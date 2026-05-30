La ropa y el cuidado personal potencian la confianza en una cita, según expertos

La ropa familiar y conocida permite proyectar una imagen segura y auténtica en los encuentros románticos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quienes buscan confianza en una cita suelen enfrentar el dilema de cómo vestirse para causar una buena impresión y sentirse seguros. Elegir el atuendo correcto y cuidar los detalles personales repercute tanto en la percepción ajena como en el autoestima, según GQ y Theresa E. DiDonato, doctora en psicología social, de Psychology Today.

El estilo personal puede aumentar la seguridad y el atractivo antes de un encuentro romántico. Vestir prendas conocidas, adecuadas para la ocasión, junto a una higiene cuidada, favorece la autopercepción positiva y ayuda a proyectar una imagen segura y relajada, elementos para generar una impresión favorable en una cita.

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Tanto expertos en estilo como psicólogos destacan que la elección de la ropa influye en la confianza personal. Llevar prendas que resulten familiares elimina la inseguridad de parecer incómodo o fuera de lugar. Cuando alguien se siente a gusto con lo que usa, esa sensación de seguridad se refleja en la postura y la actitud, describió GQ.

Elegir el atuendo adecuado potencia la confianza en la primera cita y mejora la autoestima personal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, DiDonato, quien se especializa en diferentes aspectos de las relaciones románticas, incluyendo factores que contribuyen a la atracción romántica, subraya que la presentación cuidada impacta de inmediato en cómo los demás perciben a una persona. Además, sostiene que prestar atención al aspecto personal incrementa la autoconfianza y contribuye a un ambiente más favorable durante la cita.

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La importancia de sentirse a gusto con tu atuendo

Optar por prendas conocidas ayuda a reducir la ansiedad típica de una cita, indica GQ. No es conveniente aprovechar el encuentro para probar un corte de cabello radical, fragancias nuevas o ropa poco habitual. Usar ropa alineada con la propia personalidad facilita la naturalidad y el desenvolvimiento social.

La seguridad aumenta cuando cada prenda transmite comodidad. Una camisa de botones frecuente, unos jeans bien elegidos o un blazer azul oscuro centran la atención en la conversación, no en la incomodidad que puede provocar la ropa inadecuada.

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Colores para destacar en una cita

Psychology Today resalta que tanto el rojo como el negro destacan por su influencia en la percepción de belleza física (Imagen Ilustrativa Infobae)

El color del atuendo influye directamente en el atractivo percibido. Psychology Today menciona que el rojo potencia la atracción y el deseo, generando una reacción reconocida de forma casi universal. DiDonato señala que pruebas recientes confirman que los hombres suelen percibir a las mujeres vestidas con ese tono como más atractivas.

No obstante, el negro también es una opción destacada: tanto hombres como mujeres resultan más atractivos usando prendas rojas o negras, indica la experta en Psychology Today.

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GQ recomienda tonos discretos como el azul, que transmite confianza. Los colores brillantes o estridentes pueden generar inseguridad, sobre todo en personas introvertidas.

Calzado: el detalle que marca diferencia

El calzado aporta información sobre la personalidad y complementa la impresión general. DiDonato explica que las personas suelen formarse ideas sobre la ansiedad y la estabilidad emocional de alguien a partir del tipo de zapatos que utiliza, ya sea por su forma, brillo o estado.

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El calzado revela detalles importantes sobre la personalidad y las emociones de quienes lo portan, según expertos en psicología (Imagen Ilustrativa Infobae)

GQ resalta la importancia de zapatos o tenis en buen estado y cómodos, ya que influyen en la forma de caminar y en la postura. Escoger calzado limpio y bien conservado es crucial para trasmitir atención a los detalles; no es recomendable recurrir a los viejos tenis de casa para una cita.

El impacto del cuidado personal en la primera impresión

La higiene y la presentación juegan un papel central en la imagen. DiDonato vincula la apariencia prolija a un mayor atractivo y una recepción más cálida por parte del entorno.

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GQ aconseja incorporar en la rutina diaria acciones sencillas como hidratar la piel, emplear un perfume suave, peinar el cabello, cepillar los dientes y mantener uñas y oídos limpios. Estas prácticas, que requieren poco tiempo, aumentan la sensación de preparación y atractivo, reforzando la seguridad personal de cara a cualquier cita.

Vestir según el tipo de cita para potenciar la seguridad

Seleccionar ropa y accesorios acordes al lugar favorece una experiencia más natural y cómoda durante cualquier encuentro (Imagen Ilustrativa Infobae)

Adaptar el atuendo al contexto resulta esencial para evitar incomodidades. GQ señala que no es apropiado elegir un traje formal solo por querer impresionar, especialmente si la cita es en un ambiente relajado, como una cafetería. Optar por prendas informales pero bien combinadas —como jeans, mocasines y una chaqueta ligera— suele ser más acertado que un atuendo excesivamente arreglado.

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La clave está en evaluar la ocasión y seleccionar ropa y accesorios acordes al lugar y al ambiente. Así, se minimizan los riesgos de sentirse fuera de lugar y se disfruta de una experiencia más natural.