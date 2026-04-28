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Irán está al borde del colapso petrolero: el régimen se queda sin espacio para almacenar crudo y enfrenta un inminente recorte

Expertos señalan que quedan entre dos y tres semanas de capacidad antes de que Teherán deba reducir la producción

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Imagen de una plataforma de extracción en el Golfo Pérsico con una antorcha de gas activa junto a un emblema iraní (REUTERS/Raheb Homavandi/Archivo)
Imagen de una plataforma de extracción en el Golfo Pérsico con una antorcha de gas activa junto a un emblema iraní (REUTERS/Raheb Homavandi/Archivo)

Las reservas de almacenamiento de crudo del régimen iraní se encuentran cerca del límite, lo que podría obligar a recortes abruptos en la producción si la situación no cambia en las próximas semanas.

Según un análisis de la firma Kpler, Irán solo dispone de espacio suficiente para acumular petróleo durante un período de 12 a 22 días más, lo que pone al país al borde de una nueva reducción forzada de hasta 1,5 millones de barriles diarios a mediados de mayo.

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La crisis se ha intensificado desde que Estados Unidos impuso un bloqueo naval a los puertos iraníes, interrumpiendo prácticamente la salida de petróleo a través del estrecho de Ormuz, uno de los principales corredores energéticos globales.

Las cifras muestran que las exportaciones iraníes han caído drásticamente desde principios de abril, cuando el tráfico marítimo fue paralizado por la presencia de la flota estadounidense. Los envíos diarios de crudo han descendido a apenas 567.000 barriles, una caída significativa respecto a los 1,85 millones que se despachaban cada día en marzo.

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El régimen ya enfrenta una reducción acumulada de 2,5 millones de barriles diarios desde el inicio del conflicto en febrero, una situación que también ha afectado a otros exportadores de la región como Arabia Saudita, Irak, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos.

Irán al borde del colapso petrolero: el régimen se queda sin espacio para almacenar crudo y enfrenta un inminente recorte (REUTERS/Illustration/Archivo)
Irán al borde del colapso petrolero: el régimen se queda sin espacio para almacenar crudo y enfrenta un inminente recorte (REUTERS/Illustration/Archivo)

La falta de espacio para almacenar petróleo obliga a los productores a optar por recortes, ya que mantener la producción sin poder despachar los cargamentos puede saturar las instalaciones y provocar pérdidas irreversibles.

Aunque los analistas advierten que el impacto financiero sobre Teherán no será inmediato, la presión sobre las reservas y la caída de ingresos por exportaciones auguran un golpe mayor en los próximos meses.

El modelo de ventas iraní implica que los cargamentos tardan semanas en llegar a su destino principal, China, y que los pagos suelen concretarse con hasta dos meses de demora, utilizando rutas y mecanismos de pago diseñados para esquivar las sanciones internacionales.

La situación se agrava por la imposibilidad de evadir el cerco naval estadounidense. Hasta ahora, los investigadores no han registrado ningún buque petrolero iraní que haya logrado burlar el bloqueo activo en la zona del estrecho. Los cargamentos han caído en más del 70% desde que se endurecieron las medidas, y el destino de los barriles ya bombeados depende de la capacidad de almacenamiento, que está a punto de agotarse.

Hombre con chaqueta 'IRAN' y casco rojo, observando tanques de petróleo desbordados ('LLENO', 'FULL'), refinería humeante, bandera de Irán y gráficos de recorte.
Las cifras muestran que las exportaciones iraníes han caído drásticamente desde principios de abril, cuando el tráfico marítimo fue paralizado por la presencia de la flota estadounidense (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta asfixia logística ocurre en un contexto global de precios elevados del petróleo y volatilidad en los mercados energéticos. El cierre del estrecho de Ormuz ha disparado los precios internacionales del crudo, con efectos inmediatos sobre la inflación y las cuentas públicas de países dependientes de las importaciones energéticas. Qatar, por ejemplo, registró su primer déficit comercial en la historia reciente tras una caída del 90% en sus exportaciones debido al cierre de rutas marítimas.

El Fondo Monetario Internacional y otros organismos multilaterales han advertido que los mercados emergentes y los países en desarrollo son especialmente vulnerables a este tipo de shocks, ya que dependen en gran medida de la estabilidad de los precios energéticos y de la disponibilidad de suministros internacionales. El aumento de los costos ha obligado a varios gobiernos a endurecer la política monetaria y a incrementar subsidios para amortiguar el golpe sobre los hogares y las empresas.

El problema para Irán no se limita a la pérdida de ingresos inmediatos. El agotamiento de la capacidad de almacenamiento puede forzar la reducción de la producción, con consecuencias a largo plazo para la infraestructura petrolera y los empleos en el sector.

Los recortes también afectan la influencia geopolítica de Teherán, que depende en gran medida de los recursos energéticos para mantener su posición regional y financiar alianzas estratégicas.

El cierre del estrecho de Ormuz ha disparado los precios internacionales del crudo, con efectos inmediatos sobre la inflación y las cuentas públicas de países dependientes de las importaciones energéticas (REUTERS/Stringer)
El cierre del estrecho de Ormuz ha disparado los precios internacionales del crudo, con efectos inmediatos sobre la inflación y las cuentas públicas de países dependientes de las importaciones energéticas (REUTERS/Stringer)

Mientras tanto, la presión internacional sobre Irán se mantiene. Estados Unidos continúa bloqueando los puertos del país y exige concesiones en el ámbito nuclear y de seguridad regional antes de considerar cualquier levantamiento de sanciones. La falta de avances en las negociaciones y el estancamiento diplomático refuerzan el escenario de tensión y prolongan la crisis del suministro energético mundial, con consecuencias para la economía global y la estabilidad de los mercados.

(Con información de Bloomberg y Reuters)

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