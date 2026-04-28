Los detalles de la llamada que reconcilió a Michael Jordan y Charles Barkley tras 14 años: quién fue el mediador

Jordan y Barkley, en un torneo de golf (Photo by Jeff Kravitz/FilmMagic, Inc)

Charles Barkley y Michael Jordan retomaron el contacto después de 14 años de distanciamiento, y el mérito de ese acercamiento recae sobre un ex jugador de béisbol. Fue Vince Coleman, ex jardinero de las Grandes Ligas de Béisbol (MLB), quien marcó el número de Barkley desde el club de golf de Jordan en Florida y forzó la conversación que ninguno de los dos había querido tener.

Según reveló Barkley en el programa Waddle and Silvy Show de ESPN 1000 —el mismo espacio donde en 2012 hizo los comentarios que desataron la ruptura—, Coleman lo llamó directamente desde The Grove XXIII, el club de golf de Jordan en el sur de Florida, con Jordan presente.

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“Coleman dice: ‘Oye, estoy aquí en The Grove. Estoy harto de las tonterías entre tú y MJ. Él está aquí. Deben hablar’. Y así tuvimos una conversación’“, relató Barkley a los conductores del programa. “Pero Vince Coleman es la persona responsable. Hablamos un par de minutos. Él me dijo: ‘Amigo, juntémonos y juguemos golf’, y en cuanto tenga un descanso, voy a volar para allá y vamos a pasar un par de días jugando golf“.

La enemistad entre los dos ex astros de la NBA se remontaba a una entrevista de 2012 en la que Barkley criticó a Jordan por su gestión como propietario de los entonces Charlotte Bobcats, al señalar que no se rodeaba de personas dispuestas a disentir de sus decisiones. “Quiero a Michael, pero simplemente no ha hecho un buen trabajo”, dijo en aquel momento. Jordan nunca olvidó las palabras, y el silencio entre ambos se extendió por más de una década.

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El ex Phoenix hoy es comentarista de la NBA (Mark J. Rebilas-Imagn Images)

Días antes de la aparición en Waddle and Silvy Show, Barkley ya había adelantado la noticia en el programa Mad Dog Unleashed de SiriusXM, donde confirmó que él y Jordan habían conversado recientemente y tenían planes de jugar golf juntos. Fue en la emisión del miércoles donde reveló el papel de Coleman como artífice del reencuentro.

Barkley reconoció que la frialdad entre ambos nunca fue de odio, sino de terquedad. “Le digo a la gente, no es como si fuéramos el príncipe Harry y el príncipe William que se odian”, declaró. “Honestamente, creo que ambos nos extrañábamos porque hemos conversado esto mismo con otros amigos y los dos éramos demasiado tercos para levantar el teléfono”.

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El ex ala-pívot de los Phoenix Suns también compartió el mensaje central que Coleman les transmitió a ambos: “Una cosa que ambos dijimos es: yo te tengo mucho cariño y tú me tienes mucho cariño. Como dijo Vince, esto ha sido una tontería, pero los dos han sido demasiado tercos para levantar el teléfono y necesitan reunirse, jugar golf y enterrar este asunto”.

Jordan y Barkley compartieron cancha como rivales y como aliados. Fueron compañeros en el Dream Team original de los Juegos Olímpicos de 1992, y se enfrentaron en las Finales de la NBA de 1993, cuando los Chicago Bulls de Jordan derrotaron a los Suns de Barkley, el mismo año en que el ex alero ganó su único premio MVP. Coleman, por su parte, disputó 13 temporadas en las Grandes Ligas entre 1985 y 1997, la mayoría con los St. Louis Cardinals y los New York Mets.

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Jordan se convirtió en propietario de los Bobcats en 2006, vendió su participación mayoritaria en los ahora Charlotte Hornets en 2023 y actualmente es copropietario del equipo 23XI Racing de la NASCAR Cup Series junto al piloto Denny Hamlin. Barkley, retirado desde 2000, se consolidó como una de las voces más reconocidas del análisis televisivo de la NBA a través del programa Inside the NBA.

Michael Jordan brilla como dueño de un equipo de NASCAR (Photo by Chris Graythen / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)