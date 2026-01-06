Tendencias

Receta de ternera con pimientos, rápida y fácil

Un plato tradicional de la cocina mediterránea permite disfrutar de carne tierna mezclada con vegetales frescos, ideal para quienes buscan una comida equilibrada y lista en apenas media hora

La receta de ternera con
La receta de ternera con pimientos se destaca por su preparación rápida, ideal para comidas sabrosas en menos de media hora (Imagen Ilustrativa Infobae)

La receta de ternera con pimientos, rápida y fácil, es la solución perfecta para quienes buscan una comida sabrosa y colorida sin complicaciones. Con solo unos pocos ingredientes y en menos de media hora, se puede disfrutar de un plato principal que combina carne tierna de ternera con pimientos frescos y cebolla, logrando un salteado aromático y lleno de sabor. Ideal para servir en familia o sorprender a invitados, esta preparación demuestra que cocinar rico y saludable no tiene por qué ser complicado.

Este plato tiene raíces en la cocina mediterránea y es común encontrarlo tanto en la gastronomía española como en la argentina, donde los ingredientes frescos y de estación son protagonistas. La combinación de pimientos rojos y verdes aporta no solo sabor, sino también una explosión de color y nutrientes. Es una receta tan versátil que se puede hacer “a la criolla” con papas, acompañarla con arroz blanco o servirla sola como un suculento plato principal.

Receta de ternera con pimientos

La receta de ternera con pimientos es una opción ideal para quienes buscan un plato rápido, fácil y lleno de sabor. Se prepara salteando tiras de carne de ternera con pimientos frescos, cebolla y un toque de ajo, logrando un sofrito jugoso y muy aromático. El secreto está en dorar bien la carne y saltear los vegetales justo el tiempo necesario para que queden tiernos pero con un ligero crocante.

Si bien se puede usar cualquier corte de carne tierna (bola de lomo, cuadril o nalga), lo importante es cortarla en tiras finas para que se cocine rápido y homogéneo. Esta receta admite muchas variantes: se pueden añadirle tomates, un chorrito de vino blanco o espolvorear con perejil fresco antes de servir. Es ideal para acompañar con arroz, puré de papas o una simple ensalada verde.

Tiempo de preparación

Preparar esta ternera con pimientos lleva aproximadamente 25 minutos en total:

  • Preparación de ingredientes: 10 minutos (corte de carne, pimientos y cebolla).
  • Cocción: 15 minutos (salteado de carne y vegetales).

Ingredientes

  • 500 g de carne de ternera (nalga, cuadril o bola de lomo), cortada en tiras finas
  • 1 pimiento rojo grande
  • 1 pimiento verde mediano
  • 1 cebolla mediana
  • 2 dientes de ajo
  • 2 cucharadas de aceite de oliva o girasol
  • Sal y pimienta a gusto
  • 1 pizca de pimentón dulce (opcional)
  • 1 chorrito de salsa de soja (opcional, para un toque diferente)
  • Perejil fresco picado para decorar (opcional)

Cómo hacer ternera con pimientos, paso a paso

1- Cortar la carne de ternera en tiras finas y salpimentar a gusto.

2- Lavar y cortar los pimientos (rojo y verde) en tiras finas.

3- Pelar y cortar la cebolla en plumas y los dientes de ajo en láminas.

4- Calentar el aceite en una sartén grande o wok a fuego fuerte.

5- Dorar las tiras de carne durante 3-4 minutos, removiendo para que se cocinen parejo. Retirar y reservar.

6- En la misma sartén, agregar un poco más de aceite si hace falta y saltear la cebolla y el ajo durante 2 minutos.

7- Incorporar los pimientos y saltear todo junto por 4-5 minutos, hasta que los vegetales estén tiernos pero con textura.

8- Volver a sumar la carne a la sartén, mezclar bien y cocinar 2-3 minutos más. Si se quiere, añadir el pimentón o un chorrito de salsa de soja.

9- Rectificar la sazón, apagar el fuego y espolvorear con perejil fresco antes de servir.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Con estas cantidades se obtienen 3 porciones abundantes o 4 porciones normales.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada porción de ternera con pimientos aporta aproximadamente:

  • Calorías: 260
  • Grasas: 10 g
  • Grasas saturadas: 2,5 g
  • Carbohidratos: 9 g
  • Azúcares: 5 g
  • Proteínas: 31 g

Estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

La ternera con pimientos se puede conservar en la heladera, en recipiente hermético, hasta 3 días. Para recalentar, es mejor hacerlo en sartén a fuego bajo o en microondas, cuidando que no se seque la carne.

