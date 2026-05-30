Tendencias

La ropa y el cuidado personal potencian la confianza en una cita, según expertos

Especialistas señalan que elegir prendas habituales, una paleta adecuada y una presentación prolija mejora la percepción propia y ajena, y facilita una actitud más tranquila durante el encuentro romántico

Guardar
Google icon
Una mujer y un hombre están sentados en una mesa de café. Ella sostiene una taza plateada y la mira, mientras él la observa. Hay tazas con café y dulces en la mesa.
La ropa familiar y conocida permite proyectar una imagen segura y auténtica en los encuentros románticos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quienes buscan confianza en una cita suelen enfrentar el dilema de cómo vestirse para causar una buena impresión y sentirse seguros. Elegir el atuendo correcto y cuidar los detalles personales repercute tanto en la percepción ajena como en el autoestima, según GQ y Theresa E. DiDonato, doctora en psicología social, de Psychology Today.

El estilo personal puede aumentar la seguridad y el atractivo antes de un encuentro romántico. Vestir prendas conocidas, adecuadas para la ocasión, junto a una higiene cuidada, favorece la autopercepción positiva y ayuda a proyectar una imagen segura y relajada, elementos para generar una impresión favorable en una cita.

PUBLICIDAD

Tanto expertos en estilo como psicólogos destacan que la elección de la ropa influye en la confianza personal. Llevar prendas que resulten familiares elimina la inseguridad de parecer incómodo o fuera de lugar. Cuando alguien se siente a gusto con lo que usa, esa sensación de seguridad se refleja en la postura y la actitud, describió GQ.

Vista de cerca de una mujer doblando ropa deportiva gris en un armario iluminado, con pilas de ropa doblada, botellas de agua y zapatillas.
Elegir el atuendo adecuado potencia la confianza en la primera cita y mejora la autoestima personal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, DiDonato, quien se especializa en diferentes aspectos de las relaciones románticas, incluyendo factores que contribuyen a la atracción romántica, subraya que la presentación cuidada impacta de inmediato en cómo los demás perciben a una persona. Además, sostiene que prestar atención al aspecto personal incrementa la autoconfianza y contribuye a un ambiente más favorable durante la cita.

PUBLICIDAD

La importancia de sentirse a gusto con tu atuendo

Optar por prendas conocidas ayuda a reducir la ansiedad típica de una cita, indica GQ. No es conveniente aprovechar el encuentro para probar un corte de cabello radical, fragancias nuevas o ropa poco habitual. Usar ropa alineada con la propia personalidad facilita la naturalidad y el desenvolvimiento social.

La seguridad aumenta cuando cada prenda transmite comodidad. Una camisa de botones frecuente, unos jeans bien elegidos o un blazer azul oscuro centran la atención en la conversación, no en la incomodidad que puede provocar la ropa inadecuada.

Colores para destacar en una cita

Un hombre en suéter negro y una mujer en vestido rojo se miran y sonríen mientras cenan en un restaurante con copas de vino.
Psychology Today resalta que tanto el rojo como el negro destacan por su influencia en la percepción de belleza física (Imagen Ilustrativa Infobae)

El color del atuendo influye directamente en el atractivo percibido. Psychology Today menciona que el rojo potencia la atracción y el deseo, generando una reacción reconocida de forma casi universal. DiDonato señala que pruebas recientes confirman que los hombres suelen percibir a las mujeres vestidas con ese tono como más atractivas.

No obstante, el negro también es una opción destacada: tanto hombres como mujeres resultan más atractivos usando prendas rojas o negras, indica la experta en Psychology Today.

GQ recomienda tonos discretos como el azul, que transmite confianza. Los colores brillantes o estridentes pueden generar inseguridad, sobre todo en personas introvertidas.

Calzado: el detalle que marca diferencia

El calzado aporta información sobre la personalidad y complementa la impresión general. DiDonato explica que las personas suelen formarse ideas sobre la ansiedad y la estabilidad emocional de alguien a partir del tipo de zapatos que utiliza, ya sea por su forma, brillo o estado.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El calzado revela detalles importantes sobre la personalidad y las emociones de quienes lo portan, según expertos en psicología (Imagen Ilustrativa Infobae)

GQ resalta la importancia de zapatos o tenis en buen estado y cómodos, ya que influyen en la forma de caminar y en la postura. Escoger calzado limpio y bien conservado es crucial para trasmitir atención a los detalles; no es recomendable recurrir a los viejos tenis de casa para una cita.

El impacto del cuidado personal en la primera impresión

La higiene y la presentación juegan un papel central en la imagen. DiDonato vincula la apariencia prolija a un mayor atractivo y una recepción más cálida por parte del entorno.

GQ aconseja incorporar en la rutina diaria acciones sencillas como hidratar la piel, emplear un perfume suave, peinar el cabello, cepillar los dientes y mantener uñas y oídos limpios. Estas prácticas, que requieren poco tiempo, aumentan la sensación de preparación y atractivo, reforzando la seguridad personal de cara a cualquier cita.

