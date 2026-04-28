Panamá

Asamblea Nacional suspende proyecto que propone uso obligatorio en Panamá de un 10% de etanol en la gasolina

Diputados alegan que el tema merece un análisis más amplio, con todos los sectores de sociedad

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Etanol Indycar
Un gran sector de la población se muestra renuente a la obligación de utilizar el biocombustible.

La Asamblea Nacional suspendió hasta segunda orden el proyecto de ley 443 que propone el uso obligatorio de un 10% de etanol en la gasolina que se expende a los panameños.

La medida llega en momentos en que algunos sectores esperaban que el presidente de la República, José Raúl Mulino, llamara en los próximos días a sesiones extraordinarias del ente legislativo para la aprobación de este proyecto.

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El Órgano Legislativo entra este jueves en receso de su periodo ordinario y vuelve a sus funciones el próximo 1 de julio.

La suspensión fue aprobada con 55 votos a favor y una abstención, luego de que los jefes de bancadas acordaran la medida, argumentando que el pueblo necesita una mayor ilustración sobre los beneficios o no del etanol.

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“No queremos legislar de espaldas al pueblo panameño”, indicó el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, en declaraciones a TVN.

azucar - caña
En el país el hectareaje sembrado de caña de azúcar ha venido en retroceso.

Desde el 2013 ronda en Panamá la idea de utilizar el biocombustible, medida que no se ha podido concretar en 2014, 2023 y en 2025.

El último intento fue durante la pasada administración del presidente Laurentino Cortizo, que tenía programado que al 1 de septiembre de 2024 la mezcla del 5% sería obligatoria, en tanto que al 1 de abril de 2025 sería de 7% y al 1 de abril de 2026 sería del 10%.

Para la iniciativa del etanol “se dedicarán 35,000 hectáreas adicionales al cultivo de caña, ampliando la temporada de zafra en dos meses más”, aseguró en su momento Carlos Salcedo, ministro consejero de Asuntos Agropecuarios, de acuerdo a reportes de prensa de ese momento.

“Esto no solo diversificará la producción de azúcar, sino que también nos llevará hacia la producción de etanol, un combustible amigable con el medio ambiente”, añadió. Pasado el tiempo no se dio ni lo uno, ni lo otro.

Ahora, el debate se da en medio de una reducción en el área sembrada de caña. De 40,555 hectáreas sembradas durante el año agrícola 2016-2017, esta se redujo a 36,972 hectáreas en 2020-2021 y a 24,444 hectáreas en 2021-2022, mientras que durante el año agrícola 2023-2024 fue de 24,730 hectáreas, esta última cifra de acuerdo con el Censo Agropecuario de 2024.

El etanol es un combustible fundamental para la cadena de caña de azúcar y el agro, asegura experto del IICA. (AP foto/Andre Penner)
El etanol es un combustible fundamental para la cadena de caña de azúcar y el agro, asegura experto del IICA. (AP foto/Andre Penner)

Por conducto de la Secretaría Nacional de Energía, del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) y del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) la administración Mulino presentó ante el Órgano Legislativo un proyecto que en una primera etapa indica un corte obligatorio de la gasolina de origen fósil con un 10% de etanol.

La propuesta cuenta con el aval del sector empresarial e industrial, agrupado en la Asociación de Azúcares y Alcoholes de Panamá (Azucalpa), cuyos directivos reconocen que inicialmente no se alcanzará el 100% del abastecimiento, pero que con el tiempo este irá creciendo hasta cumplir con la demanda nacional.

“El etanol es un combustible fundamental para la cadena de caña de azúcar y el agro: actualmente, el 30% de la caña se destina a producir etanol, impulsando economías rurales y fortaleciendo la bioeconomía”, manifestó Agustín Torroba, experto internacional en biocombustibles del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) y secretario ejecutivo de la Coalición Panamericana de Biocombustibles Líquidos.

Torroba participó en abril pasado en la Asamblea General de la Unión de Azucareros Latinoamericanos (UNALA), que reunida en Panamá analizó la competitividad y sostenibilidad de la agroindustria azucarera en la región de América Latina, en momentos en que los biocombustibles se abren paso.

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