una pregunta directa: “¿Nos casamos?”. La empresaria cerró el mensaje con un guiño y emojis, lo que generó una inmediata reacción entre sus seguidores.

En la secuencia de imágenes, Espasandín alternó fotografías de la pareja tanto juntos como por separado, documentando desde la preparación para la gala hasta una comida informal posterior al evento. La publicación incluyó agradecimientos al equipo de estilismo y referencias a los distintos momentos vividos durante la noche, con imágenes que resaltaron tanto el aspecto elegante como la complicidad entre ambos. Tras el comentario de Espasandín, Vicuña respondió en tono humorístico: “¡Ja, ja! Ya tenemos el vestido!”, alimentando la conversación en la red social.

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Anita Espasandín y Benjamín Vicuña generan revuelo en redes tras publicar imágenes juntos en los Martín Fierro de la Moda 2026 (Instagram)

La interacción entre Anita Espasandín y Benjamín Vicuña durante y después de la gala de los Martín Fierro de la Moda 2026 generó especulaciones en redes sociales sobre una posible boda, a partir de comentarios públicos y publicaciones en Instagram. Sin embargo, ambos protagonistas recurrieron al humor y aclararon que no existen planes formales de casamiento, según se desprende tanto de sus respuestas públicas en la previa de la ceremonia.

Benjamín Vicuña y Anita Espasandín en clave "black and white" para sus looks (RSFotos)

La empresaria también compartió detalles del detrás de escena tras la ceremonia. Se fotografió con la estatuilla que Vicuña recibió como Actor con mejor estilo en ficción por su actuación en la película Corazón delator, de Netflix, y posó junto a Majo Fuentes, diseñadora de vestuario de la producción. Además, la pareja se mostró comiendo una hamburguesa en el auto, aportando un tono distendido a la cobertura de la noche.

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La secuencia de fotos en blanco y negro mostró desde la gala hasta momentos informales, destacando la complicidad de Espasandín y Vicuña

Durante la alfombra roja, Vicuña dialogó con la conductora Zaira Nara, quien le consultó sobre su situación sentimental y la sintonía visual de la pareja. El actor chileno observó: “Es importante en pareja matchear. Ella está vestida de blanco, no sé si será una indirecta”, lo que provocó reacciones entre los presentes y fue interpretado como una alusión al matrimonio. La conversación continuó con Nara sugiriendo en tono de broma: “Ella debe decir: Prepárate, ponte las pilas”, mientras Vicuña replicó sonriente: “No, tranquila. Ahí la estoy remando”. El intercambio concluyó con la frase de Nara: “Te metiste solito ahí”, generando risas entre los asistentes.

Vicuña compartió su estatuilla con la diseñadora Majo Fuentes, reconociendo el trabajo detrás del vestuario en la industria audiovisual argentina

En el escenario, Vicuña recibió el premio a Actor con mejor estilo en ficción, reconocimiento otorgado por su papel en Corazón delator. Durante su discurso, agradeció a los organizadores y a Telefe, y destacó la importancia de que estos galardones valoren el trabajo en el ámbito de la ficción. El actor subrayó: “Siempre se visibiliza el trabajo de decenas de personas, que claramente atraviesan una crisis. Ahora quiero entregarle este premio a la verdadera protagonista: La diseñadora, la que creó a este personaje. Majo, pasa, por favor. Este reconocimiento es para ti”.

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La pareja aclaró mediante respuestas públicas y diálogo con la prensa que no existen planes formales de casamiento, calmando los rumores

Vicuña invitó a Majo Fuentes al escenario para compartir el trofeo, gesto que fue recibido con una ovación del público y considerado una reivindicación del trabajo en equipo en la industria audiovisual argentina.

La pregunta "¿nos casamos?" que publicó Anita Espasandín en Instagram desató especulaciones sobre una posible boda con Benjamín Vicuña

La presencia de Benjamín Vicuña en la gala de los Martín Fierro de la Moda estuvo marcada tanto por la obtención del galardón como por las declaraciones sobre el atuendo de su pareja y la forma en que abordó el tema sentimental ante la prensa. Su intervención en el escenario y la dedicatoria a la diseñadora reafirmaron el valor que otorga al trabajo colectivo en el sector audiovisual.

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