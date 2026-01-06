La receta de ternera con pimientos se destaca por su preparación rápida, ideal para comidas sabrosas en menos de media hora (Imagen Ilustrativa Infobae)

La receta de ternera con pimientos, rápida y fácil, es la solución perfecta para quienes buscan una comida sabrosa y colorida sin complicaciones. Con solo unos pocos ingredientes y en menos de media hora, se puede disfrutar de un plato principal que combina carne tierna de ternera con pimientos frescos y cebolla, logrando un salteado aromático y lleno de sabor. Ideal para servir en familia o sorprender a invitados, esta preparación demuestra que cocinar rico y saludable no tiene por qué ser complicado.

Este plato tiene raíces en la cocina mediterránea y es común encontrarlo tanto en la gastronomía española como en la argentina, donde los ingredientes frescos y de estación son protagonistas. La combinación de pimientos rojos y verdes aporta no solo sabor, sino también una explosión de color y nutrientes. Es una receta tan versátil que se puede hacer “a la criolla” con papas, acompañarla con arroz blanco o servirla sola como un suculento plato principal.

Receta de ternera con pimientos

La receta de ternera con pimientos es una opción ideal para quienes buscan un plato rápido, fácil y lleno de sabor. Se prepara salteando tiras de carne de ternera con pimientos frescos, cebolla y un toque de ajo, logrando un sofrito jugoso y muy aromático. El secreto está en dorar bien la carne y saltear los vegetales justo el tiempo necesario para que queden tiernos pero con un ligero crocante.

Si bien se puede usar cualquier corte de carne tierna (bola de lomo, cuadril o nalga), lo importante es cortarla en tiras finas para que se cocine rápido y homogéneo. Esta receta admite muchas variantes: se pueden añadirle tomates, un chorrito de vino blanco o espolvorear con perejil fresco antes de servir. Es ideal para acompañar con arroz, puré de papas o una simple ensalada verde.

Tiempo de preparación

Preparar esta ternera con pimientos lleva aproximadamente 25 minutos en total:

Preparación de ingredientes: 10 minutos (corte de carne, pimientos y cebolla).

Cocción: 15 minutos (salteado de carne y vegetales).

Ingredientes

500 g de carne de ternera (nalga, cuadril o bola de lomo), cortada en tiras finas

1 pimiento rojo grande

1 pimiento verde mediano

1 cebolla mediana

2 dientes de ajo

2 cucharadas de aceite de oliva o girasol

Sal y pimienta a gusto

1 pizca de pimentón dulce (opcional)

1 chorrito de salsa de soja (opcional, para un toque diferente)

Perejil fresco picado para decorar (opcional)

Cómo hacer ternera con pimientos, paso a paso

1- Cortar la carne de ternera en tiras finas y salpimentar a gusto.

2- Lavar y cortar los pimientos (rojo y verde) en tiras finas.

3- Pelar y cortar la cebolla en plumas y los dientes de ajo en láminas.

4- Calentar el aceite en una sartén grande o wok a fuego fuerte.

5- Dorar las tiras de carne durante 3-4 minutos, removiendo para que se cocinen parejo. Retirar y reservar.

6- En la misma sartén, agregar un poco más de aceite si hace falta y saltear la cebolla y el ajo durante 2 minutos.

7- Incorporar los pimientos y saltear todo junto por 4-5 minutos, hasta que los vegetales estén tiernos pero con textura.

8- Volver a sumar la carne a la sartén, mezclar bien y cocinar 2-3 minutos más. Si se quiere, añadir el pimentón o un chorrito de salsa de soja.

9- Rectificar la sazón, apagar el fuego y espolvorear con perejil fresco antes de servir.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Con estas cantidades se obtienen 3 porciones abundantes o 4 porciones normales.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada porción de ternera con pimientos aporta aproximadamente:

Calorías: 260

Grasas: 10 g

Grasas saturadas: 2,5 g

Carbohidratos: 9 g

Azúcares: 5 g

Proteínas: 31 g

Estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

La ternera con pimientos se puede conservar en la heladera, en recipiente hermético, hasta 3 días. Para recalentar, es mejor hacerlo en sartén a fuego bajo o en microondas, cuidando que no se seque la carne.