Ashton Kutcher sorprende a sus fans al convertirse en cinturón negro de jiu-jitsu a los 47 años

El actor de ‘El efecto mariposa’ transforma su vida al priorizar la salud, la familia y el bienestar personal sobre la fama de Hollywood (REUTERS/Aude Guerrucci)

A principios de los años 2000, Ashton Kutcher gozaba de una inmensa popularidad en Hollywood gracias a su participación en producciones icónicas como El efecto mariposa, Colega, dónde está mi coche? y Killers’. Sin embargo, la presencia mediática del actor disminuyó paulatinamente y sus apariciones en grandes producciones se volvieron más esporádicas. Lejos de limitarse a los focos y las alfombras rojas, la trayectoria de Kutcher dio un giro profundo. Aunque no abandonó la actuación, se enfocó en proyectos más independientes y discretos mientras tejía una vida personal cada vez más alejada del bullicio mediático.

Kutcher, actualmente de 47 años, optó por una vida mucho más tranquila, marcada por la estabilidad familiar y la búsqueda de bienestar personal. Su matrimonio con Mila Kunis, quien es una vieja amiga y compañera en la paternidad, ha marcado un antes y un después en su manera de interpretar el éxito y la tranquilidad.

El actor ha asegurado en entrevistas que la independencia financiera lograda a través de astutas inversiones en capital de riesgo le otorga la libertad de seleccionar únicamente los papeles artísticos que realmente le interesan. “Ahora solo puedo preocuparme por interpretar los papeles que quiero”, confesó en una entrevista con Esquire, dejando en claro que la presión económica ya no rige su carrera ni sus decisiones.

El entrenamiento para el maratón llevó a Kutcher a perder 5,5 kilos y a reconfigurar su masa muscular para superar el reto

Este foco en la salud y la vida personal se tradujo en rutinas transformadoras, tanto física como emocionalmente. Uno de los hitos más significativos en la transformación de Kutcher fue su participación en el Maratón de la ciudad de Nueva York en 2022. Prepararse para esta exigente prueba supuso para el actor una reconfiguración total de su cuerpo y hábitos.

Durante el proceso de entrenamiento, Kutcher llegó a perder 5,5 kilos, experimentando un cambio notable en la composición de su masa muscular. Al explicar su preparación, relató: “El mayor cambio ha sido la transferencia de masa muscular de la parte superior del cuerpo a la inferior”, una adaptación imprescindible para afrontar los más de 42 kilómetros de la prueba.

Más allá de la motivación puramente deportiva, la preparación para el maratón tuvo profundas implicancias personales y benéficas. El actor remarcó la importancia del respaldo y el aliento de Mila Kunis, que fue clave tanto en lo emocional como en la logística diaria del entrenamiento.

Kutcher explicó que su motor principal para asumir este tipo de retos radica en el deseo de “dejar una vida mejor de la que me fue dada”. En este sentido, agregó: “Mi motivación diaria son mis hijos y mi familia. El maratón en sí mismo fue una oportunidad que eleva el trabajo que llevamos haciendo más de una década con Thorn”, haciendo referencia a la organización dedicada a defender a los niños del abuso sexual en internet.

Junto con su evolución personal, Kutcher ha dedicado los últimos años a causas sociales de gran envergadura. En particular, la participación en el Maratón de Nueva York sirvió como vehículo para potenciar el trabajo realizado junto a Thorn, una organización que desarrolla tecnología para combatir el abuso sexual infantil y erradicar materiales de abuso en Internet. El actor considera que esta causa da sentido a muchos de sus esfuerzos recientes y, en sus propias palabras, el maratón representó “una oportunidad que eleva el trabajo que llevamos haciendo más de una década con Thorn”.

El actor fue ascendido recientemente por el reconocido entrenador Rigan Machado (@riganmachado)

Sin embargo, la transformación de Kutcher no se detuvo tras culminar la maratón. Decidió llevar aún más lejos su disciplina y enfoque físico a través del jiu-jitsu brasileño, una de las artes marciales más complejas que existen. El actor se vio atraído por esta práctica casi por azar: la descubrió mientras grababa una campaña publicitaria en Brasil, alentado por su equipo de seguridad, que le sugirió practicar jiu-jitsu como una alternativa más exigente a sus acostumbradas carreras matutinas. Dada su experiencia previa como luchador en la secundaria, encontró una conexión genuina con este deporte.

El camino de Kutcher en el jiu-jitsu ha sido arduo pero fructífero. Durante casi seis años ostentó el cinturón marrón, lo que evidencia la constancia y paciencia requeridas para avanzar en esta disciplina. Recientemente, ha logrado adquirir el cinturón negro, un testimonio del esfuerzo y la dedicación invertidos en el aprendizaje de técnicas de lucha, sumisión y control corporal.

Compartiendo sus reflexiones con Men’s Journal, Kutcher expresó: “No disfruto tanto ganando, simplemente odio perder. Me patearon el trasero una y otra vez. Si voy a entrenar con alguien y fallo, vuelvo y me esfuerzo más en mi entrenamiento. Puede que vuelva a perder contra él, pero no volveré a perder de esa manera. Lo raro es que no disfruto tanto de ganar, simplemente odio perder”.

Ashton Kutcher sorprende a sus 47 años al obtener el cinturón negro de jiu-jitsu brasileño tras años de entrenamiento (@riganmachado)

En todo este proceso de transformación, el entorno personal y profesional del actor ha jugado un rol decisivo. Su familia, especialmente el apoyo incondicional de Mila Kunis, ha sido un sostén constante en cada uno de los cambios afrontados. Desde la crianza de sus hijos hasta la integración de rutinas saludables y la participación en proyectos solidarios, el acompañamiento emocional y la complicidad familiar han hecho posible esta versión de Kutcher más reflexiva y selectiva. De igual forma, tanto sus entrenadores personales como su círculo cercano han incentivado la adopción de nuevos hábitos y el perfeccionamiento de habilidades físicas y mentales.

Kutcher se presenta hoy como un ejemplo de resiliencia, exploración personal e involucramiento comunitario, demostrado en una vida donde la popularidad mediática ha dado paso a logros menos estridentes pero de impacto profundo y sostenible. El actor encarna así una historia de transformación que va más allá de la fama para abrazar la persistencia, el compromiso y la reinvención.