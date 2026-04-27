Ciencia

Identifican seis casos de uno de los grupos sanguíneos más raros del mundo en Argentina

Un equipo del Hospital Nacional Posadas logró detectar por primera vez en el país este tipo poco frecuente, lo que permite mejorar la seguridad en transfusiones y reducir complicaciones relacionadas

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Una mano enguantada de azul sostiene un tubo de ensayo de sangre con una etiqueta que dice 'Gerbich negativo'. El fondo es un laboratorio moderno y difuso.
Argentina detectó seis casos del grupo sanguíneo Gerbich negativo, considerado uno de los menos frecuentes del mundo, en el Hospital Nacional Posadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Argentina se incorporó al reducido grupo de países que identificaron uno de los grupos sanguíneos menos frecuentes del planeta. El Hospital Nacional Posadas confirmó la detección de seis casos del grupo sanguíneo Gerbich negativo, un hallazgo que puede transformar la seguridad de transfusiones de sangre en el país. La novedad fue validada con la colaboración de la Cruz Roja Internacional de Japón, referencia mundial en inmunohematología.

Este avance no solo representa un logro científico, sino que también permite al sistema de salud nacional anticipar y prevenir complicaciones graves en transfusiones y embarazos, ya que la identificación precisa de grupos sanguíneos raros como el Gerbich negativo evita que los pacientes reciban sangre incompatible, lo que podría provocar reacciones inmunológicas.

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Además, en embarazadas, detectar estos fenotipos permite prevenir la enfermedad hemolítica del recién nacido, una condición en la que los anticuerpos de la madre atacan los glóbulos rojos del bebé, generando anemia y otros riesgos para la salud del recién nacido.

“Identificar estos fenotipos poco frecuentes es fundamental, porque una transfusión incompatible puede provocar reacciones inmunológicas graves”, sostuvo Mario Lugones, ministro de Salud de la Nación, en un posteo en la red social X.

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Primeros casos confirmados de Gerbich negativo en Argentina: cómo se logró

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La identificación de Gerbich negativo puede transformar la seguridad de transfusiones de sangre en hospitales argentinos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Hospital Posadas logró el descubrimiento a través de estudios clínicos y serológicos de alta complejidad, realizados por el equipo de Hemoterapia. Según el comunicado oficial de la institución, los seis casos confirmados comprenden tres pacientes embarazadas, dos hermanas identificadas tras un estudio familiar y un donante voluntario. La validación molecular se realizó en conjunto con la Cruz Roja Internacional de Japón, que ratificó los resultados bajo estándares internacionales.

Lugones resaltó que se trata de la primera vez que se detectan casos de Gerbich negativo en Argentina, y remarcó: “Ahora el objetivo es la detección de estos casos de forma autónoma en nuestro país, para poder acelerar diagnósticos y ampliar la capacidad de respuesta del sistema de salud”.

La detección de estos casos ubica a la Argentina en el escenario internacional de la inmunohematología de alta complejidad. Según el comunicado del Hospital Posadas, el centro identificó más del 50% de los donantes con fenotipos raros del país, y este nuevo avance refuerza la posición nacional en el área.

Qué es el grupo sanguíneo Gerbich negativo

El tipo de sangre de cada persona se determina por la presencia o ausencia de antígenos, que son moléculas que el sistema inmunológico puede reconocer como extrañas y atacar si no las identifica como propias. Los más comunes se agrupan en los sistemas ABO y Rh: A, B, AB y O, que a su vez pueden ser positivos o negativos según la presencia del factor Rh. Según la Cruz Roja de Estados Unidos, además de estos sistemas, existen más de 300 antígenos diferentes que pueden dar lugar a grupos sanguíneos poco comunes.

Renderización 3D detallada de glóbulos rojos con diferentes tipos de sangre (A+, O+, AB+, B-) y algunos glóbulos blancos dentro de un vaso sanguíneo rojo y amarillo.
Los tipos de sangre más comunes se agrupan en los sistemas ABO y Rh, existen además más de 300 antígenos que pueden dar lugar a grupos poco frecuentes (Imagen Ilustrativa Infobae)

El grupo sanguíneo Gerbich es uno de los más raros del mundo y se reconoce porque faltan ciertos antígenos en la superficie de los glóbulos rojos, relacionados con las proteínas glicoforina C (GPC) y glicoforina D (GPD), de acuerdo con un estudio publicado en Transfusion Medicine Reviews. Este grupo es tan poco frecuente que puede aparecer en menos de una persona cada mil, o incluso, en una entre millones.

Las personas con el fenotipo Gerbich negativo pueden desarrollar anticuerpos si reciben sangre común en una transfusión o durante el embarazo, ya que su sistema inmune identifica los antígenos ausentes como extraños. Esto puede causar reacciones inmunológicas graves y, en casos poco frecuentes, una enfermedad llamada anemia hemolítica autoinmune, donde el propio cuerpo destruye los glóbulos rojos.

Detectar este grupo sanguíneo en Argentina permite prevenir estos riesgos, ya que los médicos pueden planificar transfusiones seguras y brindar un control especializado en embarazos, reduciendo las complicaciones tanto para los pacientes como para los recién nacidos.

El impacto en la atención de pacientes y donantes

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Argentina desarrolla tecnología molecular propia para identificar estos fenotipos y acelerar diagnósticos en el sistema de salud (Imagen Ilustrativa Infobae)

El hallazgo tiene consecuencias directas para la seguridad transfusional y la atención obstétrica en Argentina. La identificación temprana de donantes y pacientes con grupos sanguíneos poco frecuentes permite crear registros específicos y facilita la disponibilidad de sangre compatible para quienes más la necesitan. Según el comunicado oficial del Hospital Posadas, la detección de las tres pacientes embarazadas con Gerbich negativo resulta clave para prevenir la enfermedad hemolítica del recién nacido, una complicación grave derivada de incompatibilidades sanguíneas.

A partir de la colaboración con la Cruz Roja Internacional de Japón, el país comenzó a desarrollar tecnología molecular propia para identificar estos fenotipos sin depender de centros extranjeros. La meta es acelerar los diagnósticos y mejorar la respuesta del sistema de salud ante situaciones críticas.

Finalmente, el equipo de Hemoterapia del Hospital Posadas continúa el trabajo para ampliar los registros de donantes con fenotipos raros, lo que fortalece la seguridad transfusional y permite optimizar la atención de pacientes con necesidades complejas. Concluyen que este avance posiciona a la Argentina en el escenario de la inmunohematología de alta complejidad a nivel mundial.

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