Vestir según el tipo de cita para potenciar la seguridad

Un hombre joven de pie frente a un espejo de cuerpo entero con marco de madera, sonríe mientras se ajusta el cuello de su chaqueta de cuero negra y jeans.
Seleccionar ropa y accesorios acordes al lugar favorece una experiencia más natural y cómoda durante cualquier encuentro (Imagen Ilustrativa Infobae)

Adaptar el atuendo al contexto resulta esencial para evitar incomodidades. GQ señala que no es apropiado elegir un traje formal solo por querer impresionar, especialmente si la cita es en un ambiente relajado, como una cafetería. Optar por prendas informales pero bien combinadas —como jeans, mocasines y una chaqueta ligera— suele ser más acertado que un atuendo excesivamente arreglado.

La clave está en evaluar la ocasión y seleccionar ropa y accesorios acordes al lugar y al ambiente. Así, se minimizan los riesgos de sentirse fuera de lugar y se disfruta de una experiencia más natural.

Temas Relacionados

Citas RománticasAutoestimaApariencia PersonalPsychology TodayGQNewsroom BUEMagazines

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Ocho pueblos argentinos compiten para ser elegidos como los mejores del mundo en turismo rural

La Secretaría de Turismo de la Nación postuló los destinos de provincias distintas para competir en Best Tourism Villages, un programa internacional de la ONU que evalúa el patrimonio, la participación comunitaria y la innovación en propuestas ligadas a entornos naturales

Ocho pueblos argentinos compiten para ser elegidos como los mejores del mundo en turismo rural

La cocina ya no queda al margen: las decisiones de diseño que reordenan toda la vivienda

La apertura de ambientes, las islas multifunción y los materiales continuos convierten este espacio en el eje de la convivencia

La cocina ya no queda al margen: las decisiones de diseño que reordenan toda la vivienda

Ideas para decorar jardines y patio: cómo elegir materiales y plantas para lograr un espacio armonioso

Descubre soluciones, técnicas y ejemplos concretos que transforman rincones urbanos limitados en auténticos refugios con vida propia, maximizando cada recurso sin perder originalidad ni confort

Ideas para decorar jardines y patio: cómo elegir materiales y plantas para lograr un espacio armonioso

El protocolo del vino: cuáles son los componentes necesarios para lucirse en casa

Con una variedad creciente de etiquetas y estilos, comprender aspectos como la elección, la temperatura adecuada y el tipo de copa puede marcar la diferencia en cada encuentro

El protocolo del vino: cuáles son los componentes necesarios para lucirse en casa

Las 7 islas más peligrosas del planeta: mitos, radiación, gases tóxicos y zonas prohibidas

En distintos rincones del mundo existen territorios donde la entrada está restringida por motivos que van desde la ciencia hasta la supervivencia

Las 7 islas más peligrosas del planeta: mitos, radiación, gases tóxicos y zonas prohibidas

DEPORTES

Con formaciones confirmadas, PSG y Arsenal se enfrentan por la final de la Champions League

Con formaciones confirmadas, PSG y Arsenal se enfrentan por la final de la Champions League

“Tenemos un compañero al que le decimos Negro”: la inédita aclaración de un juvenil de Argentinos Juniors a un rival antes de un partido

Alerta en la selección argentina por la lesión de Leandro Paredes a 17 días del debut en el Mundial: las opciones que tiene Scaloni

Contundente sentencia de Ancelotti sobre la presencia de Neymar en el Mundial tras conocerse la gravedad de su lesión

Doloroso traspié argentino en Roland Garros: Francisco Cerúndolo batalló contra sus controversias y cayó ante el 85° del mundo

TELESHOW

Los Ángeles Azules hacen bailar a Buenos Aires: “Vayas donde vayas la gente conoce algún tema nuestro”

Los Ángeles Azules hacen bailar a Buenos Aires: “Vayas donde vayas la gente conoce algún tema nuestro”

Lorena Vega recordó su escena hot con Lali Espósito en El fin del amor: “Tengo muchas propuestas femeninas”

De los grandes clásicos al abismo del suspenso, el nuevo reto teatral de Juan Gil Navarro: “El desafío siempre es constante”

Sabrina Rojas, enamorada de Pepe Chatruc: “Hay muchas cosas suyas que me hacen decir ‘¡qué flor de hombre!’"

Sergio Torres: “Cuando era chico buscaba calzado en los basurales para poder jugar al fútbol”

INFOBAE AMÉRICA

James Bond se reinventa como un espía joven y audaz para ingresar al mundo de los videojuegos

James Bond se reinventa como un espía joven y audaz para ingresar al mundo de los videojuegos

Cuatro aldeanos fueron rescatados tras permanecer diez días atrapados en la cueva inundada en Laos

Al menos cinco ciudadanos estadounidenses resultaron heridos en otro ataque iraní contra una base militar en Kuwait

Los brotes de norovirus superan los 1.100 casos en EEUU y mantienen en alerta a las autoridades sanitarias

La escena de la infamia: Autoridades confirman homicidio tras falso suicidio de un director en Honduras