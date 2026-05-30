La razón por la que el azulejo regresa a la decoración y marca tendencia en las cocinas

El azulejo recupera protagonismo en la decoración contemporánea por su versatilidad y resistencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El azulejo para cocina se reafirma como una opción en la decoración contemporánea por su versatilidad, resistencia y facilidad de instalación.

Según AD Magazine, revista de arquitectura y diseño, este material modifica cualquier espacio, ya sea grande o pequeño, aportando funcionalidad, y es valorado tanto por su historia como por su adaptación a las tendencias.

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La aplicación de azulejos permite renovar la cocina actual mediante combinaciones de colores, texturas y formas que se ajustan a cualquier estilo. Ya sea en paredes, barras o nichos, los azulejos ofrecen soluciones prácticas para facilitar la limpieza, aumentar la amplitud visual y reflejar el carácter único del hogar.

Los azulejos decorativos con figuras introducen acentos artísticos con motivos florales y geométricos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Originario de civilizaciones como Egipto y Mesopotamia, el azulejo evolucionó a través de los siglos hasta convertirse en un elemento habitual en México tras la llegada de los españoles.

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AD Magazine resalta su versatilidad, durabilidad y facilidad de colocación, atributos que lo posicionan como la “realeza de los acabados” en el diseño internacional. Gracias a su equilibrio entre función y diseño, prácticamente cualquier cocina puede beneficiarse de su uso.

La variedad actual de azulejos abarca formatos rectangulares, hexagonales y cuadrados, así como acabados lisos o texturizados. Los diseñadores exploran combinaciones en zigzag, disposición en espiga o patrones poco convencionales, generando dinamismo en las paredes. Este material también permite elegir entre mosaicos tradicionales y estilos contemporáneos, acorde a las principales tendencias de diseño de interiores.

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Los nichos verticales y las salpicaderas suman protección y carácter sin recargar el ambiente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El poder del color y el diseño en los azulejos para cocina

El color resulta fundamental al seleccionar azulejos para la cocina. Aunque los tonos claros suelen recomendarse para ampliar espacios pequeños, las tendencias actuales invitan a experimentar con el “bañado de color”, una técnica que cubre grandes áreas con un solo tono, logrando ambientes personalizados.

De este modo, los azulejos pueden conectar la cocina con la identidad del hogar, como al emplear terracota en ambientes que resaltan raíces mexicanas.

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Las barras y las islas se convierten en puntos focales al revestirse con piezas contrastantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El acabado brillante del azulejo potencia el impacto visual y sensorial, por lo que conviene equilibrar las proporciones de color. El medio citado aconseja que solo entre el 20% y el 30% del área total tenga tonos protagonistas, mientras que el resto permanezca en blanco o neutro para aprovechar luz y profundidad en el espacio.

Azulejos en barras, nichos y paredes: consejos prácticos de aplicación

Las barras y las islas se han transformado en centros destacados en la cocina contemporánea, especialmente cuando las paredes ya están ocupadas por gabinetes o estanterías. Revestir estos elementos con azulejos de color o patrón contrastante convierte estas zonas en puntos focales y sociales del ambiente.

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El equilibrio cromático se logra al concentrar los tonos protagonistas y mantener bases neutras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los nichos verticales, el área detrás de la estufa o las salpicaderas resultan ideales para incorporar azulejos, ofreciendo protección y dinamismo visual. El éxito radica en elegir combinaciones armónicas entre materiales como madera, mármol o metal y los diferentes tipos de azulejo. Así se conjuga funcionalidad, diseño y personalidad, manteniendo el equilibrio, según destaca el medio.

Azulejos decorativos y tradición: la talavera

Más allá de colores y texturas, los azulejos con figuras añaden acentos distintivos a la cocina. Hay opciones decoradas con motivos florales, geométricos, animales o elementos naturales, que convierten ciertos espacios en auténticos focos de expresión artística.

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El acabado brillante potencia la luz y refuerza la profundidad visual en espacios reducidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La talavera ocupa un lugar especial al unir tradiciones árabe, española y mexicana. Hoy es característica de Puebla y otras cocinas del país, aportando identidad y celebrando la riqueza cultural.

Azulejos para cocinas pequeñas: amplitud y contraste sin saturación

En cocinas de dimensiones reducidas, los azulejos blancos o en tonos neutros contribuyen a aumentar la percepción de amplitud y luminosidad. Cada pieza, con sus propias luces y sombras, aporta profundidad y movimiento, evitando la monotonía visual.

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La cocina se transforma con combinaciones de formatos rectangulares, hexagonales y cuadrados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Como recuerda el medio, “no hay nada tan bonito como dar contraste con azulejos”: este consejo resulta útil para quienes buscan equilibrar color y neutralidad.

El equilibrio ideal consiste en concentrar el color en una pequeña sección del área y dejar que los tonos suaves dominen el conjunto. Así se logra un espacio funcional y personalizado, evitando la saturación visual y manteniendo la armonía.

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