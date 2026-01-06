Por qué el jiu-jitsu brasileño se está consolidando como una de las principales tendencias fitness para 2026

El jiu-jitsu brasileño destaca como una de las disciplinas que más crece en el mundo del fitness y las artes marciales (REUTERS)

El jiu-jitsu brasileño (BJJ) se posiciona como una de las disciplinas de mayor crecimiento en la actualidad, desplazando opciones tradicionales y atrayendo a deportistas y celebridades.

Este arte marcial, enfocado en la lucha en el suelo (grappling), integra técnica, fuerza y resistencia, constituyendo un entrenamiento integral para cuerpo y mente. La exigencia de contacto físico, concentración y control distingue al jiu-jitsu brasileño de otras modalidades como el judo, donde predomina el derribo del oponente.

La popularidad del BJJ experimentó un crecimiento acelerado: según la Asociación Británica de Jiu-Jitsu Brasileño, la cantidad de clubes en la región aumentó más de un 200% en la última década.

Celebridades como Keira Knightley y Margot Robbie incorporaron la disciplina a su preparación física para el programa de Netflix Black Doves, lo que incrementó su visibilidad y atrajo a nuevos practicantes, especialmente mujeres.

Reeves y Hardy destacan entre las celebridades que incorporan el jiu-jitsu a su entrenamiento físico (REUTERS/EFE)

Incluso actores como Keanu Reeves y Tom Hardy se han interesado por esta disciplina, reforzando su relevancia en el mundo del fitness. Reeves incorporó judo y jiu-jitsu en su preparación física para rodar John Wick 3, con el objetivo de ejecutar personalmente todas las escenas de combate, incluyendo peleas cuerpo a cuerpo y técnicas de sumisión, sin recurrir a dobles.

Hardy, conocido por películas como Taboo, Venom y El Renacido se convirtió en un referente del jiu-jitsu brasileño en el Reino Unido, no solo por su participación en competiciones, sino también por el impacto positivo que esta disciplina tuvo en su vida personal.

El actor inició su camino en las artes marciales para la película de MMA La última pelea (2011) y, en 2022, ganó el oro en un torneo nacional celebrado en Milton Keynes, donde se impuso en los combates que disputó.

Un deporte que redefine el empoderamiento femenino

El BJJ, históricamente dominado por hombres, atraviesa una expansión entre las mujeres. Ffion Davies, bicampeona mundial de peso ligero y entrenadora principal del gimnasio Arma en Clapham, señaló el carácter transformador de la disciplina a The Times: “Muchas veces, cuando eres joven, te dicen que no puedes hacer ciertas cosas. Pero en el BJJ, con la habilidad adecuada, puedes enfrentarte a un tipo de 1,83 metros que se cree más fuerte que tú”.

Figuras como Ffion Davies inspiran a nuevas generaciones mostrando el poder transformador del jiu-jitsu brasileño en mujeres (Captura de video: YouTube)

Davies reconoció la influencia de figuras como Ronda Rousey, luchadora profesional retirada y ex integrante de la WWE, quien demostró que las mujeres pueden desempeñarse en ámbitos considerados físicamente exigentes. Según Davies, la combinación de técnica, resistencia y estrategia convierte al BJJ en un deporte que desafía estereotipos y promueve la confianza.

Expansión del BJJ y su vínculo con las MMA

De acuerdo con información compartida por Men’s Helath El jiu-jitsu brasileño registra un crecimiento sostenido en América Latina y Europa, consolidándose tanto como deporte de competición como herramienta de defensa personal.

Según Sri Batista, licenciado en educación física, instructor de jiu-jitsu y cinturón negro grado 2, la mayoría de los gimnasios se centran en el BJJ competitivo, aunque en su escuela también se ofrecen clases para defensa personal e incluso cursos de MMA amateur para quienes deseen combinar modalidades.

Batista subrayó la accesibilidad de la disciplina: en su escuela hay alumnos desde los 3 años y de todos los niveles. Destacó que la popularidad del BJJ se ha visto impulsada por la difusión de las MMA, especialmente en eventos como la UFC, donde la combinación de golpes de boxeo, kickboxing y jiu-jitsu demuestra la eficacia de estas técnicas.

El jiu-jitsu brasileño integra técnicas de sumisión, control y movimientos de wrestling, manteniéndose en constante evolución dentro de las artes marciales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El BJJ combina técnicas de control y sumisión, desde inmovilizaciones hasta llaves de brazo que obligan al oponente a rendirse mediante un toque. Batista explicó a Men’s Health que “Básicamente la técnica de jiu-jitsu son palancas que provocan la hiperextensión articular de brazos, piernas y las estrangulaciones por asfixia al cuello”.

Señaló que, aunque las técnicas mantienen los principios tradicionales del jiu-jitsu japonés, el estilo brasileño incorpora movimientos del wrestling, convirtiéndose en un arte marcial en constante evolución.

Inclusión y diversidad en el tatami

Las clases de Arma muestran una paridad de género cercana al 50:50, con participantes de diferentes edades, complexiones y alturas. El BJJ exige adaptación al contacto físico y superar la incomodidad inicial de compartir espacios reducidos con desconocidos, pero los beneficios son notorios.

Davies aclaró que en sus clases no se permiten disculpas: “Es muy satisfactorio ver cómo la gente se suelta y ocupa espacio. Las mujeres estamos acostumbradas a tener que hacer que los demás se sientan cómodos. En mis clases no hay disculpas”.

El entrenamiento integra resistencia, fuerza, agilidad y técnica, con resultados visibles en el cuerpo y beneficios psicológicos ligados a la superación personal. Para quienes buscan una práctica que combine exigencia física, sentido de comunidad y fortalecimiento de la confianza, el BJJ representa una alternativa que va más allá de la tendencia y se consolida como referente en el fitness.